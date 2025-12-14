新聞女王2丨連播兩小時大結局 「3U 園」詐騙集團壓軸登場 金像男配角袁富華挑機佘詩曼極盡震撼

新聞女王2｜TVB壓軸台慶劇《新聞女王2》登場後再次掀起全城熱話！由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕、馬國明、夏文汐、譚俊彥、陳曉華、鄧智堅、龔慈恩本周已經進入結局篇，劇情亦變得緊，前晚（12日）播出的一集，「Diana」蔣祖曼終同意回收「治癌神器」，「方太」龔慈恩終於甦醒，並授權及推薦「文慧心Man姐」佘詩曼入SNK 董事局主席，除了大動作表示要將SNK 私有化，更出盡全力整治電視部總監兼死對頭「古肇華」黃宗澤。

明晚周一（15 日）將連播《新聞女王2》兩小時大結局，首位集齊華語電影三金（金雞、金馬、金像）「最佳男配角」的袁富華的加入，為結局篇帶來驚喜，「古肇華」黃宗澤聯合金主「Richard Wu」袁富華大量收購SNK的股份，令「Richard Wu」袁富華成為SNK大股東，更借機推出基金，為詐騙集團洗黑錢。

相關閱讀：《新聞女王2》1-25集劇情懶人包｜Man姐佘詩曼惡鬥黃宗澤 演員角色、分集劇情整合

今次是袁富華首度參與TVB劇集的拍攝，袁富華演神秘富豪「Richard Wu」在「古肇華」黃宗澤協助下，大量收購SNK的股份而成為大股東，同時推出基金，助「Richard Wu」袁富華的公司在香港上市。 與此同時，「Ivan」何廣沛以臥底身份走入3U園區，而「張家妍」李施嬅與「劉艷」王敏奕，暗地與「文慧心Man姐」佘詩曼追查團3U園，期間「Richard Wu」袁富華為身份曝光，在新聞直播用「Ivan」何廣沛的短片威脅「文慧心Man姐」佘詩曼，表面笑口噬噬但係實質非常陰險，「文慧心Man姐」佘詩曼後來大反擊，將「Richard Wu」袁富華的醜態曝光，最後與「古肇華」黃宗澤被警方帶返警署調查。

黃宗澤與佘詩曼在不少場口有「挑機嘴面」，前晚播出的一集，為增加觀看價值，劇組還為二人打造了一場《寒戰》式疊聲對罵戲！雖然時長只有8秒，但涉及的台詞量卻相對地多，就連演技獲一致認可的佘詩曼，亦被這場口嚴重考起。根據官方釋出的場口花絮片，佘詩曼連續三次輸給黃宗澤，更一度忘詞！為了宣洩不甘，佘詩曼除了大擺可愛「嘟嘴樣」，又一度激動至伸脷兼大聲吼叫，令黃宗澤最終亦失守爆笑，還搞笑地扮摑佘詩曼，拍攝現場氣氛相當歡愉。黃宗澤曾在節目《一周星星》表示這場口是佘詩曼「最討厭的一場」，佘詩曼聽畢忍不住大吐苦水：「最慘係佢（Bosco）把聲又大，我把聲又細喎！我完全聽唔到自己（講嘢）。」但二人亦異口同聲表示，完成場口拍攝後感覺很爽，黃宗澤說：「好過癮嘅，因為你好似要處於一個好真空嘅狀態，背到好熟，滾瓜爛熟，行埋去就互隊架嘞！都真係好難，呢個咁樣嗌交嘅方法。」

相關閱讀：新聞女王2丨龔慈恩一鏡到底11分鐘演出成教科書級數示範 11種情緒轉折演技封神 被力推為最佳女配角