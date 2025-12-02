《新聞女王2》1-25集劇情懶人包｜Man姐佘詩曼惡鬥黃宗澤 演員角色、分集劇情整合

新聞女王2｜TVB壓軸台慶劇《新聞女王2》強勢登場，再次掀起全城熱話！由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕、馬國明、夏文汐、譚俊彥、陳曉華、鄧智堅、龔慈恩演出，郭建樂擔任總編劇，關文深擔任監製，鍾澍佳擔任總監製的《新聞女王2》，將於11月10日起逢星期一至星期五晚8：30在翡翠台首播，不過優酷全網率先在11月5日12點起獨播，「Man姐文慧心」熱潮再次hit爆全網。本文將為大家整理《新聞女王2》的劇情懶人包，即睇故事大綱、演員角色介紹及分集劇情！

《新聞女王2》劇情講述主播「Man姐文慧心」佘詩曼辭退SNK新聞台後，淡出新聞界半年，SNK發生了巨大變化。出身於市場管理的「古肇華」黃宗澤空降出任新總監，把新聞當成賺錢工具；副總監「張家妍」李施嬅頂替了「梁景仁George」馬國明的位置，掌握大權，但受到「古肇華」黃宗澤掣肘，難以服眾。「Man姐文慧心」佘詩曼以「新聞女王」的姿態王者歸來，收購「劉艷」王敏奕創辦的網絡媒體公司「公開平台」，向傳統主流媒體正面開戰。

「唐芷瑤」陳曉華對「Man姐文慧心」佘詩曼把她解僱一事懷恨在心，於是利用自媒體向「Man姐文慧心」佘詩曼採取惡意報復。政府新聞官「許詩晴」高海寧同時涉足官場和新聞機構，為求獲得最大利益。新舊媒體正面較量，暗中勾心鬥角，「古肇華」黃宗澤為成為「新聞國王」而不擇手段，踐踏新聞底線，新聞女王「Man姐文慧心」佘詩曼寸步不讓，與「張家妍」李詩嬅形成新聞界三強鼎立的對壘。

返回目錄

《新聞女王2》演員陣容鼎盛，由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅領銜主演，並有多位實力派演員參與，包括高海寧、王敏奕、馬國明、夏文汐、譚俊彥、陳曉華、鄧智堅、龔慈恩等。

返回目錄

第一集

「Man姐文慧心」佘詩曼退隱新聞界半年，SNK新聞部面目全非。新掌權者「古肇華」黃宗澤空降總監一職，副總監「張家妍」李詩嬅取代了「梁景仁George」馬國明的地位；「劉艷」王敏奕創辦網媒公開平台，「許詩晴」高海寧轉當政府新聞官員。「古肇華」黃宗澤藉一宗新聞意圖抬高SNK聲譽，鞏固自身「國王」地位。「古肇華」黃宗澤要的只是光環，「Man姐文慧心」佘詩曼則希望還原真相……此時，一幢舊樓突然倒塌，「張家妍」李詩嬅與「劉艷」王敏奕兩師徒同場較技，掀起傳統主流媒體與新興自媒體的鬥爭序幕。「Man姐文慧心」佘詩曼於直昇機上高空拍攝，以強勢的「女王」姿態，宣佈回歸新聞前線！

第二集

女王歸來，成全城焦點，但塌樓現場引發爆炸，氣流令直昇機緊急搖晃……「Man姐文慧心」佘詩曼巧妙操縱觀眾心理，保留倒塌而造成爆炸的珍貴畫面作籌碼，為回歸鋪路。為保SNK龍頭地位，主席「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩要「古肇華」黃宗澤重金禮聘，拋出橄欖枝邀「Man姐文慧心」佘詩曼重返娘家，「張家妍」李詩嬅有感地位岌岌可危。「許詩晴」高海寧亦代表官方出面邀約；連最弱勢的「劉艷」王敏奕都大打感情牌，卻被「Man姐文慧心」佘詩曼反問可有足夠財力。百家爭鳴，全力爭取女王加盟。隨着Prime Time臨近，獨家片段到底花落誰家？

第三集

眾人期待「Man姐文慧心」佘詩曼會藉着獨家片段強勢回歸SNK，殊不知「古肇華」黃宗澤與「張家妍」李詩嬅早有對策。「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩勒令全行封殺「Man姐文慧心」佘詩曼，「Man姐文慧心」佘詩曼收購「劉艷」王敏奕創辦的公開平台，展開反攻！三名實習生來到SNK，當中「司徒蕊天」谷婭溦性格內向，粵語說得不標準，最不被看好。「Man姐文慧心」佘詩曼安排「劉艷」王敏奕前往採訪一場業主立案法團會議，業主「芬姐」關寶慧拒付高價維修費，更持刀挾持疑似中飽私囊的法團代表。「古肇華」黃宗澤煽風點火，發放不實的抹黑報道，意圖炒作話題熱度，卻激怒「芬姐」關寶慧，令事態急轉直下。

第四集

挾持事件越鬧越大，「許詩晴」高海寧以官方身分介入，提出SNK與公開平台破天荒聯播，試圖平息風波。「Man姐文慧心」佘詩曼、「劉艷」王敏奕報道調查所得，「張家妍」李詩嬅以充足資料整合案情，聯手化解危機。公開平台藉此合作，關注度大增。「古肇華」黃宗澤當眾解僱與「張家妍」李詩嬅對抗的主播「潘志傲Ivan」何廣沛，「潘志傲Ivan」何廣沛向「Man姐文慧心」佘詩曼求職卻遭拒。「Man姐文慧心」佘詩曼一心專注事業，將目光投向神秘解謎網站，如解謎成功可獲百萬美元獎金，就能擴闊平台版圖。「張家妍」李詩嬅出乎意料地重新聘用「潘志傲Ivan」何廣沛，收歸旗下。「劉艷」王敏奕憑解碼書成功破解第一關，搶佔先機。

第五集

為尋找金主，「Man姐文慧心」佘詩曼出席商界活動，縱被「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩譏諷她屈就於網媒，卻認識到意氣相投的企業家「白書昀」蔣祖曼，二人似有合作可能。解謎陷入膠着，「Man姐文慧心」反其道而行，查到出謎者的身分。「白書昀」蔣祖曼願意注資公開平台但要「劉艷」王敏奕離開，「Man姐文慧心」陷入犧牲或共存的兩難。「Man姐文慧心」竟離奇地再次現身SNK報新聞，一切都是「古肇華」黃宗澤的精心佈局。律師「邵俊樂」高鈞賢代表公開平台與SNK談判，卻重遇舊愛「張家妍」李詩嬅。

第六集

「古肇華」黃宗澤利用新科技灰色地帶，推出AI主播，並聯手網紅「唐芷瑤」陳曉華推廣AI概念股。AI主播的出現，動搖了「白書昀」蔣祖曼對投資公開平台的信心。「Man姐文慧心」佘詩曼要借政府之力向SNK施壓，「許詩晴」高海寧如今卻處於上風，不屑聽令於「Man姐文慧心」佘詩曼的吩咐，決定冷處理。SNK內部質疑AI主播的專業性，部份員工以辭職作脅要求撤回新方案。此時，警方於海底發現戰時遺留炸彈，「古肇華」黃宗澤決派「AI慧心」落場，實測直播能力；「Man姐文慧心」佘詩曼亦親赴現場報道，真人與AI對壘即將展開。

第七集

AI股因SNK直播出錯而泡沫爆破，「古肇華」黃宗澤與富豪「細劉生」何啟南卻在遊艇開派對狂歡，派對後，女網紅「Paula」廖慧儀浮屍岸邊，船上人士統一口徑稱她意外墮海身亡。「Man姐文慧心」佘詩曼執意追查，「劉艷」王敏奕質疑只為追流量，二人就報道方向有所分歧。「古肇華」黃宗澤涉案其中，「張家妍」李施嬅趁機向「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩進言，成功架空「古肇華」黃宗澤。「張家妍」李施嬅暫管總監大權，馬上調查一事，卻發現重要證據離奇消失。「Paula」廖慧儀突在社交媒體發新帖，直指被人謀殺，其母卻反稱女兒染有毒癮。真相羅生門前，「Man姐文慧心」佘詩曼找到了新的突破缺口。



第八集

「Man姐文慧心」佘詩曼挖出「Paula」廖慧儀的病史，洗脫其污名。「張家妍」李施嬅為調查「梁景仁」馬國明遇難一事，探問器材部主管九哥，卻似乎觸動某人的神經。「Man姐文慧心」佘詩曼與「劉艷」王敏奕從「Paula」廖慧儀的舊平板電腦發現驚人內幕，趁着「唐芷瑤」陳曉華直播，「Man姐文慧心」佘詩曼與她展開一場線上對質，再於公開平台揭露「Paula」廖慧儀之死的真相！電影拍攝現場發生工業意外，工作人員卻被下封口令，SNK、公開平台的採訪均不得要領。「張家妍」李施嬅找到一名攝影師做證人，並承諾保密其身分，直播期間卻出差錯；SNK受外界批評，方太向肇華、「張家妍」李施嬅問責。

第九集

升降平台事故的調查陷膠着，「許詩晴」高海寧將內部文件交予慧心，自製上位機會。「Man姐文慧心」佘詩曼遊說受害者家屬受訪，家屬卻信任SNK的影響力，令「張家妍」李施嬅獲利。「張家妍」李施嬅與「劉艷」王敏奕合力說服電影女主角「聶莎莎」陳楨怡受訪，並於兩台播放。「Man姐文慧心」佘詩曼不甘「劉艷」王敏奕將獨家訪問拱手讓人，「Man姐文慧心」佘詩曼的知己「陳子傑」譚俊彥卻被「劉艷」王敏奕打動，願以工傷受害者身分出鏡剖白。攝影師工會發起罷工行動，公開平台攝影師「馬家明」吳業坤於「劉艷」王敏奕鼓勵下作出選擇，「Man姐文慧心」佘詩曼亦有所反思。「許詩晴」高海寧提出「駐政總傳媒」計劃，開拓傳媒界的新戰場！

第十集

弘記小廚善心派飯，卻引發多名長者疑似食物中毒的公共危機。「Man姐文慧心」佘詩曼跟進調查，「劉艷」王敏奕懷疑她與「許詩晴」高海寧私下交易。此時，「Man姐文慧心」佘詩曼發現中毒案出現了一個相熟的重要證人。之後，弘記小廚雖洗清嫌疑，但中毒謎團未解。案件疑點最終指向一款知名保健品，原來曾有匿名吹哨人向「張家妍」李施嬅爆料指廠方知情不報，但因吹哨人突然失聯，事件不了了之。「劉艷」王敏奕與「馬家明」吳業坤以激將法逼得「余英飛」鄧智堅答應出山，潛入藥廠調查。「Man姐文慧心」佘詩曼與「張家妍」李施嬅兩路人馬，欲以最快速度找出誰是吹哨人。

第11集

「Man姐文慧心」佘詩曼為公開平台找來新任新聞總監正是「余英飛」鄧智堅，他帶來更驚人的消息：吹哨人向「Man姐文慧心」佘詩曼訴說藥廠黑幕後就留下遺書失蹤。另一邊，藥廠與「唐芷瑤」陳曉華聯手造謠，指責吹哨人失蹤是因為「無良媒體」公開平台，「唐芷瑤」陳曉華得知吹哨人已經死亡後要求「殺人凶手」「Man姐文慧心」佘詩曼心向吹哨人母親下跪道歉。受醜聞影響，公開平台被剔出「駐政總傳媒」之列。「張家妍」李施嬅發現九哥的不法勾當，逼他坦白「梁景仁」馬國明死亡當日的所有內幕。而「古肇華」黃宗澤利用AI技术平復「梁景仁」馬國明父母的喪子之痛，看似善良之舉，實則另有所圖。

第12集

「Man姐文慧心」佘詩曼因壓力過大尋求心理醫生幫助，回憶起「梁景仁」馬國明的死亡場景，但關鍵部分記憶缺失。她通過催眠逐漸恢複了一些片段，意識到「梁景仁」馬國明的死與暴雨中的涵洞事件有關。與此同時，「劉艷」王敏奕、「張家妍」李施嬅和「許詩晴」高海寧前往「梁景仁」馬國明父母家，希望重啟調查，最終說服梁父考慮。四人決定聯手合作，共同追查真相。「Man姐文慧心」佘詩曼回憶起暴雨當天，她與「陳子傑」譚俊彥趕到涵洞阻止「梁景仁」馬國明的危險行為，但最終只找到「梁景仁」馬國明的記者證，其他細節仍模糊不清。

第13集

暴雨那天，「張家妍」李施嬅在地下商場遭遇洪水，指揮眾人避險並傳回報道，「古肇華」黃宗澤因此中斷「梁景仁」馬國明的節目。「梁景仁」馬國明憤怒前往洪水源頭，發現上遊靶場堵塞水道，導致下遊險情。「張家妍」李施嬅和被困人員最終獲救，「梁景仁」馬國明的報道也吸引了大量觀眾。開庭時，「古肇華」黃宗澤否認曾鼓勵危險行為，反指「梁景仁」馬國明和「張家妍」李施嬅的競爭導致悲劇。「Man姐文慧心」佘詩曼通過心理治療回憶起「梁景仁」馬國明救了她和一個小朋友，但關鍵證人九哥未出庭，「古肇華」黃宗澤則拿出「梁景仁」馬國明最後拍攝的視頻，證明其死於意外。

第14集

「Man姐文慧心」佘詩曼因「梁景仁」馬國明案的失敗陷入迷茫，前往度假村散心，接觸到晶耀學院，被其「心靈淨化」理念吸引。她參與課程，逐漸對「宏光大師」張松枝產生信任，甚至主動提出為學院宣傳。公開平台員工擔心她被洗腦，試圖通過報道揭露晶耀學院的騙局，但「Man姐文慧心」佘詩曼在直播中表現出對學院的虔誠，令同事們失望。「張家妍」李施嬅辭職未果，「古肇華」黃宗澤故意刁難她，而「Man姐文慧心」佘詩曼的失蹤也讓公開平台的未來充滿不確定性。

第15集

「Man姐文慧心」佘詩曼深入晶耀學院，假裝被洗腦，實則暗中調查。她通過採訪「宏光大師」張松技，揭露其利用水晶和藥物控制信徒的騙局。公開平台發布報道後，「Man姐文慧心」佘詩曼在學院內假裝昏迷，趁機獲取關鍵證据，最終與「劉艷」王敏奕合作揭露晶耀集團的詐騙行為。警方介入調查，「宏光大師」張松技被捕，「Man姐文慧心」佘詩曼成功完成臥底任務。與此同時，「陳啟峰」徐榮因妻子加入晶耀學院而辭職，推薦「許詩晴」高海寧接任。「Man姐文慧心」佘詩曼揭露晶耀集團的新聞大獲成功，但也引發了對她個人行為的爭議。

第16集

「Man姐文慧心」佘詩曼揭露晶耀集團後，公開平台員工對她更加敬佩。「古肇華」黃宗澤因「張家妍」李施嬅提供的關鍵資料而簽署了她的辭職信，「張家妍」李施嬅離開星網絡，情緒複雜。晶耀集團信徒因信仰崩塌自殺，「Man姐文慧心」佘詩曼自責，但「陳子傑」譚俊彥安慰她挽救了更多人。「余英飛」鄧智堅發現康勁寶保健品含有毒素，「Man姐文慧心」佘詩曼險些被滅口，最終警方逮捕相關人員，揭露康總謀殺任世雄的真相。「Man姐文慧心」佘詩曼與「唐芷瑤」陳曉華展開直播辯論，呼籲觀眾抵制不負責任的媒體。與此同時，新聞界傳奇人物「阮雪君」夏文汐回國，引發公開平台內部震動。

第17集

「Man姐文慧心」佘詩曼與「阮雪君」夏文汐出席祝捷酒會，關係惹人揣測。「Man姐文慧心」佘詩曼與「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩深夜談話，疑似兩人關係緩和。「古肇華」黃宗澤為免地位不保，刻意爆出「Man姐文慧心」佘詩曼與「阮雪君」夏文汐是母女關係，震驚全網。之後「古肇華」黃宗澤又裝無辜一直在挑釁。

第十八集

「許詩晴」高海寧不滿「古肇華」黃宗澤騎劫八台聯播，並搶走焦點。SNK進一步揭露「Man姐文慧心」佘詩曼不為人知的過去，「阮雪君」夏文汐逼使「Man姐文慧心」佘詩曼勇敢面對童年陰影。「Man姐文慧心」佘詩曼與「阮雪君」夏文汐亮相公開平台，親身剖白塵封多年的真相與傷痛，無論真相如何，揭露「Man姐文慧心」佘詩曼瘡疤只是「古肇華」黃宗澤計劃中的一小部份，其背後的主要目的已經達到。歐洲新聞機構NovusVera計劃進軍香港傳媒市場，代理人「阮雪君」夏文汐出手招兵買馬，率先以高薪厚職招攬「張家妍」李詩嬅，並找「許詩晴」高海寧合作為其居中牽線；「Man姐文慧心」佘詩曼卻對外資攻港傳聞甚表質疑。

第十九集

「張家妍」李施嬅努力拉人入NovusVera，甚至去SNK 及公開平台拉人。「許詩晴」高海寧被爆收受「阮雪君」夏文汐的禮物，但就禮物又去了「張家妍」李施嬅的手上。「Man姐文慧心」佘詩曼要求「阮雪君」夏文汐不要再搞他的朋友。「阮雪君」夏文汐留下了證據給「Man姐文慧心」佘詩曼。原來，「阮雪君」夏文汐的獎是私下交易所得，「Man姐文慧心」佘詩曼在公開平台報出。NovusVera也否認了投資香港，都否認「阮雪君」夏文汐的身份。「張家妍」李施嬅被「脫S者」圍，要求一個交代。「許詩晴」高海寧都被針對。「Man姐文慧心」佘詩曼邀請「張家妍」李施嬅入公開平台，但「張家妍」李施嬅一日唔解決就唔入新聞界。「唐芷瑤」陳曉華爆出香港女首富生cancer，估計係「白書昀」蔣祖曼。「唐芷瑤」陳曉華用AI 去整一張「白書昀」蔣祖曼的病相。



第20集

在一個大獎中，「白書昀」蔣祖曼都有出現。「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩突然不適，指明要「Man姐文慧心」佘詩曼幫手。原來，「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩就是生cancer的女首富。之後到SNK要拎獎，叫到要「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩時，「Man姐文慧心」佘詩曼上了去，再把獎給了真正做AI的SNK同事。「Man姐文慧心」佘詩曼最次得到最佳女主播。「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩已經去到第4期cancer。「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩想把SNK交比「Man姐文慧心」佘詩曼。而「唐芷瑤」陳曉華再次估生cancer的女首富，這次是指向SNK「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩。



第21集

「阮雪君」夏文汐早前因為查一單國際大新聞，被人看上了，助手也死了，當時只好用獎與新聞交換。但其實「阮雪君」夏文汐君在香港也是繼續查的。但之後「阮雪君」夏文汐發現香港也被跟蹤了。「許詩晴」高海寧說服「張家妍」李施嬅放棄，不要再堅持。「古肇華」黃宗澤要求「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩要身體健康之前，都不可以返公司。「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩在做與「Man姐文慧心」佘詩曼認親簽證時暈低了，「Man姐文慧心」佘詩曼不能幫助「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩入主SNK。「古肇華」黃宗澤要求重新選主席。

第22集

「張家妍」李施嬅、「邵俊樂」高鈞賢為「劉艷」王敏奕和「馬家明」吳業坤證婚。「Man姐文慧心」佘詩曼在了解「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩的病情。而「白書昀」蔣祖曼手上有治cancer神器—組織碎化技術。「白書昀」蔣祖曼要求如果她出手，「Man姐文慧心」佘詩曼就不可以回SNK。因為「Man姐文慧心」佘詩曼不是「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩的家人，所以不能去決定「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩的醫療計劃。而又有網上消息，「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩又出現了，政府要求SNK停牌。在股東大會，大家都要求要先討論復牌，但「古肇華」黃宗澤要求重新選主席。「劉艷」王敏奕懷孕，全公司都知。「張家妍」李施嬅、入公開平台試做，講有關保母案件，因為是「張家妍」李施嬅、與「劉艷」王敏奕合作查案。「Man姐文慧心」佘詩曼想入主SNK董事局。「邵俊樂」高鈞賢想與「張家妍」李施嬅、復合。

第23集

SNK就報導組織碎化技術的壞處，公開平台就報導其好處。「古肇華」黃宗澤叫人攻擊公開平台的電腦系統。「白書昀」蔣祖曼去公開平台，「余英飛飛爺」鄧智堅用方法令「白書昀」蔣祖曼又放「Man姐文慧心」佘詩曼又幫到「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩，最後公開平台想「張家妍」李施嬅做公開平台的新聞副總監，「白書昀」蔣祖曼同意。「Man姐文慧心」佘詩曼辭去公開平台的一職。「白書昀」蔣祖曼收回組織碎化技術，轉去給私人醫院用。「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩手術成功，並把SNK交比「Man姐文慧心」佘詩曼，「Man姐文慧心」佘詩曼為SNK 董事局主席。之後SNK董事局資料被人非法得到，外面更傳SNK會停播。公開平台就集中報導3U詐騙園區的新聞。

第24集

「Man姐文慧心」佘詩曼去見富庾基金的老闆「胡志城」袁富華，而「古肇華」黃宗澤就是其代理人，富庾基金有超過50%的股份。富庾基金要上市，更用AI Man姐做廣告代言人。 「古肇華」黃宗澤叫「唐芷瑤」陳曉華推廣富庾基金原始股。「潘志傲」何廣沛入了3U園區，但被人知道了記者的身份。之後，「Man姐文慧心」佘詩曼在新聞時間，訪問「古肇華」黃宗澤有關富庾基金原始股，之後再報導反詐騙新聞，而多個新聞都係背後係3U園區，背後多個資金走向都係有關3U園區。

第25集

富庾基金老闆加入直播，更指與不懂3U園區。富庾基金老闆用「潘志傲」何廣沛的影片要脅「Man姐文慧心」佘詩曼推廣富庾基金。「Man姐文慧心」佘詩曼就用富庾基金老闆的舊時的相片去指出他是一開始是騙人錢起家，他認自己是假學歷，假背景，但與3U園無關。 其後，「Man姐文慧心」佘詩曼再播出影片證據，係富庾基金老闆在3U園的片段。最後，富庾基金老闆及「古肇華」黃宗澤被捉。「潘志傲」何廣沛成功回來，「Man姐文慧心」佘詩曼把SNK還給「方羅麗嫦（方太）」龔慈恩，成為一個自由新聞工作者

返回目錄

《新聞女王2》在11月5日於內地優酷平台率先播出後，連續兩日引爆熱話，《新聞女王2》優酷熱度先後衝破7,000及7,500。播出第二日熱度值最高達到7,067，比起第一季開播的第二日熱度峰值高出19.7%，至於熱度榜排名方面，《新聞女王2》亦分別進據了《貓眼》都市網絡劇熱度榜第2名及抖音娛樂榜no.1等，成績斐然。

二大視帝出場為劇情埋下伏線，馬國明飾演的「George梁景仁」 一出場因為一宗水浸採訪而意外身亡，作為SNK總監的「古肇華」黃宗澤，以市場流量和關注度為利益，將「George梁景仁」馬國明的喪禮當作一場騷。強勢回歸新聞界的「Man姐文慧心」佘詩曼今次大玩金句：「想贏一定贏，睇吓喺邊度贏啫！」、「 每個人都飲咖啡，唔到個個都鍾意飲咖啡咩！」、「人要知道自己嘅價值，亦都要知道自己槪極限。」結果惹來不少網民留言：「馬明最近有些懶了，開場就把自己往牆上掛，過份了，哈！」、「一部劇怎麼可能有兩個男主角呢？不是黃宗澤來了嗎？」、「後面應該會查他的死亡真相，開頭應該是埋個伏筆。」、「MAN姐一出現就是焦點，這波回歸直接炸場，不愧是新聞界天花板。」、「Man姐坐直升機出場，這段真的屏住呼吸來看。」、「床寶大個仔了，直播時那段打廣告嫌疑的台詞，他敲桌子讓旁邊女主播說了。播新聞也播的不錯。」、「《新聞女王2》 好看爆炸，還是原來的味道，奔赴！」​

返回目錄

宣傳海報方面，除了早前發布的「眾神之戰」系列，還有「職場」及「Fashion」系列。在「職場關係」系列宣傳海報，而在「Fashion」系列中，五大女主角佘詩曼、李施嬅、高海寧、王敏奕和陳曉華齊齊穿上黑色時尚高訂服爭妍鬥麗，阿佘一貫單靠眼神+氣勢食糊，高Ling露腰力抗李施嬅大露背，至於小花王敏奕及陳曉華，則大晒完美線條，各有各靚。而海報的強烈「黑白對比」設計概念亦另有寓意，原來白色背景代表傳統媒體，黑色飄揚的黑紗代表網絡媒體洪流，象徵著一眾在傳統媒體努力成長的女主角、正面對著網絡媒體洪流的衝擊，含蓄地呼應了《新聞女王2》全劇的最大衝突位。

返回目錄