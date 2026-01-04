萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》佘詩曼四封視后 年幼喪父選美入行 兩捲小三風波桃花旺

無綫電視年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於2026年1月4日（星期日）晚上8時在澳門上葡京綜合度假村盛大舉行，TVB翡翠台現場直播各獎項包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、大灣區視帝及視后等大獎得主的誕生。佘詩曼繼去屆成為三料視后，今屆再下一城，憑《新聞女王2》文慧心一角成功「冧莊」視后，個人捧視后的次數增至4次，成為獲得最佳女主角獎次數最多的女星。而她今屆，亦是繼去屆再一次成為三料視后。

TVB頒獎禮2025｜佘詩曼：今次係文慧心攞視后

雖然上屆已成三料影后，但今晚再一次奪得視后，仍令佘詩曼十分激動，她一上台已熱淚盈眶，她表示：「呢晚喺人生入面，我一定會記住嘅一個夜晚。上次攞獎，我覺得係自己攞，但呢次我覺得係文慧心攞，因為我已成為咗呢個角色，帶住精彩劇情，同觀眾產生共鳴，所以呢次係文慧心攞，我鍾意你呀文慧心！」。另外佘詩曼亦提及現時有傳正積極抗癌的媽媽：「多謝媽媽好堅強咁去面對依家嘅情況，細佬代我好好照顧，等我可以追夢」。最後佘詩曼表示：「歷史係人創造出嚟，大家只要唔放棄，都可以創下一個歷史」。

TVB頒獎禮2025｜佘詩曼選美後即受力捧

現年50歲的佘詩曼1997年當選港姐季軍入行，卸任後備受力捧，在多部劇集中擔正，短短三年間，憑《十月初五的月光》飾演「祝君好」一角首奪「我最喜愛的電視角色」。直到2006年，佘詩曼終憑《鳳凰四重奏》一人分飾四角，在《萬千星輝頒獎典禮2006》首度贏得「視后」，之後在《絕代商驕》林淼淼、《宮心計》劉三好、《公主嫁到》昭陽公主等作品，演活不少經典角色，橫掃亞洲各大電視界獎項。

TVB頒獎禮2025｜佘詩曼四奪視后

萬千星輝頒獎典禮2025｜佘詩曼創「多料視后」紀錄

佘詩曼於2011年約滿TVB後，將事業重心轉移到內地，2018年播出的內地劇集《延禧攻略》，令佘詩曼事業更上一層樓。之後佘詩曼曾回巢拍劇，2014年憑《使徒行者》飾演「丁小嘉（釘姐）」一角，連奪《萬千星輝頒獎典禮2014》的「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」，以及《星和無綫電視大獎2014》「我最愛TVB女主角」和「我最愛TVB電視女角色」、《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2014》「最喜愛TVB女主角」和「最喜愛TVB電視角色」，創下「多料視后」的香港女演員紀錄。

萬千星輝頒獎典禮2025｜佘詩曼過往TVB作品：

TVB頒獎禮2025｜佘詩曼年幼喪父

佘詩曼5歲時，父親遇上交通意外離世，當時陀住細仔的佘媽媽，喪夫後要母兼父職照顧三個仔女成人。佘詩曼自幼已好生性，會自動自覺溫書外，又經常陪伴媽媽，令母親不會感到孤單，直到佘詩曼到瑞士留學才分開。佘詩曼到瑞士修讀酒店管理課程，曾向母親要求不用給她錢，自己可以半工讀。佘詩曼曾在內地節目《無限超越班》，重提爸爸車禍逝世時，當為自己當時年紀小，對死亡的認知並不是太清晰，不懂甚麼是恐懼，不知道死亡就是永遠消失，只知道再見不到爸爸，便在父親的喪禮上，想讓大人抱住自己再見爸爸一面，卻沒有一個人理她。

TVB頒獎禮2025｜佘詩曼童年成長經歷：

TVB頒獎禮2025｜佘詩曼曾被PA無禮對待

佘詩曼曾被網民指為電視黃金史上最後一位TVB花旦，當年奪得港姐季軍後，因同屆冠軍翁嘉穗、亞軍李明慧爆出兩女爭一男的桃色新聞，故TVB將力捧1997年港姐的資源，全部投放到佘詩曼身上。佘詩曼一入行便機會無限，首部演出劇集是《生命有Take2》，更在《雪山飛狐》中火速擔正。

佘詩曼過往曾傳出初入行時因聲線問題，被人粗口問候。佘詩曼在《志雲飯局》上憶述事件：「我記得到場係9點，但個PA 8點15分打畀我叫早15分鐘，我話我唔知得唔得，因為我預咗9點到，我盡量啦。最後都要9點先到，跟住佢係咁用粗口鬧我，由我上的士鬧到我服裝車換衫再鬧到我一路落車，佢直情喺後面跟住我，鬧到我埋位。」

佘詩曼又被PA責怪不帶劇本落車，而當時佘詩曼其實只有一句對白，竟被對方將劇本扔向她，佘詩曼當時沒有頂嘴亦沒有喊哭。多年後該PA升為導演後，傳出虐待女藝人，黃日華當日目擊佘詩曼被罵整個過程，揭發當年佘詩曼曾被無禮對待，還表示欣賞佘詩曼的高EQ。

TVB頒獎禮2025｜佘詩曼與圈中人淵源

佘詩曼自幼長得標緻，童年時已被親友勸說參選港姐，最初因抗拒穿泳衣示人而拒絕，更為此與媽媽吵架，其後在在朋友代填表報名，第二次才現身面試。由於佘詩曼媽媽是前DJ，她在參選港姐時，刻意隱瞞認識圈中人，包括曾志偉、陳百祥、吳啟華等。佘詩曼曾與吳啟華合作《倚天屠龍記》，由於一直嗌對方做「啟華哥哥」，非常慶幸自己飾演「 周芷若」而不是「趙敏」，成功避過跟長輩吳啟華拍吻戲。

TVB頒獎禮2025｜佘詩曼緋聞情史多如繁星：

TVB頒獎禮2025｜佘詩曼曾是緋聞女王

佘詩曼曾是圈中緋聞女王，合作過的男星基本上都榜上有名，當中有林家棟、洪天明、張智霖、羅家良、郭晉安、陳豪、陳浩民、鄭嘉穎、馬德鐘、楊明、吳卓羲、苗僑偉及林峯等，而丁子高、唐文龍、香港仁濟醫院前副主席李念緯，甚至同屆港姐冠軍翁嘉穗老公鄔友正，早年都曾傳追過佘詩曼，緋聞男友最少近20位。

佘詩曼曾在訪問上大方談起感情事，直認有逾10段戀情，最長超過3年。佘詩曼曾透露試過一年拍逾百集劇集，根本連睡覺都時間都欠奉，導致多段戀情因工作影響而分手：「試過一兩次不開心的時候會很影響工作狀態，後來就拒絕了很多很多愛情，選擇了我的工作。」

TVB頒獎禮2025｜佘詩曼兩度捲「小三」風波

佘詩曼與張智霖合作《十月初五的月光》及《西關大少》，傳出過電，亦是其緋聞對象中最轟動的一單。當時有指袁詠儀公然批評佘詩曼，又到片場監場，令佘詩曼被指是第三者，雖然她多次否認，仍未能平息外界揣測。多年後袁詠儀公開向佘詩曼道歉，坦承當年被報道影響，並為佘詩曼澄清緋聞：「我跟阿佘沒有合作過，但很多時候在一些私下的聚會見面。我發現她是一個很爽朗的女孩子，很有主見，我不覺得她有甚麼問題。」

佘詩曼與陳浩民曾經拍拖，男方有結婚打算，一度傳已求婚，可惜最終分手收場。佘詩曼指陳浩民當年要到內地發展，長期分隔兩地是分手主因，並不是外傳陳浩民花心。佘詩曼與陳浩民分手後，與鄭嘉穎合作《法證先鋒2》撻着，有指鄭嘉穎當時未與周勵淇分手，導致佘詩曼成「第三者」，佘詩曼曾澄清二人發展時，鄭嘉穎是單身狀態。

不過佘詩曼與鄭嘉穎發展地下情，因被揭行蹤，鄭嘉穎在八號風球下被拍到踢佘詩曼落車，成為一時熱話。佘詩曼曾提及鄭嘉穎，二人性格適合可惜時機不對，經歷分分合合後最終分開，有傳分手主因，是鄭嘉穎對佘詩曼事業比自己成功，加上財富上有距離，難以忍受。

TVB頒獎禮2025｜佘詩曼不甘做家庭主婦

佘詩曼因為打拼事業，多次錯過結婚機會，早在大學時期已獲台灣富家子求婚，但她不甘心畢業後做家庭主婦而分手。佘詩曼入行後，亦多度獲富家子追求，包括香港仁濟醫院前副主席李念緯。佘詩曼因拍拖時感覺到對方想結婚，但不想阻礙對方時間。現時單身的佘詩曼，對婚姻有自己看法，認為有得必有失，不覺未婚是遺憾。而現時的生活，佘詩曼感覺好幸福，對於伴侶的要求，至少希望思想溝通到，因此難以接受姊弟戀。