黃宗澤平安夜殺入旺角拉票 派「飲奶樣」出氣球 粉絲大嗌視帝添信心

黃宗澤（Bosco）角逐《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男主角」獎，獲圈中好友出力應援包括：汪明荃（阿姐）、苗僑偉（三哥）、歐陽震華、鍾嘉欣、吳啟華、蔡潔、陳曉華、袁富華、龔慈恩、王敏奕等吳業坤等公開拍片力撐，他也主動出擊，昨晚（24日）平安夜在旺角街頭停泊宣傳車，親身到場出力拉票；當他現身時，即吸引大班途人圍觀，Bosco大派宣傳品「解壓神器」出氣球，球上印有Bosco的「嘟嘴」及「飲奶」樣，更有粉絲高呼「視帝」，Bosco感開心又尷尬。期間戴祖儀突然殺入，拿着自己的拉票宣傳牌，與Bosco合照，Bosco又細細聲在她耳邊說：「你真是剛巧來到？」

「賤」出血路

問他入圍「最佳男主角獎」的次數？Bosco笑說經已記不起，「該有十多次了。」多年來也沒有拉票的他表示，《新聞女王2》剛剛播畢又臨近頒獎禮，熱度較高，形容「Kingston」這角色夠「賤格」及「口衰」而有話題，「多謝這齣這麼有水準的劇集，多謝監製找我拍，多謝同事平安夜同我在旺角街頭打滾。」

對於爭「視帝」寶座，Bosco指多年來遇過不少有卹發揮的角色，「心中想拿到獎，拿不到也沒辦法，今年也不是特別有信心。」問過往最想自己哪個角色拿「視帝」？他稱有許多，「當中《飛虎之雷霆極戰》中的『跛Co』吧！這次都覺得林保怡機會大」同時形容自己演這類「賤人」角色，粉絲有新鮮感，同事也認為他「賤得起」，他笑說會試試向這方向進發，「若然憑『Kingston』這角色贏得『視帝』，以後是否只能演這種賤人角色？哈哈！三哥也說我把口夠賤，說該可成『視帝』，（不止三哥支持你？）可能我就是賤出一條血路，以後賤的角色我攬晒，無人夠我叻！」

汪阿姐也拍片支持他爭取「視帝」，Bosco多謝支持他的前輩，又透露日前跟阿姐在中環拍《風華背後》外景時，突然問他『你未攞過視帝』咩？今屆要拎啦！」他說：「阿姐當時好似教訓小朋友，我說這不到自己話事，都要有人投票，哈哈！」問他是否打算送奶給支持他的人？Bosco笑指這想法不錯，奪獎後每人送一箱奶，又或是慶功宴上不飲酒改為飲奶問到可有其他拉票活動？

《風華背後》除夕煞科

Bosco續稱忙於拍攝劇集《風華背後》，預計大除夕煞科，故只能在工餘時間拉票。問到手上有3票投給誰？他表示「視帝」會投給自己、林保怡、羅子溢。有信心零的突破？他說：「有獎當然開心，拿不到，我亦已盡了力。（今年高調拉票？）我被迫的！經理人公司玩到好大，我要奉陪！（多人拍打氣片支持，壓力大？）有一點，承蒙他們的愛戴，（早前生日許下奪得『視帝』願望？）我沒有為奪獎許願。」

問他有沒有叫好兄弟林峯、吳卓羲幫手拉票？他笑指不敢打擾他們，得知吳卓羲忙於拍劇。問到林峯是否只顧為電影《尋秦記》宣傳而不理他？Bosco即取笑林峯︰「他只掛念演唱會張凳！」問他會否包場支持《尋秦記》撐林峯？Bosco形容該片是集體回憶，票房一定爆紅，他稍後會入場支持。

前年得獎忘記多謝樂小姐

另外「戰衣」方面，Bosco會交由同事安排，他表示最緊要準備得獎感言，難忘前年奪得「大灣區最喜愛TVB男主角」時，在台上忘記多謝高層樂易玲，笑言：「罪該萬死！嚇得背脊涼一涼，回家立即感冒，哈哈！如果今次能夠奪獎，第一個要多謝她。」

至於聖誕節活動，Bosco稱平安夜留家，不敢飲酒及開派對，怕翌日接受訪問時會口腫面腫。同時稱是晚開工前跟《風華背後》一班演員交換禮物，「我抽中涂毓麟送的咖啡和杯。」又指樂小姐大派三T彩券給劇組成員，他說：「我人生首次在電視前看賽馬對飛，可惜頭關已斷纜，以後要靠自己努力工作。」