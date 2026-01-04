萬千星輝2025丨吳業坤獲飛躍進步男藝員 曾是樂壇紅人「偽毒」失民心 情定日妻加入港隊

萬千星輝頒獎典禮2025／吳業坤／飛躍進步男藝員／最佳男配角丨無綫電視盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。35歲的吳業坤憑《新聞女王2》中「馬家明」一角獲得《萬千星輝頒獎典禮2025》「飛躍進步男藝員」。吳業坤在頒獎禮上聽到自己獲獎一刻，表現非常激動，更淚灑當場。

吳業坤在台上表示入行16年，首先感謝TVB多年的栽培，並向樂易玲、珍姐等高層致謝，吳業坤亦不忘甜蜜感謝日籍太太濱口愛子。回首過去，吳業坤以自身經歷勉勵同行，表示人生的賽道沒有終點，只要堅持不懈，終會看到屬於自己的風景。最後，吳業坤期望「坤哥」這個名字，未來能成為專業與認真的象徵，而非停留在過去搞笑的形象，其真情流露贏得全場掌聲。

TVB頒獎禮2025丨吳業坤曾是巨星幫

吳業坤的演藝之路始於2010年的無綫歌唱選秀節目《超級巨聲2》，雖然在比賽中僅獲得第五名，但成功簽約無綫電視，正式入行。初出道時，吳業坤星途平平，最為人熟知的演出是在2014年《萬千星輝賀台慶》中扮演一隻棋子，更被網民恥笑。

相關閱讀：新聞女王2丨王敏奕追訪富豪離婚取材自鄭中基？閉門審訊都有人知 吳業坤一句對白掀討論

TVB頒獎禮2025丨吳業坤曾是樂壇紅人

2015年，吳業坤簽約唱片公司 星娛樂，以歌手身份再戰樂壇。憑藉《原來她不夠愛我》和《陽光點的歌》等大熱歌曲，他橫掃《勁歌金曲頒獎典禮》等各大樂壇頒獎禮的新人獎，他當年在台上喊到眼鏡起霧，成為一時熱話。更令人驚喜的是，他在《2015年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上，以新人姿態越級挑戰，首度奪得「我最喜愛的男歌手」大獎，更憑《原來她不夠愛我》勇奪「我最喜愛的歌曲大獎」。翌年，他再下一城，蟬聯「我最喜愛的男歌手」獎項，風頭一時無兩。

TVB頒獎禮2025丨吳業坤緋聞不斷

事業得意，感情生活自然成為焦點。吳業坤初出道時以毒男形象出暗戀、「做兵」主題的歌曲一度爆紅。但吳業坤後來不斷爆出花邊新聞，曾被指與麥明詩、前Super Girls成員Aka及Heidi、孫慧雪、龔嘉欣及吳若希等多位女星傳緋聞，被質疑「偽毒」，自此出歌越來越少網民支持

TVB頒獎禮2025丨吳業坤傳與Aka地下情

吳業坤最為人熟知的「戀情」，是曾與龔嘉欣及女團Super Girls隊長Aka（趙慧珊）傳出緋聞。當中他與Aka被指曾發展地下情，但戀情僅維持半年便無疾而終。多年後，Aka在節目中坦言仍未放下舊情，更形容舊愛「好可愛、肥肥哋、戴眼鏡」，令外界揣測她所指的正是吳業坤。不過，如今吳業坤已覓得真愛。2022年他宣布與日本女星濱口愛子結婚，消息震驚不少網民。婚後，濱口愛子更移居香港，吳業坤亦經常在IG大晒恩愛，羨煞旁人。

TVB頒獎禮2025丨吳業坤成為港隊代表

除了演藝事業，吳業坤近年更向體壇進發。自2020年開始學習空手道的他，憑著過人毅力，不但考獲黑帶，更在去年入選香港空手道初級代表隊，代表香港出戰亞洲空手道錦標賽。雖然在比賽中落敗，但他勇於追夢的精神，贏得不少掌聲。

TVB頒獎禮2025丨吳業坤創潮語「食好西」

吳業坤向來以「貼地」形象見稱，曾因為常在社交平台分享生活而鬧出不少笑話，「食好西」便是其中一個經典例子。事源在2015年，吳業坤在Facebook上載了一張美食照，並留言說：「今天工作累了，要吃好西」。他本想打「吃好東西」，卻不小心打漏了「東」字，變成意思尷尬的「吃好西」。這個無心之失引來大量網民轉載及留言，而「食好西」一詞亦因此成為網絡潮語，用來代替「吃好東西」。吳業坤本人亦不時以此自嘲，更曾推出自家設計、寫上「EAT GOOD WEST」的衛衣，更獲度身訂造旅遊節目《獨食好西》，將這個「美麗的誤會」發揚光大。