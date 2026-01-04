萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億

萬千星輝頒獎典禮2025／黃宗澤／最佳男主角｜香港電視廣播有限公司（TVB）的《 萬千星輝頒獎典禮2025》在2026年1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。現年45歲的黃宗澤在今屆TVB頒獎禮，憑《新聞女王2》及《執法者們》兩套劇集，較早前已率先獲得「大灣區最喜愛TVB男主角」獎項。黃宗澤再下一城，16度提名視帝，終於打破宿命，首度奪得「最佳男主角」，黃宗澤爆喊說：「頭先攞完大灣區以為冇得再上嚟。」

TVB頒獎禮2025丨黃宗澤佛系心態仍忍不住喊

出爐雙料視帝黃宗澤在台上激動落淚，他受訪時坦言第一次上台已心想之後無，道氣已破，但見好友苗僑偉上台就重燃希望，宣佈時忍不住哭，在對方手上獲獎特別不同，原來心態佛系都會爆喊，情緒按不住，在看前輩唐佳的片段時已似打了兩拳哭。

以前做正義角色，今次飾演賤人角色成功獲獎，黃宗澤笑言不知是否繼續做衰人，不知怎算，暫未計劃怎慶祝，要飛去南京工作，笑言請大家「全奶宴」，最多一班朋友食飯。對於曾志偉宣布卸任，黃宗澤指對方都辛苦多時，這個年紀應該收成，享受為主，不需要不開心，最緊要活得開心。

TVB頒獎禮2025丨黃宗澤由古天樂經理人介紹入行

黃宗澤於1999年在古天樂的經理人介紹下，加入無綫電視成為合約藝人。憑着突出的靚仔外型，黃宗澤04年於劇集《我師傅係黃飛鴻》已首次做男一，到翌年的《我的野蠻奶奶》，黃宗澤伙拍當時女友胡杏兒及「阿姐」汪明荃，創下平均收視有34點的佳績，奠定了黃宗澤於TVB的地位。

相關閱讀：黃宗澤平安夜殺入旺角拉票 派「飲奶樣」出氣球 粉絲大嗌視帝添信心

TVB頒獎禮2025丨黃宗澤屢提名視帝失望而回

之後黃宗澤於《賭場風雲》演張來富，《潛行狙擊》演跛co、《護花危情》演許sir，以及《幕後玩家》演Sheldon秦昇海，都成為黃宗澤的代表作，而他就憑劇集《廉政狙擊》，於《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「大灣區最喜愛TVB男主角」，成為大灣區視帝。黃宗澤演了多年男一，亦極具人氣，不過卻跟「視帝」無緣，他之前曾逾10次進入視帝最後5強，不過每次總與獎項失諸交臂。

TVB頒獎禮2025丨黃宗澤《新聞女王2》有突破

黃宗澤今次有2套劇集獲得提名，但不少觀眾都認為他今年的代表作是《新聞女王2》。他在劇中演古肇華，角色Mean爆毒舌，跟黃宗澤亦正亦邪的氣質十分類似，不少觀眾都認為他將角色發揮得淋漓盡致。他於劇中跟佘詩曼擦出大量火花，令觀眾刮目相看。

TVB頒獎禮2025丨黃宗澤情史豐富

在私人生活方面，黃宗澤情史一向豐富，其中最為人所熟知的，是跟胡杏兒相戀7年。二人於2005年合作拍攝《我的野蠻奶奶》撻着，之後就一直保持低調，雖然他們的戀情已是公開秘密，但卻從沒有公開承認戀情，去到2011年胡杏兒得視后，才罕有地公開放閃，希望跟黃宗澤繼續「頂住大家」。可惜到2012年雙方分手，胡杏兒更公開落淚，而黃宗澤就指二人是和平分手。而甄詠珊於2006年參選亞姐時，曾自爆入行之前和黃宗澤曾經拍拖，黃宗澤之後亦承認彼此曾為戀人。

相關閱讀：黃宗澤獲歐陽震華狠讚「衣冠禽獸」 圈中好友拍片齊力撐封帝

TVB頒獎禮2025丨黃宗澤曾戀胡杏兒7年

之後分手約1年半後，黃宗澤與名模楊崢高調認戀，但不足1個月已無疾而終。黃宗澤亦曾與多位女星傳過緋聞，如網紅翁曉君、演員陳嘉桓、張沙沙等，之前亦被指與内地25歲演員萬籽麟秘婚生子，但黃宗澤就否認有關傳聞，直言不認識對方。另外2020年他和陳瀅拍《飛虎3壯志英雄》時亦傳出緋聞，當時二人被發現共飲一杯凍檸茶，陳瀅又拿著黃宗澤的紙牌公仔伸脷喪咀。此外他跟多次拍作的蔡潔亦傳出緋聞，有指蔡潔每次跟人提起男方，都會超甜笑不攏嘴。

TVB頒獎禮2025丨黃宗澤身家過億抱不婚主義

黃宗澤曾表示自己是不婚主義支持者，部份是因為母親對他的女友要求極高，笑言「10個起碼有9個半不滿意」，另外亦跟其成長背景有關，黃宗澤的父母在他未出世時已離婚，他自小與母親相依為命，單親家庭長大的他對婚姻缺乏憧憬。他坦言從未規劃過自己幾歲要結婚、生多少個孩子，更認為婚姻並非人生必需品。黃宗澤多年來在娛樂圈甚吃得開工作不斷，另外他亦有生意頭腦，開店經營飲食生意，曾被契爺黎彼得大爆他有本事身家過億，被視為TVB鑽石級筍盤。

相關閱讀：獲一眾老友力撐封視帝 黃宗澤被歐陽震華狠讚「衣冠禽獸」