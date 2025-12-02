新聞女王2丨王敏奕追訪富豪離婚取材自鄭中基？閉門審訊都有人知 吳業坤一句對白掀討論

TVB壓軸台慶劇《新聞女王2》現正熱播，昨晚（1日）第14集講述佘詩曼飾演的Man姐文慧心因梁景仁（馬國明 飾）事件陷入迷茫，產生自我懷疑而遠走散心。Man姐遇上神秘「晶耀研究學院」，被其「心靈淨化」理念吸引。而劉艷（王敏奕 飾）採訪的離婚官司案件，同樣涉及「晶耀學院」，一度擔心Man姐被洗腦出事。

鄭中基離婚鬧上法庭

當中，劉艷與攝影師馬家明（吳業坤 飾）採訪一宗「董老闆」離婚官司案件，因是閉門審訊，被「董老闆」拒絕談及婚姻資產對家族企業財產分配的影響，而「董老闆」太太則控訴前夫有幾億身家，只支付幾十萬贍養費。劉艷在法院外追訪的畫面，有網民直指似曾相識，與余思敏與鄭中基宣布離婚，一度鬧上法庭甚相似。

劇中，劉艷追訪「董老闆」說：「董老闆，今天來法院是不是處理離婚的問題？」而「董老闆」則反問：「這次是閉門審訊，你怎麼會知道？」劉艷繼續追問：「那婚姻資產會不會影響家族企業的財產分配？」「董老闆」在確認劉艷是來自公開平台後，便警告她：「不要再跟著我。」待「董老闆」離開後，攝影師馬家明推測：「肯定是他老婆爆料，閉門會議。」劉艷則思索著：「其實這麼大的家族企業，怎麼分都不會少吧？」馬家明分析道：「一係就董太貪心，一係就想出氣。」對白引起網民討論。

鄭中基去年9月與合作10年的前經理人何慶湘（湘湘）終止合作，又稱患有抑鬱，要到美國接受戒酒療程。不過鄭中基返港後，被發現與余思敏互相取消IG追蹤，更被傳媒拍到鄭中基現身家事法庭傳出離婚，《東周刊》又爆出鄭中基僅願意付8,000元贍養費，因此與結婚多年的余思敏未能達成共識。

鄭中基父親陪上庭

鄭中基與余思敏2011年結婚，育有一子一女。今年6月，鄭中基在父親鄭東漢陪同下現身法院，並發聲明澄清。鄭中基承認婚變卻否認8,000元贍養費與事實不符。鄭中基父親鄭東漢接受傳媒訪問時透露：「其實（贍養費）係月付六位數字以上㗎。」並稱六位數字與自己無關，全部由鄭中基處理。

