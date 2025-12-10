新聞女王2丨龔慈恩一鏡到底11分鐘演出成教科書級數示範 11種情緒轉折演技封神 被力推為最佳女配角

新聞女王2｜TVB壓軸台慶劇《新聞女王2》登場後再次掀起全城熱話！由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕、馬國明、夏文汐、譚俊彥、陳曉華、鄧智堅、龔慈恩本周已經進入結局篇，劇情亦變得緊湊。「文慧心Man姐」佘詩曼與「古肇華」黃宗澤之爭激烈。

龔慈恩11分鐘的戲引發極大迴響

龔慈恩早已在《金式森林》的「癲」級演技，已經被網民瘋狂洗版，今次飾演「方太」的龔慈恩繼以「手袋論」借包喻人，道出了老闆用人的思維，已經得到讚賞，在昨晚（9日）播出的一集，劇情驚揭「方太」的龔慈恩原來患了末期胰臟癌，可能只剩下三個月到半年壽命，為了保住多年心血SNK可永垂歷史，懇求「文慧心Man姐」佘詩曼回巢拯救SNK…，這場長達11分鐘的戲引發極大迴響。

龔慈恩11分鐘的「SNK Tour訴心聲」極大迴響

《新聞女王2》昨晚播出的一集，飾演「方太」的龔慈恩將劇情推上另一個高峯，患癌末的「方太」龔慈恩特意邀請「文慧心Man姐」佘詩曼重臨SNK，親自帶著她繞場一周，邊行邊向「文慧心Man姐」佘詩曼交代SNK成立初心、為保亡夫留下的心血，懇求文慧心Man姐」佘詩曼回巢拯救SNK。原來這場長達11分鐘的「SNK Tour訴心聲」場口是一鏡到底拍攝，劇集在內地率先播出時引發極大迴響，被網民譽為「全劇最精彩場口」：「演員感情、表情台詞、演技全部到位，無可挑剔」、「我反覆看了好幾次，完全沉浸在這段劇情」、「龔姐能背下這麼長段的台詞，還能聲情並茂的表演，好厲害」、「太厲害了，台詞那麼多，還那麼細膩。」、「連man姐都有一句要配返音 龔慈恩真心勁，情緒又到位。」、「第一集已經使出一招，今晚再玩一次，而且睇到雞皮疙瘩。」、「有佢演出套戲即刻觀看度升呢，期待佢嘅出現。」

龔慈恩一鏡到底演出是教科書級數示範

龔慈恩在這場經典場口中，有接近10分鐘時間都在說對白，內容更涉及日期及地點等資料性內容，絕對是考驗記性之作。除了記對白考驗功力，龔慈恩還要不斷走位兼經歷「情緒過山車」，由最初的懷緬mode、轉入反思人生、患病自憐mode，再重返現實訴說自己對SNK的寄望，再借由患癌守不住人生地盤、來比喻SNK的不堪現況，期間不但夾雜著無奈、豁達及自嘲，還一度激動至雙眼通紅：「我嬲過、癲過、發洩過、內疚過…我甚至諗我係咪享福享得太多呢？！」直到「方太」龔慈恩將在象徵權力的棋子交到「文慧心Man姐」佘詩曼手上後，聽到她表示需要時間考慮，時日無多的「方太」龔慈恩失常地咆哮：「時間？！你知唔知我最冇就係時間呀？！」聲音之震懾令「文慧心Man姐」佘詩曼也嚇了一大跳，最後「方太」龔慈恩由盛怒再跌入思考慘情Mode，短短一場戲演盡人生百態之餘、還要一鏡到底不經剪接，絕對是教科書級數示範。

總監製鍾澍佳手持劇本伴龔慈恩佘詩曼排練

在早前播出的製作特輯上，為了拍好這個場口，在正式拍攝前，劇集總監製鍾澍佳手持劇本，陪伴龔慈恩及佘詩曼繞場至少一周；而龔慈恩除了拍攝期間講個不停，只要有空檔，她無論坐著還是站著，都會專心一致地背誦劇本，完全沒有偷懶。至於對白相對較少的佘詩曼則主力與佳導如何配合龔慈恩完成這場名場面！劇組透露，這場長達11分鐘的場口，連同綵排以及正式拍攝，前後總共拍了11 Take，而且超過一take是100%完成度，足證台前幕後深厚功力；場口除了主角龔慈恩、佘詩曼及場口唯一攝影師，其他過鏡演員計準時間入鏡及做反應的配合，與及SNK錄影廠門打開時間，也需要高度配合，難怪技術性震撼不少網民：「運鏡超強，能配合演員情緒及劇情適當地拉Wide或Close up」、「這個自動門的錄影廠租很貴，真的很揼本。」

龔慈恩融入「方太」被網民力推為最佳女配角

龔慈恩接受訪問時，坦言拍攝前雖有壓力，但這場自己很喜歡的場口：「『方太』已經入咗我個心，我會喺佢個角度諗件事出嚟，所以背嘅對白唔覺得係辛苦。」龔慈恩還謙稱場口是現場所有人功勞：「好似攝影師，佢全程10幾分鐘都要不斷向後退，仲有燈光師、同後面各位同事嘅投入。」她又感激在旁的佘詩曼幫忙Mon實周邊環境並為她「帶路」：「佢幫咗我好多。」其實除了一鏡到底，「方太」龔慈恩病發、與及得知患了末期癌症的場口，演技發揮亦相當到位，前者瑟縮在梳化上的虛弱感惹人憐惜，完全沒有了一貫的霸氣；後者演活了時日無多的人的崩潰、無力及絕望，所有場口都成功帶動觀眾及網民情緒，難怪被網民力推為「最佳女配角」。

