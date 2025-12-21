風華背後｜蔡少芬中環拍外景緊張背對白 王丹妮律師造型初曝光與前夫黃宗澤對簿公堂

由汪明荃、蔡少芬、朱茵及黃宗澤等主演的邵氏劇集《風華背後》正拍攝得如火如荼，昨日（20日）劇中主要演員齊集中環為該劇開工，拍攝一場蔡少芬與朱茵姊妹爭產戲。

中環拍外照大批途人圍觀

昨日下午，汪明荃、蔡少芬、朱茵、黃宗澤、譚俊彥、鄭希怡、林愷鈴、蘇麗珊及涂毓麟等在中環終審法院大樓外拍攝《風華背後》，吸引大量途人圍觀，而為免影響拍攝進度，工作人員亦在現場控制人群。雖然現身的全是劇中的主要演員，說到最驚喜，相信是被黃宗澤親自欽點做其「律師前妻」的王丹妮莫屬，除了因為她甚少拍劇之外，自揭盅她飾演黃宗澤前妻後，這次是她首度公開以律師造型現身。

當天拍攝之劇情講述王丹妮代表朱茵律師團隊，與黃宗澤代表的蔡少芬團隊打官司爭產，而律師Look上陣的王丹妮亦如黃宗澤所言，夠晒霸氣，甚有台型，就連圍觀的途人也大讚有型。在她與黃宗澤拍攝一場進入大樓的戲份，未埋位前他們與工作人員有講有笑，一開拍就即時變得貌合神離，非常好戲。

拍完與王丹妮的戲份後，黃宗澤即準備跟汪明荃（阿姐）、譚俊彥及蘇麗珊等拍攝家族見記者的場面，這次是汪阿姐相隔11年再拍劇，劇組亦十分體貼地安排凳讓她坐着等候，期間黃宗澤一見汪阿姐就不時做出鬼馬表情𠱁阿姐開心，他又跟譚俊彥和蘇麗珊等人亦不時講笑，氣氛輕鬆。至於身為爭產主角，即汪阿姐兩個女兒的蔡少芬、朱茵隨後亦出現，染了一頭紅髪，身穿鮮紅色長外套的蔡少芬在眾人中非常突出，不過她就似乎頗為緊張，未拍攝前不停拿着劇本狂背。一班好戲之人讓拍攝非常順利。完成工作後，一眾工作人員亦趁機跟他們一起影合照。