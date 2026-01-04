一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后

無綫電視年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於2026年1月4日（星期日）晚上八時，於澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行，屆時翡翠台將會全程現場直播。而TVB頒獎典禮2025紅地氈環節，則於同日下午五時半開始。《星島頭條》為讀者整理《萬千星輝頒獎典禮2025》每一個精彩瞬間，以及完整得獎名單。

TVB頒獎禮2025｜司儀陣容

《萬千星輝頒獎典禮2025》完整提名名單

【23：30】早前《星島頭條》率先獨家披露TVB總經理曾志偉即將卸任，今晚大會將為他特設特別環節。TVB高層許濤負責頒發「萬千光輝榮譽傳奇大獎」，得主便是TVB總經理曾志偉，大會請來他的好友譚詠麟頒發獎座給他，譚詠麟更在台上唱歌賀曾志偉。曾志偉在台上宣布卸任TVB總經理，同時TVB公布委任曾志偉出任新成立諮詢委員會召集人。

他在台上感慨地表示，這個新設的「榮譽傳奇」獎項，其中的「傳奇」二字，奇就奇在他五年前會答應重返TVB。他坦言，電視行業是夕陽行業，「唔做唔輸」，但他深思後，仍決心回來與所有同事及藝員分享他從影五十多年的所見所聞。曾志偉話鋒一轉，提到自己已江郎才盡，認為是時候退下來，將機會交給與他一同奮鬥的年輕一輩，讓他們繼續帶領TVB發光發熱。他強調，TVB不僅是娛樂平台，更肩負著社會責任，傳遞正能量。這番真情流露的說話，感動了全場，也為他的TVB總經理生涯畫上圓滿句號。

【23：20】《萬千星輝頒獎典禮2025》邀得方中信及麥兆輝頒「最佳劇集」，得獎劇集是《新聞女王2》，《新聞女王2》全晚奪得9個獎項成為大贏家。

【23：14】《萬千星輝頒獎典禮2025》邀得苗僑偉及黎耀祥頒「最佳男主角」獎，得主是《新聞女王2》的黃宗澤，加上早前得到的大灣區最喜愛最佳男主角，成為本屆雙料視帝，他在台上爆喊，表示激動。當從頒獎嘉賓苗僑偉及黎耀祥手上接過獎座時，他已難掩激動，在台上更一度爆喊，直言沒想過會再有機會上台。他哽咽感謝TVB主席許濤在困難時期仍投放資源拍劇，並自言非常幸運，出道以來得到許多前輩的愛錫與教導，點名感謝苗僑偉、黎耀祥、樂易玲、曾勵珍及家豪哥等伯樂。他亦感謝粉絲、朋友與團隊的支持，感言真摯，場面感人。

【23：00】《萬千星輝頒獎典禮2025》邀得林文龍與其太太郭可盈頒「最佳女主角」獎，得主是《新聞女王2》的「Man姐」佘詩曼，加上早前奪得的大灣區最喜愛最佳女主角及北美地區票選最佳女主角，再次成為三料視后。這次是佘詩曼第四度奪得《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳女主角」，成為紀錄保持者。

佘詩曼上台領獎時激動得淚灑舞台，她真情流露地感謝《新聞女王2》的整個團隊、支持她的家人與觀眾。她感性地表示，自己不只是在演繹「Man姐」，而是已經與這個角色融為一體，並感謝「文慧心」這個角色帶給她的一切。

【22：45】《萬千星輝頒獎典禮2025》邀得羅家英及周嘉洛頒發「最佳男配角」獎，得獎人是演出《新聞女王2》的何廣沛。何廣沛在台下已經落淚，他上台後表示已忘記想說的得獎感言，羅家英笑指：「呢啲戲嚟㗎！」引來全場爆笑。他多年前曾與何廣沛合作，二人多年後在台上重逢，羅家英更為後輩抹淚，場面溫馨。

【22：32】《萬千星輝頒獎典禮2025》特設向離世圈中人致敬的環節，多位去年離世的藝人及幕後人的照片及生前片段一一登上現場大屏幕，場面感人。當播出許紹雄片段時，鏡頭拍到契女佘詩曼，她在台下強忍哀傷，而身旁的高海寧亦做出抹淚的動作。

【22：25】《萬千星輝頒獎典禮2025》「專業精神獎」由姜大衛頒發，得獎者是加入TVB逾30年的張濟仁，他是TVB節目的幕後功臣、御用字體設計師。

【22：10】《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男主持」及「最佳女主持」獎頒獎人為王祖藍、林曉峰、金剛，Bob林盛斌獲得「最佳男主持」，他上台首先交代的是會為剛剛失戀的陳庭欣找男友。Bob林盛斌在台上整爛獎座，嚇得台下一眾嘉賓，以及TVB高層如曾志偉等大笑，台上頒獎人都好錯愕。而「最佳女主持」獎由車婉婉奪得，近年她憑《中年好聲音》系列再度入屋，人氣上升。

【21：40】《萬千星輝頒獎典禮2025》表演環節，「最佳電視歌曲」5強輪番上台演唱侯選歌曲。大會邀得林敏聰與幾位《中年好聲音4》中的蒙面選手一起頒獎，而「最佳電視歌曲」得主是劇集《新聞女王2》插曲《Seeds of Truth》，年僅19歲的詹天文在台上發表得獎感言。首次奪得該獎項的詹天文心情難掩激動，在台上發表感言時，竟口快將「攞獎」說成「頒獎」，隨即害羞更正，引來全場爆笑。連台下的佘詩曼、馬國明等藝人也忍俊不禁。頒獎嘉賓林敏聰更即時「抽水」互動，場面十分搞笑。詹天文在平復心情後，也真誠感謝了公司及《新聞女王2》的幕後團隊。

【21：30】《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳綜藝節目獎、最佳資訊及專題節目獎，由錢嘉樂、阮兆祥、洪天明頒發。最佳綜藝節目得主為《中年好聲音3》；最佳資訊及專題節目獎得主為《東張西望》。

【21：15】《萬千星輝頒獎典禮2025》「飛躍進步女藝員」獎得主是葉蒨文，她在台上特別多謝男友GM曾展望，更多謝男友的媽媽煲湯給她飲。「飛躍進步男藝員」由吳業坤奪得，他由台下開始爆喊。吳業坤表示：「多謝TVB，你養足我咁耐。」同時亦日籍老婆濱口愛子。

【21：05】《萬千星輝頒獎典禮2025》頒發「最佳衣著男、女藝人」獎得主為緋聞男女朱敏瀚及陳曉華。

【20：47】《萬千星輝頒獎典禮2025》找來周柏豪及黃浩然頒發「大灣區最喜愛」獎項。「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」獎得主為《女神配對計劃》；「大灣區最喜愛TVB劇集」獎得主《新聞女王2》；「大灣區最喜愛TVB男主角」獎得主黃宗澤；「大灣區最喜愛TVB女主角」獎得主佘詩曼，黃宗澤在台上發表感言，笑言：「留返啲時間畀阿佘講。」佘詩曼對於再次得到此獎項，表示非常開心。

【20：34】《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳女配角獎頒獎人是夏文汐及張兆輝，最佳女配角獎得主是王敏奕，她未上台前已喜極而泣。她在台上提及老爺曾志偉：「多謝老爺。」曾志偉在台下笑得安慰。

【20：23】《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳男新人獎得主為劉洋及馮皓揚。

【20：18】汪明荃與上屆視帝張振朗及視后龔嘉欣頒發「最佳新人」獎，《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳女新人獎由倪嘉雯奪得。倪嘉雯在台上多謝台前幕後給她機會，更特別在台上多謝偶像佘詩曼，二人曾於《新聞女王》、《新聞女王2》合作，倪嘉雯表示在片場得到佘詩曼很多教導。

【20：10】《萬千星輝頒獎典禮2025》全場藝員大晒冷，場面盛大。四大司儀陸浩明（6號）、車婉婉、何沛珈及鄭衍峰出場。

【20：00】開場播出多部TVB經典劇的片段，新舊TVB藝員以AI方式驚喜同框，充滿回憶殺。

TVB頒獎典禮2025丨羅子溢佘詩曼奪北美視帝視后

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚於澳門上葡京舉行，獎項改為專注本土與大灣區合共18獎。而北美《Fairchild TV》率先公佈票選結果，羅子溢憑《金式森林》蟬聯「北美最喜愛男主角」，佘詩曼憑《新聞女王2》奪「北美最喜愛女主角」，《新聞女王2》同時奪「北美最喜愛劇集」。

TVB日前正式公布萬眾期待的《萬千星輝頒獎典禮2025》司儀陣容。今年TVB頒獎禮打破去年單一司儀的模式，改由四大司儀聯手坐鎮，由經驗豐富的陸浩明（6號）領軍，搭配三位首次擔任頒獎禮司儀的車婉婉、何沛珈及鄭衍峰，為這場電視界年度盛事帶來耳目一新的感覺。

最佳劇集

《奔跑吧！勇敢的女人們》

《痞子無間道》

《奪命提示》

《刑偵12》

《執法者們》

《麻雀樂團》

《俠醫》

《巨塔之后》

《金式森林》

《新聞女王2》

最佳男主角

周嘉洛《痞子無間道》

陳山聰《奪命提示》

張振朗《奪命提示》

林保怡《刑偵12》

馬國明《執法者們》

陳豪《俠醫》

陳展鵬《巨塔之后》

郭晉安《金式森林》

羅子溢《金式森林》

黃宗澤《新聞女王2》

最佳女主角

吳若希《奔跑吧！勇敢的女人們》

劉佩玥《奪命提示》

傅嘉莉《刑偵12》

蔡潔《執法者們》

張曦雯《俠醫》

宣萱《巨塔之后》

陳煒《巨塔之后》

陳曉華《金式森林》

佘詩曼《新聞女王2》

李施嬅《新聞女王2》

最佳男配角

朱敏瀚《奔跑吧！勇敢的女人們》

林子善《奪命提示》

羅子溢《執法者們》

姜大衛《麻雀樂團》

丁子朗《俠醫》

徐榮《金式森林》

羅天宇《金式森林》

鄧智堅《新聞女王2》

何廣沛《新聞女王2》

吳業坤《新聞女王2》

最佳女配角

賴慰玲《奔跑吧！勇敢的女人們》

劉穎鏇《奪命提示》

陳自瑤《刑偵12》

郭柏妍《麻雀樂團》

劉佩玥《俠醫》

吳若希《巨塔之后》

高海寧《新聞女王2》

王敏奕《新聞女王2》

蔣祖曼《新聞女王2》

龔慈恩《新聞女王2》

飛躍進步男藝員

陳浚霆

張馳豪

馮皓揚

何晉樂

林正峰

吳業坤

冼靖峰

涂毓麟

曾展望

黃庭鋒

飛躍進步女藝員

陳楨怡

何沛珈

關嘉敏

林秀怡

李芷晴

梁凱晴

倪嘉雯

戴祖儀

王嘉慧

葉蒨文

最佳男新人

馮皓揚

何晉樂

林智樂

劉洋

曾錦燊

最佳女新人

陳若思

莊子璇

倪嘉雯

姚焯菲

詹天文

大灣區最喜愛TVB劇集

《愛‧回家之開心速遞》

《奔跑吧！勇敢的女人們》

《痞子無間道》

《奪命提示》

《刑偵12》

《執法者們》

《俠醫》

《巨塔之后》

《金式森林》

《新聞女王2》

大灣區最喜愛TVB男主角

周嘉洛《痞子無間道》

陳山聰《奪命提示》

張振朗《奪命提示》

林保怡《刑偵12》

馬國明《執法者們》

陳豪《俠醫》

陳展鵬《巨塔之后》

郭晉安《金式森林》

羅子溢《金式森林》

黃宗澤《新聞女王2》

大灣區最喜愛TVB女主角

吳若希 《奔跑吧！勇敢的女人們》

劉佩玥 《奪命提示》

蔡潔 《執法者們》

傅嘉莉 《刑偵12》

張曦雯 《俠醫》

宣萱 《巨塔之后》

陳煒 《巨塔之后》

陳曉華 《金式森林》

佘詩曼 《新聞女王2》

李施嬅 《新聞女王2》

大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目

《大師兄感謝祭》

《萬千星輝頒獎典禮2024》

《友乜唔講得》

《江湖見》

《一日打工限定》

《女神配對計劃》

《聲秀》

《真相‧情‧尋》

《2025香港小姐競選決賽》

《萬千星輝賀台慶》

最佳電視歌曲

《一切豁開》吳業坤

《我和我們》林保怡、張振朗、吳業坤、黎澤恩、吳若希、戴祖儀、梁宸語、何吉賽爾

《不想將你放下》Supper Moment

《日光之下》張與辰

《最好的信念》古巨基

《序章‧結局》詹天文

《金式森林》張馳豪

《還剩一件未做的事》吳業坤

《Seeds of truth》詹天文

《女神戀愛惱》戴祖儀

最佳女主持

陳貝兒

陳庭欣

陳懿德

車婉婉

朱凱婷

何沛珈

黎芷珊

麥美恩

戴祖儀

汪明荃

最佳男主持

區永權

鄭衍峰

C君

錢嘉樂

許文軒

洪永城

Bob林盛斌

森美

梁思浩

陸浩明

最佳資訊及專題節目

《東張西望》

《美食新聞報道》

《江湖見》

《香港系列之原味道》

《Grand住去利物浦》

《真相‧情‧尋》

《盲盒鐵路遊》

《空運世一》

《無窮之路V-智行無疆》

《帶阿姐看世界》

最佳綜藝節目

《中年好聲音3》

《直播靈接觸》

《今晚乜都拗》

《一日打工限定》

《女神配對計劃》

《聲秀》

《在我心中，你是獨一無二》

《剪裁魔法師2》

《攻你上大學》

《芷珊再約王嘉爾》

