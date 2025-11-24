萬千星輝頒獎典禮2025完整提名名單 佘詩曼鬥宣萱爭視后 《新聞女王2》與《巨塔之后》氣勢勁

TVB頒獎禮丨無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月4日假澳門舉行，今日（24日）公佈了首輪提名名單，為年底的頒獎典禮正式拉開戰幔。從名單可見，今年的競爭異常激烈，多部重頭劇均獲得多項提名，其中由佘詩曼主演的《新聞女王》續作《新聞女王2》以及宣萱主演的醫療權鬥劇《巨塔之后》在「最佳劇集」及男女主角獎項上均被視為頂頭大熱，形成勢均力敵的局面。觀眾可參與網上投票，詳情請參閱tvb.com。

陳豪、譚俊彥提名視帝撼林保怡

本屆「最佳男主角」堪稱「死亡之組」，多位往屆視帝均有入圍。陳豪憑藉《富貴千團》及《俠醫》獲得兩項提名，實力不容小覷。同樣手握兩項提名的還有《麻雀樂團》和《新聞女王2》的譚俊彥。此外，陳展鵬（《巨塔之后》）、馬國明（《執法者們》）、黃宗澤（《執法者們》）以及林保怡（《刑偵12》）等好戲之人也強勢入圍。

《新聞女王2》佘詩曼、李施嬅爭視后

「最佳女主角」方面同樣是星光熠熠，曾憑《新聞女王》「Man姐文慧心」一角第三度封視后的佘詩曼，將偕同劇中對手李施嬅，憑《新聞女王2》再度爭奪視后殊榮。另一大熱為《巨塔之后》和《執法者們》的宣萱，一人獨攬兩項提名，被視為封后大熱人選。而陳瀅也憑《痞子無間道》和《執法者們》獲得兩個提名，與滕麗名（《愛·回家之開心速遞》）、李佳芯（《麻雀樂團》）等一眾花旦競逐后冠。

TVB大作競爭激烈

劇集獎項的競爭主要圍繞在《新聞女王2》、《巨塔之后》、《執法者們》、《刑偵12》、《金式森林》等幾部大製作之間。綜藝及資訊節目方面，《東張西望》、《中年好聲音》系列等王牌節目也順利入圍。至於各大獎項最終鹿死誰手，還需留待頒獎典禮當晚揭曉。

《萬千星輝頒獎典禮2025》 完整首輪提名名單

1. 最佳劇集

《愛·回家之開心速遞》、《奔跑吧！勇敢的女人們》、《富貴千團》、《痞子無間道》、《奪命提示》、《虛擬情人》、《刑偵12》、《執法者們》、《麻雀樂團》、《俠醫》、《巨塔之后》、《金式森林》、《新聞女王2》

2. 最佳男主角

蕭正楠《奔跑吧！勇敢的女人們》、黃庭鋒《富貴千團》、姚宏遠《富貴千團》、周嘉洛《痞子無間道》、朱敏瀚《痞子無間道》、陳山聰《奪命提示》、張振朗《奪命提示》、朱敏瀚《虛擬情人》、林保怡《刑偵12》、張振朗《刑偵12》、黃宗澤《執法者們》、馬國明《執法者們》、陳豪《執法者們》、譚俊彥《麻雀樂團》、陳豪《俠醫》、陳展鵬《巨塔之后》、郭晉安《金式森林》、羅子溢《金式森林》、黃宗澤《新聞女王2》、譚俊彥《新聞女王2》

3. 最佳女主角

滕麗名《愛·回家之開心速遞》、吳若希《奔跑吧!勇敢的女人們》、湯洛雯《富貴千團》、陳瀅《痞子無間道》、劉佩玥《奪命提示》、王敏奕《虛擬情人》、陳法蓉《刑偵12》、傅嘉莉《刑偵12》、宣萱《執法者們》、蔡潔《執法者們》、陳瀅《執法者們》、李佳芯《麻雀樂團》、張曦雯《俠醫》、宣萱《巨塔之后》、陳煒《巨塔之后》、劉佩玥《巨塔之后》、陳曉華《金式森林》、佘詩曼《新聞女王2》、李施嬅《新聞女王2》

4. 最佳男配角

歐瑞偉《愛·回家之開心速遞》、朱敏瀚《奔跑吧！勇敢的女人們》、鄧智堅《奔跑吧！勇敢的女人們》、黃子雄《富貴千團》、蔣志光《富貴千團》、黃子恆《痞子無間道》、丁子朗《奪命提示》、林子善《奪命提示》、黃子恆《虛擬情人》、吳業坤《刑偵12》、曹永廉《刑偵12》、張松枝《刑偵12》、高鈞賢《刑偵12》、吳啟華《執法者們》、林嘉華《執法者們》、羅子溢《執法者們》、梁烈唯《執法者們》、丁子朗《執法者們》、姜大衛《麻雀樂團》、黃庭鋒《麻雀樂團》、馬貫東《俠醫》、丁子朗《俠醫》、鄭子誠《俠醫》、張頴康《巨塔之后》、林景程《巨塔之后》、湯鎮業《巨塔之后》、吳岱融《巨塔之后》、黃庭鋒《巨塔之后》、何廣沛《金式森林》、徐榮《金式森林》、羅天宇《金式森林》、鄧智堅《新聞女王2》、何廣沛《新聞女王2》、馬國明《新聞女王2》、吳業坤《新聞女王2》、高鈞賢《新聞女王2》

5. 最佳女配角

莊思明《愛·回家之開心速遞》、賴慰玲《奔跑吧！勇敢的女人們》、傅嘉莉《富貴千團》、張寶兒《富貴千團》、JW王灝兒《痞子無間道》、麥美恩《痞子無間道》、劉穎鏇《奪命提示》、郭柏妍《奪命提示》、譚嘉儀《虛擬情人》、陳自瑤《刑偵12》、陳若思《刑偵12》、戴祖儀《刑偵12》、劉佩玥《執法者們》、劉穎鏇《執法者們》、郭柏妍《麻雀樂團》、胡敏芝《麻雀樂團》、劉佩玥《俠醫》、譚凱琪《俠醫》、吳若希《巨塔之后》、蔣家旻《巨塔之后》、陳楨怡《巨塔之后》、康華《巨塔之后》、謝雪心《巨塔之后》、何依婷《金式森林》、郭柏妍《金式森林》、龔慈恩《金式森林》、高海寧《新聞女王2》、王敏奕《新聞女王2》、陳曉華《新聞女王2》、蔣祖曼《新聞女王2》、龔慈恩《新聞女王2》

6. 最佳綜藝節目

《J Music》、《大師兄感謝祭》、《中年好聲音3》、《直播靈接觸》、《不可能任務》、《萬千星輝頒獎典禮2024》、《友乜唔講得》、《今晚乜都拗》、《奇情谷》、《一日打工限定》、《女神配對計劃》、《大師兄Welcome Summer大激戰》、《今晚有歌廳》、《聲秀》、《2025香港小姐競選決賽》、《在我心中，你是獨一無二》、《剪裁魔法師2》、《英雄召集:超級電競大派對》、《家傳之「保」》、《攻你上大學》、《萬千星輝賀台慶》、《中年好聲音4》、《芷珊再約王嘉爾》

7. 最佳資訊及專題節目

《東張西望》、《警聲百二秒》、《美食新聞報道》、《在家宴客50道菜》、《親民的品味》、《2025風生水起》、《關東・路駅十三》、《江湖見》、《鮮美湛江美景遊》、《飲茶》、《瞬間直擊半小時》、《香港系列之原味道》、《養生之旅》、《日本最美村落》、《南美潮什麼》、《旅行最緊要近》、《人生美食地圖-東京篇》、《寵你一世》、《Grand住去利物浦》、《食好D》、《玩轉澳門加倍Fun》、《真相猜・情・尋》、《玩轉粵東粵北懶人包、《解風東京2》、《健康新聞報道》、《好嘢港多啲》、《盲盒鐵路遊》、《獨嘉瞓過界指南》、《香港美食匠人》、《滴水不漏拯救隊》、《空運世一》、《老友記》、《第十五屆全國運動會》、《無窮之路V-智行無疆》、《帶阿姐看世界》

8. 最佳男主持

安德尊、區永權、陳山聰、鄭衍峰、C君、錢嘉樂、周嘉洛、周國豐、周奕瑋、蔡景行、鍾志光、許文軒、孔德賢、洪永城、黎耀祥、林正峰、林溥來 (Patrick Sir)、林盛斌 (Bob)、羅家英、火火、李家鼎、森美、梁思浩、陸浩明、陸永、麥長青、冼靖峰、曾展望、曾錦燊、王鎮泉、黃劍文、黃庭鋒、黃耀英、楊尚友、阮浩棕、阮兆祥

9. 最佳女主持

陳貝兒、陳庭欣、陳懿德、車婉婉、支嚳儀、蔣家旻、莊子璇、朱凱婷、肥媽 (Maria Cordero)、馮盈盈、謝茜嘉、何沛珈、何泳芍、高海寧、龔嘉欣、關楓馨、林秀怡、梁敏巧、梁芷珮、李旻芳、廖慧儀、黎芷珊、麥美恩、宋宛穎、吳幸美、吳若希、潘靜文、潘盈慧、薛家燕、杜如風、戴祖儀、汪明荃、黃嘉雯、王嘉慧、王汛文、胡美貽、游嘉欣、葉蒨文

10. 飛躍進步男藝員

陳浚霆、鄭衍峰、張馳豪、蔡景行、馮皓揚、何晉樂 (Rock)、許俊豪、許文軒、孔德賢、林智樂、林正峰、林俊其、李爾晨、吳業坤、冼靖峰、施焯日、涂毓麟、曾展望、黃劍文、黃庭鋒、丘梓謙、葉泓聲、姚宏遠

11. 飛躍進步女藝員

陳楨怡、陳星妤、陳懿德、陳若思、趙璧渝、莊子璇、何沛珈、何泳芍、古佩玲、谷婭溦、關楓馨、關嘉敏、林熹瞳、林秀怡、羅毓儀、李芷晴、李旻芳、梁凱晴、梁敏巧、廖慧儀、樂珈嘉、倪嘉雯、鄧美欣、戴祖儀、黃嘉雯、王嘉慧、游嘉欣、葉蒨文、姚焯菲

12. 最佳電視歌曲

《再度能感動嗎》蕭正楠及吳若希、《終於走到現在》林智樂、《好好過不好過》谷婭溦、《日夜顛倒的主角》戴祖儀、《都市傳說》文凱婷、《Que Sera Sera》譚嘉儀、《明日見》JW王灝兒、《劇本殺》張馳豪、何晉樂、《前行吧》吳業坤、《一切豁開》吳業坤、《仍然很想相信你》連詩雅、《穿越者》譚輝智、《熟悉的你》譚嘉儀、《Castle in the Air》王敏奕、《我和我們》林保怡、張振朗、吳業坤、黎澤恩、吳若希、戴祖儀、梁宸語、何吉賽爾、《幻語》呂喬恩、《有天做證》羅啟豪、《不想將你放下》Supper Moment、《Money》周吉佩、《吐氣》黃博、《轉角》黃洛妍、《有效日期》黃洛妍、《日光之下》張與辰、《藏海》張與辰、《最好的信念》古巨基、《有你出現》黃博、《有你出現（合唱版）》黃博、趙浚承、《爭鋒》李金凱、《序章・結局》詹天文、《Deep in My Heart》黃洛妍、《What you've left behind》呂喬恩、《金式森林》張馳豪、《還剩一件未做的事》吳業坤、《Crystal Clear》呂喬恩、《Seeds of truth》詹天文、《不如出走》陳芷盈、《Hands Up》姚焯菲、鍾柔美、詹天文、《發亮》《中年好聲音3》20強參賽者、《最動人一次》炎明熹、《窩心的味道》冼靖峰、黃劍文、王汛文、莊子璇、潘靜文、《原味道》黃劍文、《酒香》龍婷、《女神戀愛惱》戴祖儀、《秘密的季節》曾子悠、《在我心中，你是獨一無二》何灝瀧、《過客》曾子悠、《偷偷的愛》蘇莉