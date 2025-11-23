女星驚喜現身《新聞女王2》彩蛋 被Man姐佘詩曼「掌摑」 鋪路開拍第三季？

TVB台慶劇《新聞女王2》昨日（22日）在內地平台率先上架大結局，繼第一季結尾播放彩蛋片段，預告黃宗澤加入第二季後，製作團隊再次為觀眾送上驚喜。在《新聞女王2》播出大結局後發放彩蛋，第一季的核心角色之一、由何依婷飾演的徐曉薇驚喜回歸，與「Man姐文慧心」佘詩曼上演了一場感人對手戲，引發劇迷熱烈討論，紛紛猜測這是否在為《新聞女王3》鋪路。

何依婷與佘詩曼拍彩蛋片段

在這段約一分鐘的彩蛋片段中，Man姐文慧心（佘詩曼 飾）在海邊的露天咖啡館獨自沉思，此時撐著透明雨傘的徐曉薇（何依婷 飾）突然出現，讓Man姐驚訝地問：「徐曉薇，你怎麼會來啊？」

久別重逢的徐曉薇，一改昔日的偏執，變得溫柔而成熟。她對Man姐說：「Man姐，每個人都有自己的情緒問題，只是timing不一樣。」她溫言勸說Man姐不要再將所有不幸和重擔都扛在自己肩上，那樣只會讓自己步履維艱，無法前行。

徐曉薇更向Man姐作出溫暖的承諾：「我知道你有能力撐起全世界，但你也要讓自己喘口氣。你在前面跑，我在後面支持你。」這番話深深觸動了Man姐，讓她一度懷疑眼前的曉薇是否只是自己的幻覺。徐曉薇則俏皮地讓Man姐掐一下她的手來確認真實性。最終，Man姐作勢想打她一巴掌，其後輕撫著徐曉薇的臉頰，兩人相視而笑，似乎象徵著她們的師徒關係在經歷了無數波折後，終於迎來了和解與昇華。

彩蛋完美Call back上輯《新聞女王》

此畫面亦令劇迷憶起在《新聞女王》中，徐曉薇情緒崩潰尋死，在幻覺中見到Man姐。而這條彩蛋片段的時間線，是Man姐揭穿晶耀學院騙局之後。此時Man姐情緒仍陷於低潮，徐曉薇的突然「出現」，證明她在Man姐心中有一定的地位。

金像男星客串《新聞女王2》結局篇？

何依婷有望回歸《新聞女王3》？

何依婷早前因檔期以及懷孕，未能參與《新聞女王2》的拍攝，令不少觀眾感到遺憾。此次她在彩蛋中的現身，不僅彌補了這一缺憾，更為故事的後續發展留下了巨大的懸念。觀眾猜測，徐曉薇的回歸意味著她將成為Man姐最強大的後盾，聯手應對新的挑戰。

然而，儘管彩蛋內容讓劇迷對第三季充滿期待，但《新聞女王》系列的靈魂人物、女主角佘詩曼早前在訪問中曾暗示，開拍第三季的難度頗高，直言不想再為難編劇。究竟徐曉薇的回歸僅僅是為第二季畫上一個圓滿句號，還是真的在預告《新聞女王3》的來臨，引起網民熱烈討論。

