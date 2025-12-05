新聞女王²｜夏文汐謙稱向佘詩曼學習 拍攝現場最佩服Man姐一樣嘢

佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕領銜主演的台慶劇《新聞女王²》，昨晚一集，Man姐（佘詩曼 飾）和「霸氣養母」Madam Yuen阮雪君（夏文汐 飾）在晚宴上展開激烈爭辯，互不相讓，成為焦點；席間Kingston（黃宗澤 飾）趁火打劫，揭出二人是養母養女關係，並公開新聞圖片「哭泣的女孩」，直指Man姐是1993年慘劇罪魁禍首，將焦點由Madam Yuen獲獎轉移到Man姐不可告人的過去。

夏文汐封佘詩曼「機械Man」

昨晚Ending，Madam Yuen直指表明Man姐就是「哭泣的女孩」，劇情走向推向高峰，留下極大伏筆，Man姐隱藏着的極重要秘密過去，令觀眾期待。其實Madam Yuen與Man姐的相處除了唇槍舌劍看得過癮，二人錯綜複雜的「母女的愛」亦是網民關注焦點。夏文汐與佘詩曼完美演角色，難怪獲讚母女關係相當立體，網民紛紛形容：「被二人對話狠狠共情」、「真係好常見嘅父母同仔女溝通問題」。

Madam Yuen一角引發極大迴響，而夏文汐曾在訪問中透露，自己是《新聞女王》粉絲，故對於有份參與第二季演出甚是驚喜，並笑言鍾澍佳導演找她演出的原因是看中其霸氣，但她笑稱擔心未能達到劇本要求，故開拍前有刻意培養。夏文汐又謙稱能與視后阿佘合作「學到嘢」，並笑封阿佘做「機械Man」：「好似呢啲咁熱嘅場面，我個妝都溶晒，佢一啲都唔溶嘅，好淡定，好犀利，我好佩服佢！」