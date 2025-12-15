萬千星輝頒獎典禮2025十強完整名單公布 視后之爭佘詩曼、宣萱大熱 羅子溢奪視帝呼聲高

TVB盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》今日（12月15日）公布各獎項完整十強名單！TVB頒獎禮將於2026年1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。《星島頭條》率先助您一文看清最佳男主角、最佳女主角、最佳劇集等大獎提名。本屆視后競爭異常激烈，佘詩曼、李施嬅、宣萱、陳煒誰能封視后？《新聞女王2》橫掃多項提名成最大贏家。

視后寶座《新聞女王2》對決《巨塔之后》？

今年《萬千星輝頒獎典禮》取消了馬來西亞最喜愛TVB男、女主角獎，只剩大灣區最喜愛TVB男、女主角獎，以及全城關注的「最佳男主角」、「最佳女主角」。其中視后競爭最為矚目，大熱劇集《新聞女王2》及《巨塔之后》均有兩位女主角同時入圍，形成「自己人打自己人」的精彩局面。2023年三料視后得主佘詩曼，今年憑續集《新聞女王2》再度與劇中對手李施嬅爭獎。而《巨塔之后》亦有另一位視后宣萱，與同劇的陳煒雙雙入圍，呼聲極高。

此外，憑藉《奔跑吧！勇敢的女人們》入圍的吳若希、《奪命提示》的劉佩玥、《刑偵12》的傅嘉莉、《執法者們》的蔡潔、《俠醫》的張曦雯及《金式森林》的陳曉華同樣是實力強勁的競爭者，令視后寶座花落誰家充滿懸念。

相關閱讀：佘詩曼上海食飯被偷拍警覺性強 反應意想不到見真實人品 穿緊身上衣盡現曲線如少女

《新聞女王2》橫掃多項提名

2023年創下高收視與話題性的《新聞女王》，續集《新聞女王2》作為2025年TVB台慶劇，在本次提名中表現超卓，成為名副其實的提名大贏家。

相關閱讀：新聞女王2丨連播兩小時大結局 「3U 園」詐騙集團壓軸登場 金像男配角袁富華挑機佘詩曼極盡震撼

《金式森林》羅子溢郭晉安爭視帝

至於最佳男主角的競爭亦相當激烈。在《新聞女王2》中奸得出色而備受矚目的黃宗澤，無疑是本屆視帝的大熱門之一。然而，他也面臨著強勁的對手，包括憑《奪命提示》雙雙入圍的陳山聰與張振朗，他們在劇中的表現同樣獲得了觀眾的廣泛認可。此外，《刑偵12》的林保怡、《巨塔之后》的陳展鵬，以及《金式森林》的郭晉安，都是視帝寶座的有力競爭者，羅子溢也被看好以《金式森林》首封視帝，他們的深厚演技和觀眾緣不容小覷。

相關閱讀：羅子溢視《金式森林》為代表作有信心爭視帝 陳曉華演技被楊茜堯讚︰開心到喊

鄧智堅何廣沛成「最佳男配角」大熱

在配角獎項方面，「最佳男配角」的焦點同樣集中在《新聞女王2》的演員身上，其中鄧智堅、何廣沛和吳業坤三位同時入圍，展現了該劇男演員的強大實力。當中，鄧智堅在劇中飾演的角色深入民心，何廣沛今輯表現更勝上輯的《新聞女王》被視為得獎的大熱人選。

相關閱讀：TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活

龔慈恩為「最佳女配角」頂頭大熱

而最佳女配角的競爭更是幾乎被《新聞女王2》所壟斷，高海寧、王敏奕、蔣祖曼及龔慈恩四位一同獲得提名。其中，高海寧2023年已憑《新聞女王》奪得「最佳女配角」獎，今次焦點則落在三位同劇對手，王敏奕、蔣祖曼及龔慈恩的身上，龔慈恩飾演「方太」一角有突破性發揮，獲得了觀眾一致好評，被視為今年「最佳女配角」的頂頭大熱。

相關閱讀：新聞女王2丨龔慈恩一鏡到底11分鐘演出成教科書級數示範 11種情緒轉折演技封神 被力推為最佳女配角

龔慈恩11分鐘一鏡到底晒神級演技？

《萬千星輝頒獎典禮2025》各獎項十強完整名單

最佳劇集

《奔跑吧！勇敢的女人們》、《痞子無間道》、《奪命提示》、《刑偵12》、《執法者們》、《麻雀樂團》、《俠醫》、《巨塔之后》、《金式森林》、《新聞女王2》

最佳男主角

周嘉洛《痞子無間道》、陳山聰《奪命提示》、張振朗《奪命提示》、林保怡《刑偵12》、馬國明《執法者們》、陳豪《俠醫》、陳展鵬《巨塔之后》、郭晉安《金式森林》、羅子溢《金式森林》、黃宗澤《新聞女王2》

最佳女主角

吳若希《奔跑吧！勇敢的女人們》、劉佩玥《奪命提示》、傅嘉莉《刑偵12》、蔡潔《執法者們》、張曦雯《俠醫》、宣萱《巨塔之后》、陳煒《巨塔之后》、陳曉華《金式森林》、佘詩曼《新聞女王2》、李施嬅《新聞女王2》

最佳男配角

朱敏瀚《奔跑吧！勇敢的女人們》、林子善《奪命提示》、羅子溢《執法者們》、姜大衛《麻雀樂團》、丁子朗《俠醫》、徐榮《金式森林》、羅天宇《金式森林》、鄧智堅《新聞女王2》、何廣沛《新聞女王2》、吳業坤《新聞女王2》

最佳女配角

賴慰玲《奔跑吧！勇敢的女人們》、劉穎鏇《奪命提示》、陳自瑤《刑偵12》、郭柏妍《麻雀樂團》、劉佩玥《俠醫》、吳若希《巨塔之后》、高海寧《新聞女王2》、王敏奕《新聞女王2》、蔣祖曼《新聞女王2》、龔慈恩《新聞女王2》

飛躍進步男藝員

陳浚霆、張馳豪、馮皓揚、何晉樂、林正峰、吳業坤、冼靖峰、涂毓麟、曾展望、黃庭鋒

飛躍進步女藝員

陳楨怡、何沛珈、關嘉敏、林秀怡、李芷晴、梁凱晴、倪嘉雯、戴祖儀、王嘉慧、葉蒨文

最佳男新人

馮皓揚、何晉樂、林智樂、劉洋、曾錦燊

最佳女新人

陳若思、莊子璇、倪嘉雯、姚焯菲、詹天文

大灣區最喜愛TVB劇集

《愛‧回家之開心速遞》、《奔跑吧！勇敢的女人們》、《痞子無間道》、《奪命提示》、《刑偵12》、《執法者們》、《俠醫》、《巨塔之后》、《金式森林》、《新聞女王2》

大灣區最喜愛TVB男主角

周嘉洛《痞子無間道》、陳山聰《奪命提示》、張振朗《奪命提示》、林保怡《刑偵12》、馬國明《執法者們》、陳豪《俠醫》、陳展鵬《巨塔之后》、郭晉安《金式森林》、羅子溢《金式森林》、黃宗澤《新聞女王2》

大灣區最喜愛TVB女主角

吳若希《奔跑吧！勇敢的女人們》、劉佩玥《奪命提示》、蔡潔《執法者們》、傅嘉莉《刑偵12》、張曦雯《俠醫》、宣萱《巨塔之后》、陳煒《巨塔之后》、陳曉華《金式森林》、佘詩曼《新聞女王2》、李施嬅《新聞女王2》

大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目

《大師兄感謝祭》、《萬千星輝頒獎典禮2024》、《友乜唔講得》、《江湖見》、《一日打工限定》、《女神配對計劃》、《聲秀》、《真相‧情‧尋》、《2025香港小姐競選決賽》、《萬千星輝賀台慶》

最佳電視歌曲

吳業坤《一切豁開》

林保怡、張振朗、吳業坤、黎澤恩、吳若希、戴祖儀、梁宸語、何吉賽爾《我和我們》

Supper Moment《不想將你放下》

張與辰《日光之下》

古巨基《最好的信念》

詹天文《序章‧結局》

張馳豪《金式森林》

吳業坤《還剩一件未做的事》

詹天文《Seeds of truth》

戴祖儀《女神戀愛惱》

最佳女主持

陳貝兒、陳庭欣、陳懿德、車婉婉、朱凱婷、何沛珈、黎芷珊、麥美恩、戴祖儀、汪明荃

最佳男主持

區永權、鄭衍峰、C君、錢嘉樂、許文軒、洪永城、Bob林盛斌、森美、梁思浩、陸浩明

最佳資訊及專題節目

《東張西望》、《美食新聞報道》、《江湖見》、《香港系列之原味道》、《Grand住去利物浦》、《真相‧情‧尋》、《盲盒鐵路遊》、《空運世一》、《無窮之路V-智行無疆》、《帶阿姐看世界》

最佳綜藝節目

《中年好聲音3》、《直播靈接觸》、《今晚乜都拗》、《一日打工限定》、《女神配對計劃》、《聲秀》、《在我心中，你是獨一無二》、《剪裁魔法師2》、《攻你上大學》、《芷珊再約王嘉爾》

