佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人

港姐出身的佘詩曼加入TVB後一直受到力捧，曾被譽為「TVB六大花旦」之一，先後參與不少劇集之演出而被稱為港劇女王之稱，入行第28年的佘詩曼更曾在歷屆台慶頒獎典禮上，先後勇奪15個個人獎項，數量第一乃為全台之冠，在2023年憑《新聞女王》成為「四料視后」，是首位三度成為多料視后的女演員。

其後佘詩曼在內地發展多年，早年憑劇集《延禧攻略》令她身價暴漲，吸金力驚人的佘詩曼曾被指身家早已破億，她曾於2011年登上「富比士中國名人榜」，人氣排名第67位、收入排名第57位，年收入高達2360萬人民幣，連同本來在香港投資的至少5個物業，絕對是圈中富婆。在浮華背後，經歷過家人生病與及前輩世的佘詩曼表示對生死有所領悟，不諱言已立下遺囑。

佘詩曼在5歲時爸爸因交通意外離世，佘媽媽當年懷着遺腹子，母兼父職獨力湊大三名子女，曾一度經濟有困難，直至拿到亡夫意外後的保險金，生活才有改善。佘詩曼曾表示，成長過程中，從未見媽媽氣餒或呻辛苦，令她非常佩服，入行後一直努力工作，希望讓媽媽過上好日子。佘媽媽的健康曾兩度出現問題，試過在夏威夷生活曾因肺部問題進行緊急的大手術，心跳呼吸停頓了20秒，醫生請她要有心理準備，早前佘媽媽再度傳出生病的消息，更疑一度因接受治療而導致頭髮脫落，其後佘詩曼坦言媽媽在一年半前生病，今年生日時許下生日願望，希望大家能一起為母親集氣，祝願她身體健康。佘詩曼的契爺許紹雄在今年10月28日因病離世，佘詩曼曾表示早已知道契爺的病情，亦有到醫院陪伴對方，而喪禮日前舉行，佘詩曼的花牌亦擺近家屬位置。佘詩曼亦承諾會照顧契媽及契妹，絕不會因為契爺許紹雄離世就減少見面。

在歷經生死邊緣的洗禮後，50歲的佘詩曼對人生所擁有的那份深刻體悟，更希望可以回到30歲：「因為30幾歲周圍發生嘅都係開心事，例如拍拖、結婚、生仔。但係到另一個階段，面對好多生離死別，我努力學習去調整自己盡快回復正常生活。我而家睇化咗，生老病死係必經，做人始終要向前行，既然一生咁短暫，應該要做多啲幫到人同令自己滿足嘅事，仲要更加珍惜眼前人，因你知道幾時會突然間冇咗，邊個對你好，你就加倍對佢好，要畀佢知道，大膽地話畀佢知『我緊張你、我當你係好朋友』。」 佘詩曼還直言已立下遺囑：「早陣子立咗，我搵錢咁辛苦，如果我有咩事，都唔想浪費咗畢生積蓄，希望可以按照我意願分配。」她指近年已放下一半工作，多抽時間陪伴家人：「我而家都會有一個平衡，譬如前幾日有人約我吃飯，我先睇媽咪嘅時間，佢有時間我就同佢食飯。」佘詩曼又稱早已沒有對生兒育女的憧憬，但不會視之為遺憾。

