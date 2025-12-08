佘詩曼上海食飯被偷拍警覺性強  反應意想不到見真實人品  穿緊身上衣盡現曲線如少女

現年50歲、憑藉《新聞女王》再創事業高峰的「四料視后」佘詩曼，近年在內地人氣持續高企。近日有粉絲在上海一家餐廳偶遇佘詩曼，並嘗試低調偷拍，沒想到視后反應超乎預期，事件在網上引發熱議，其真實人品與外貌成為討論焦點。

佘詩曼被偷拍見真實人品

從粉絲發布在小紅書的照片可見，當該名粉絲在座位上偷偷舉機拍攝時，坐在後方、正在用餐的佘詩曼似乎瞬間就有所察覺。然而，她非但沒有表現出絲毫不悅，反而朝著鏡頭方向露出一抹了然於心的微笑，眼神彷彿在說「我發現你了」，場面十分有趣。

相關閱讀：TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟

佘詩曼調皮表情獲一致讚賞

這位粉絲在文中表示：「一秒被發現，但是她真的好可愛，偷偷在後面笑。」其他網民也留言附和：「Man姐好自然地在妳後面就看著鏡頭」、「她就是看到鏡頭了，但也完全沒有躲避，就很自然地沖著鏡頭笑」。這種被發現後不怒反笑的親切舉動，讓網民大讚佘詩曼「人品一流」、「好溫柔好可愛」。

佘詩曼緊身上衣騷完美曲線

其後，該名粉絲也成功獲得與偶像的合照。照片中，佘詩曼身穿一件白色緊身短袖上衣，不僅展現出完美的曲線，其緊緻的皮膚和少女般的神采，完全看不出已經50歲。網民對她的絕佳狀態感到驚訝，紛紛留言：「她已經50了，不過這狀態牛」、「365°無死角，真的好靚好似少女」，力證佘詩曼無論在鏡頭前後，都是魅力不減的凍齡女王。

相關閱讀：新聞女王²｜夏文汐謙稱向佘詩曼學習 拍攝現場最佩服Man姐一樣嘢