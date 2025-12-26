黃宗澤獲歐陽震華狠讚「衣冠禽獸」 圈中好友拍片齊力撐封帝
更新時間：23:15 2025-12-26 HKT
發佈時間：23:15 2025-12-26 HKT
發佈時間：23:15 2025-12-26 HKT
《萬千星輝頒獎典禮2025》即將舉行，各獎項競爭已進入白熱化階段。憑台慶劇《新聞女王2》中飾演「嘴賤」Kingston深入人心的黃宗澤（Bosco），順利躋身「最佳男主角」十強，成為本屆視帝大熱之一。繼早前親身到旺角街頭零距離拉票後，Bosco的一眾圈中好友近日亦紛紛拍片「終極力撐」，當中好友歐陽震華（Bobby）的「另類稱讚」最為搶fo！Bobby與Bosco於2006年曾合作劇集《賭場風雲》，劇中兩人飾演兩兄弟，感情要好，對於Bosco從未攞過視帝十分驚訝，誓要出力撐「細佬」封視帝。
Bobby「狠批」Bosco演出
Bobby在片中笑着「狠批」Bosco在劇中的演出：「卑鄙無恥、下流賤格，加上俊朗嘅外表，簡直就係『衣冠禽獸』！」語出驚人後，他隨即大笑補充：「係真心讚㗎！證明佢做得夠好，個角色先咁入骨！」一番「以罵代誇」的幽默力挺，盡顯兩人老友鬼鬼的深厚情誼。
胡定欣、鍾嘉欣、吳啟華、苗僑偉齊表態
同樣出鏡力撐的胡定欣則笑着直言選擇毫無懸念：「有得揀咩？梗係Bosco啦！」而久未與Bosco合作的鍾嘉欣亦隔空表態，不僅表示一定投Bosco，更力撐道：「我覺得視帝佢應該一早攞啦！」言辭間充滿對好友演技的絕對肯定。此外，吳啟華簡單直接說「梗係我好兄弟Bosco啦」；而前輩苗僑偉（三哥） 則從角色角度分析，指Bosco理所當然是視帝大熱：「當然係大熱！《新聞女王2》Kingston，排隊都應該排到佢啦，因為佢把口夠賤！」精準點出「嘴賤Kingston」一角之所以成功俘獲觀眾，正在於黃宗澤將角色的「賤」與「帥」完美融合，塑造出令人又愛又恨的獨特魅力。
