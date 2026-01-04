萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡

曾志偉離職／萬千星輝頒獎典禮2025／TVB頒獎典禮2025丨屢傳離任TVB總經理（節目內容營運）的曾志偉，在今晚（4日）在澳門上葡京綜合渡假村舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》，宣布正式卸任。《星島頭條》率先獨家披露TVB在《萬千星輝頒獎典禮2025》特設環節，向曾志偉頒發重量級獎項，以感謝他五年來的貢獻。由電視廣播行政主席許濤宣布曾志偉獲得新設立的「萬千光輝榮譽傳奇」大獎，並由曾志偉的好友譚詠麟（阿倫）擔任神秘頒獎嘉賓，譚詠麟清唱一曲，感謝曾志偉的付出。

TVB頒獎典禮2025丨曾志偉有感江郎才盡

在《萬千星輝頒獎典禮2025》中，電視廣播有限公司總經理（節目內容營運）曾志偉，獲主席許濤頒發「萬千光輝榮譽傳奇大獎」，以表彰其在演藝界超過半世紀的卓越貢獻。大會精心製作短片，回顧曾志偉由龍虎武師做起，逐步成為影壇巨星、金像獎影帝、著名導演及監製的非凡歷程。其主持的《獎門人》系列更成為經典，深入民心。

曾志偉在台上表示：「五年嚟得到大家支持，節目得到大家鍾意、喜歡，呢個我最歡欣嘅事。到今日其實我都覺得自己都啲江郎才盡，亦都係時候應該卸任落嚟，俾我同一齊做嘅年輕一輩，你哋繼續再行，將TVB發揚光大，肩負呢個責任。所以今日喺呢個難得嘅場合，我能夠攞到呢個獎，亦都係我同大家講，我係需要喺呢個職位暫時退落嚟。」TVB宣佈委任曾志偉出任新成立諮詢委員會召集人。

新總經理人選由許濤指派，曾志偉表示自己也有給意見，而他加入新成立諮詢委員會召集人，未知參與人手，會請TVB以外對象加入，因不想影響TVB運作的人手，已培訓出接班的同事。曾志偉自覺加入TVB想做的都已七七八八，剩下未做到的就是繼續給予公司意見。問到最成功是幫公司轉虧為盈？曾志偉指自己是敗家仔，初時做節目只想使錢，後來才學懂做節目，但都是做出賣廣告的機會給公司，他又指最後見到一班同事在他得獎時起立，是參與總經理最大榮譽。曾志偉覺得今晚是最好的歡送會。

TVB頒獎典禮2025丨曾志偉由譚詠麟頒獎

曾志偉於2021年重返TVB，致力於改革綜藝及音樂節目，包括促成TVB與四大唱片公司破冰，以及推出《聲生不息》、《中年好聲音》等受歡迎的節目。 昨日（3日）《星島頭條》獨家報道，曾志偉卸任後將轉任顧問，繼續為TVB提供專業意見。其實早前曾志偉在《萬千星輝賀台慶2025》上曾否認離職傳聞，笑稱：「總有一日唔做，但唔係而家。」

相關閱讀：曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家

TVB頒獎典禮2025丨曾志偉宣布離任總經理：

TVB頒獎典禮2025丨曾志偉21年重返TVB任高層

曾志偉在2017年與TVB結束25年的合作關係後，在2021年1月21日應邀重返TVB並擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，同年9月27日，再獲升任為總經理（節目內容營運），全面負責TVB的主要內容營運，包括綜藝、合拍劇、音樂的製作，以及節目採購及策劃。

相關閱讀：一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》精彩時刻 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后