曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家

影視圈
更新時間：21:00 2026-01-03 HKT
發佈時間：21:00 2026-01-03 HKT

TVB總經理（節目內容營運）曾志偉最近屢傳將離任TVB，早前有消息指他將會做到去年的11月底，其後，曾志偉在TVB《萬千星輝賀台慶2025》作回應指是誤傳，澄清自己未有計劃離開TVB，並笑言：「總有一日唔做，但不是而家」。今日（3日）《星島頭條》收到獨家消息，TVB將於明晚（4日）假澳門舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》， 特別增設了一個環節答謝曾志偉多來對TVB 的付出，更會向他頒發一個重量級獎項。據知，曾志偉在稍後時間亦會卸任總經理一職，轉以顧問身份上陣。

曾傳曾志偉台慶宣布離職

早前有傳曾志偉11月離任TVB高層一職，好友陳百祥又爆曾叫他不要再做，曾志偉當時附和戲言就快不做，又說留待台慶再講。直到台慶當晚曾志偉被傳媒追問離職傳聞，他就強調會繼續做，笑言是誤傳：「總有一日唔做，但不是而家，暫時未炒魷魚，都是這個位，件事是誤傳。」他又澄清自己未有計劃離開TVB，問到合約年期至幾時，他則表示不知，自己未有離開的想法。

TVB或邀譚詠麟為曾志偉頒獎

今日《星島頭條》收到獨家消息，曾志偉在TVB 擔任總經理的五年期即將屆滿，TVB 將於明天1月4日的《萬千星輝頒獎典禮2025》準備了特備環節感謝曾志偉多年來對TVB的付出，同時亦邀請了一位嘉賓好友向曾志偉頒發一個重量級大獎，估計可能是「校長」譚詠麟。據知，志偉稍後亦會退下火線，卸任總經理一職，並轉以顧問身份上陣，每月現身例會給予專業意見。

曾志偉2021年1月應邀重返TVB擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，重返無綫後，他的第一個任務就是跟四大唱片公司破冰；同年9月，曾志偉迅速獲升任為總經理（節目內容營運），全面負責TVB的主要內容營運，包括各類內容 (綜藝、合拍劇、音樂）的製作，以及節目採購及策劃。

曾志偉曝光黃金地段「豪宅」？

