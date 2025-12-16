Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新聞女王2｜佘詩曼穿透視裝現身 若未能4奪視后會戥人開心 黃宗澤爭獎要問林保怡

影視圈
更新時間：11:15 2025-12-16 HKT
發佈時間：11:15 2025-12-16 HKT

佘詩曼、黃宗澤、高海寧、王敏奕等一眾《新聞女王2》的演員昨晚（15日）到紅磡出席活動，與觀眾一起欣賞兩小時大結局，吸引數百人圍觀，而阿佘的粉絲拿著應援牌支持，場面墟冚。眾人行紅地氈現身活動，著上黑色透視裝的佘詩曼出場時即惹來全場尖叫。劇集播完後，阿佘、黃宗澤及高海寧也感性落淚，之後眾演員亦向現場觀眾派發海報。

「余黃」認難拉票

佘詩曼與黃宗澤受訪時，阿佘坦言對該劇完結感不捨：「其實《新聞1》唔捨得同而家唔捨得，覺得好似加重咗嗰種唔捨得，失而復得嘅感覺原來有好有唔好，再一次講拜拜原來係唔捨得。（拍第三季？）唔知呀真係！如果有一個好嘅劇本都想。」黃宗澤就指要看總監製鍾澍佳之後有甚麼驚喜給他們。對於《新聞女王2》劇情被網民稱為「神預言」，阿佘覺得這是很神奇的事，也不希望這些事情會發生，黃宗澤直言不想有天災人禍。提到阿佘因大埔火災事件令工作受影響，她表示相信全部藝人也有受影響，又指很多活動取消，故本來的工作也改變了形式。黃宗澤指意外不只影響藝人，還影響整個社會，市民心情也很沉重；剛過了45歲生日的他，願望是希望不要再有天災人禍，所有人平安健康和開心。

對於是否有信心憑此劇爭視帝視后？兩人表示不知道，他們認為最好不只兩人得奬，而是全部人一起得奬，整套劇代表團隊。阿佘笑指大結局可放低一切仇恨，望黃宗澤得視帝。問到黃宗澤誰是最大對手？他坦然覺得是前輩級的林保怡。問到未攞過視帝的他是否想攞？黃宗澤說：「冇所謂，如果多啲人因為《新聞女王2》攞到獎，會開心！」至於身為視后大熱的阿佘是否有信心破紀錄第四次奪后？她表示：「其實好難講，都係睇投票，我哋要做嘅經已做咗，好畀心機去演好我哋嘅角色，其他交畀觀眾投票。（做啲嘢拉票？）好難㗎！因為個個都有自己心水，如果啲票咁容易拉到就唔係鐵粉！」

至於誰是她的勁敵？阿佘坦言大家也很用心去演好自己的角色，將最好一面呈現給觀眾，每個人都是勁敵，任何一個人得到獎也是值得的：「獎項得一個，如果攞唔到就戥人開心！」

佘媽識黃媽媽會傾電話

《星島頭條》早前獨家直擊馬國明低調為離世爸爸舉殯，問他們是否有關心對方？阿佘表示有傳訊息給馬明，而他亦有回覆，問到馬明現在的心情，她說：「唔開心，我聽到都唔開心，因為我知道佢好錫屋企人，一定係好唔開心。」黃宗澤就認為現階段應該給予時間讓他靜靜地安排爸爸的事情，給予空間和時間讓他消化，不需要經常提起。

另外，完成《新聞女王2》後，阿佘表示會休息，而聖誕加上新年，也想能陪媽咪去旅行，而黃宗澤也希望有時間休息，笑言媽媽不停旅行，自己不用陪她。阿佘笑稱兩人的媽媽也很忙，黃宗澤即表示知道阿佘跟自己的媽媽傾過電話，阿佘解釋兩人相識，「我都有黃媽媽傾幾句。」

黃宗澤拍緊《風華背後》

正為《風華背後》開工的黃宗澤表示該劇可能需要拍到倒數當日。他指法庭戲對白要精準，故需要請教法律顧問。問兩人之後是否有興趣拍一套法庭劇再互鬧？他們表示可以考慮，阿佘笑說這次未鬧夠，黃宗澤形容自己好像《男親女愛》中鄭裕玲鬧黃子華般每日被欺壓，「阿佘做我上司，日日欺壓我，等佢順返條氣，賤咗咁多集都要做返啲好事，怕性命不保。」提到阿佘衣着性感，她即怕醜表示「多謝」，黃宗澤聽到後就遮眼，問到是否不敢看？他笑指雖然好想睇，禮貌上是不應看。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
15小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
18小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
13小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
21小時前
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
影視圈
13小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
2小時前
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
投資理財
5小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
18小時前
王莉被領導索要¥15萬獎金，爆拒絕後被欺壓兼申退役。
00:20
亞運會三金得主爆遭領導索¥15萬獎金 拒絕後被欺壓兼申退役
即時中國
18小時前