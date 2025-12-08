Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

佘詩曼上海食飯被偷拍警覺性強  反應意想不到見真實人品  穿緊身上衣盡現曲線如少女

影視圈
更新時間：17:30 2025-12-08 HKT
發佈時間：17:30 2025-12-08 HKT

現年50歲、憑藉《新聞女王》再創事業高峰的「四料視后」佘詩曼，近年在內地人氣持續高企。近日有粉絲在上海一家餐廳偶遇佘詩曼，並嘗試低調偷拍，沒想到視后反應超乎預期，事件在網上引發熱議，其真實人品與外貌成為討論焦點。

佘詩曼被偷拍見真實人品

從粉絲發布在小紅書的照片可見，當該名粉絲在座位上偷偷舉機拍攝時，坐在後方、正在用餐的佘詩曼似乎瞬間就有所察覺。然而，她非但沒有表現出絲毫不悅，反而朝著鏡頭方向露出一抹了然於心的微笑，眼神彷彿在說「我發現你了」，場面十分有趣。

相關閱讀：TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟

佘詩曼調皮表情獲一致讚賞

這位粉絲在文中表示：「一秒被發現，但是她真的好可愛，偷偷在後面笑。」其他網民也留言附和：「Man姐好自然地在妳後面就看著鏡頭」、「她就是看到鏡頭了，但也完全沒有躲避，就很自然地沖著鏡頭笑」。這種被發現後不怒反笑的親切舉動，讓網民大讚佘詩曼「人品一流」、「好溫柔好可愛」。

佘詩曼緊身上衣騷完美曲線

其後，該名粉絲也成功獲得與偶像的合照。照片中，佘詩曼身穿一件白色緊身短袖上衣，不僅展現出完美的曲線，其緊緻的皮膚和少女般的神采，完全看不出已經50歲。網民對她的絕佳狀態感到驚訝，紛紛留言：「她已經50了，不過這狀態牛」、「365°無死角，真的好靚好似少女」，力證佘詩曼無論在鏡頭前後，都是魅力不減的凍齡女王。

相關閱讀：新聞女王²｜夏文汐謙稱向佘詩曼學習 拍攝現場最佩服Man姐一樣嘢

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
18小時前
立法會選舉｜方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
02:10
立法會選舉｜票后方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
政情
5小時前
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
02:21
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
突發
3小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
3小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
9小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
02:10
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
12小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
8小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉︱新議會40人屬新面孔 27人身兼全國人大政協 佔總數三成歷屆最多
立法會選舉︱新議會40人屬新面孔 27人身兼全國人大政協 佔總數三成歷屆最多
政情
5小時前
張柏芝庭上哭訴「兩日無瞓覺」翻看文件「飽受折磨」，指因傳媒報道受壓。王仁昌攝
張柏芝庭上哭訴「兩日無瞓覺」翻看文件「飽受折磨」　稱因傳媒報道令其受壓
社會
4小時前