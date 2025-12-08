TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活

何廣沛近年備受重用，有份演出的台慶劇《新聞女王2》正在熱播，更為何廣沛帶來人氣，憑劇集《金式森林》、《新聞女王2》在《萬千星輝頒獎典禮》提名最佳男配角。近日何廣沛接受傳媒訪問時，自揭成功背後不為人知的苦況，原來何廣沛自幼有聽力障礙問題，曾試過戴助聽器。

何廣沛曾戴助聽器

何廣沛看起來性格樂觀，卻自爆曾因先天性身體問題，被人誤會性格囂張，因而得罪人。何廣沛在小學時已發現有聽力障礙，高低分貝的聲音均聽不到，一直要到醫院跟進。在美國讀大學時更試過因為戴助聽器，戴了兩日感到頭痛，因承受不到大聲音，斷斷續續嘗試過後，最終要放棄。

何廣沛有機永久失聰

何廣沛半年前接受基因測試，才揭開聽力障礙與先天問題有關，他指處理聽覺中的一對DNA有問題，有可能出世時全聾，亦有可能聽力沒有問題，聽力也有可能隨年紀增長而遞減，還是永遠保持現狀都不清楚。何廣沛坦言已預備將來有一日不能夠正常生活，要戴助聽器，雖然做完基因測時好驚，亦不清楚自己會否失聰，就算擔心都無補於事。

何廣沛因為聽力問題，曾被人誤會為人好寸，不同人打招呼，事實上是他聽不到。何廣沛慶幸圈中有一班好友，陳曉華（Hera）、陳浚霆都知道其問題，有時見他沒有反應，便會拍一拍其膊頭提醒。而何廣沛與佘詩曼合作《新聞女王》時，對方曾好奇他講話時好大聲，獲悉原因後更給予鼓勵，讓何廣沛相當感觸。

何廣沛拍劇靠睇口形

提到工作上，何廣沛透露拍劇集《破毒強人》時的辛酸，因陳豪在劇中以沙啞聲線演出，因而無法聽到對方聲音，要靠睇口形猜測。私下與未婚妻Sarah相處時，何廣沛直言聽不到會好痛苦，影響日常生活外，更令身邊的人辛苦，因有時要靠估未婚妻的說話，猜錯會令對方好忟又疑惑。

