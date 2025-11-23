《新聞女王2》大結局搶先劇透 Man姐佘詩曼反擊奪權黃宗澤 金像男星演Big Boss成詐騙集團主腦

TVB台慶劇《新聞女王2》由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕等主演，內地平台率先播出大結局，成為內地社交平台熱話。而在《新聞女王2》結局篇，更有金像獎最佳男配角得主袁富華客串，戲劇張力十足，不少網民看過大結局，見到「Man姐文慧心」反擊「Kingston古肇華」黃宗澤都直呼：「好爽」。

龔慈恩病入膏肓

飾演「方太」的龔慈恩在結局篇被診斷出胰臟癌，更已擴散到多個器官，只剩最多半年命。此時，Kingston古肇華（黃宗澤 飾）趁機想搶走SNK的主導權，方太（龔慈恩 飾）只好向Man姐文慧心（佘詩曼 飾）求助，二人上契並成為法律上認授的親人關係，將Man姐文慧心（佘詩曼 飾）推舉入SNK董事局成為主席。另一邊廂，Kingston古肇華（黃宗澤 飾）聯合金主胡志城（袁富華 飾）大量收購SNK的股份，令胡志城（袁富華 飾）成為SNK大股東，更借機推出基金，助胡志城（袁富華 飾）的公司在香港上市。

袁富華飾演詐騙集團主腦

而公開平台的張家妍（李施嬅 飾）與劉艷（王敏奕 飾），聯合回歸SNK的Man姐文慧心（佘詩曼 飾）追查位於東南亞的詐騙集團3U園，在Ivan潘志傲（何廣沛 飾）幾乎犧牲自己的情況下，證實胡志城（袁富華 飾）是詐騙集團3U園主腦，踢爆基金騙局，最終成功救回勇闖3U園的Ivan潘志傲（何廣沛 飾），並瓦解詐騙集團3U園，將Kingston古肇華（黃宗澤 飾）與胡志城（袁富華 飾）交由警方調查並令他們退出SNK董事會。

佘詩曼退下火線

方太（龔慈恩 飾）在Diana白書昀（蔣祖曼 飾）有份研發的「治癌神器」幫助下，身體逐漸康復。Man姐文慧心（佘詩曼 飾）決定退下火線，將SNK主席位交回給方太（龔慈恩 飾），並表示不再加入任何公司，成為自由身記者。大結局一幕，佘詩曼、李施嬅、高海寧、王敏奕四人一同在海傍散步，最終揭開梁景仁（馬國明 飾）追思會上，由「舊戰友」送上的「死不瞑目 沉冤待雪」花牌，其實是由張家妍（李施嬅 飾）致送，而當日未有出席梁景仁（馬國明 飾）死因庭的小童軍亦現身，還梁景仁（馬國明 飾）一個「英雄式」的結局。不少網民率先觀看了《新聞女王2》大結局，見到《新聞女王2》中4位女主角合力反擊Kingston古肇華（黃宗澤 飾）都表示「好爽」，但同時都認為有些情節交代得不夠仔細，希望會開拍第三季，加入Madam阮雪君（夏文汐 飾）揭國際醜聞的細節。

有網民留言：「Madam走得太突然，應該交代多啲單醜聞」、「陳曉華咁就洗白咗？」、「想睇多啲Man姐同阿傑」、「Ivan自己去3U園有啲多餘囉」、「Diana值得更多戲份」、「一定要開《新聞女王3》，第二季大結局好似趕埋尾，急得滯」、「其實可以寫30集，25集搞到啲劇情好似Skip咗好多嘢咁」、「總之下季有阿佘就睇，冇阿佘就唔使開第三季啦thx」。

