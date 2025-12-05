TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟

TVB台慶劇《新聞女王2》自播出以來話題不斷，劇情緊湊，角色之間的角力讓觀眾看得相當投入。近日劇情發展到女主角「Man姐」文慧心（佘詩曼飾）的童年心理陰影，而飾演「童年Man姐」的童星李紫欣（Ashely）因其精湛演技備受矚目。戲外，Ashely在IG分享了與視后佘詩曼合作的點滴，曝光了佘詩曼在鏡頭背後溫柔親切的真實面貌。

童星獲佘詩曼耐心教戲

日前，童星Ashely在IG上發布了多張與佘詩曼在拍攝現場的合照及側拍，並配文分享首次與「Man姐」合作的經歷。她坦言初次合作非常擔心會影響大家，但佘詩曼非常耐心地教她如何演戲，讓拍攝得以順利完成。Ashely在文中寫道：「Man姐真係好親切、同埋好nice，居然主動同Ashely影相。」字裡行間充滿了對前輩的感激之情。她亦感謝監製、導演給予的機會，以及所有劇組人員的照顧。

相關閱讀：佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人

佘詩曼惡劣環境下貼心照顧童星

從Ashely分享的幕後影片可見，拍攝當日場景頗為惡劣，現場是一個昏暗且水浸的地下空間。佘詩曼擔心年紀小小的Ashely在陌生環境會感到害怕，不僅主動呼喚她到身邊，讓她拿凳子到她的身旁一起坐，更不斷與她聊天，講有趣的事情來舒緩她的緊張情緒。

為了讓Ashely放鬆，佘詩曼主動拿出手機與她玩自拍，兩人頭貼頭對著鏡頭甜笑，氣氛溫馨。Ashely更送上可愛的小掛件作為禮物，佘詩曼收到後童心大起，立即將掛件當作耳環逗Ashely發笑，並小心翼翼地將禮物收進口袋，盡顯對小演員的愛護與尊重。

相關閱讀：《新聞女王2》1-25集劇情懶人包｜Man姐佘詩曼惡鬥黃宗澤 演員角色、分集劇情整合

佘詩曼親自留言鼓勵

帖文發出後，佘詩曼本人也親自到Ashely的IG留言，鼓勵道：「小文慧心好叻女！加油！」，簡單一句話，卻給予了新人演員莫大的肯定。佘詩曼的種種窩心舉動，不僅讓「小文慧心」Ashely被其溫柔圈粉，也讓網民大讚她戲裡戲外都充滿女王風範，不僅專業，對後輩更是關懷備至，毫無架子，難怪能一直穩坐一線女星的寶座。

相關閱讀：萬千星輝頒獎典禮2025完整提名名單 佘詩曼鬥宣萱爭視后 《新聞女王2》與《巨塔之后》氣勢勁