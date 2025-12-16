新聞女王2｜佘詩曼穿透視裝現身 若未能4奪視后會戥人開心 黃宗澤爭獎要問林保怡

佘詩曼、黃宗澤、高海寧、王敏奕等一眾《新聞女王2》的演員昨晚（15日）到紅磡出席活動，與觀眾一起欣賞兩小時大結局，吸引數百人圍觀，而阿佘的粉絲拿著應援牌支持，場面墟冚。眾人行紅地氈現身活動，著上黑色透視裝的佘詩曼出場時即惹來全場尖叫。劇集播完後，阿佘、黃宗澤及高海寧也感性落淚，之後眾演員亦向現場觀眾派發海報。

「余黃」認難拉票

佘詩曼與黃宗澤受訪時，阿佘坦言對該劇完結感不捨：「其實《新聞1》唔捨得同而家唔捨得，覺得好似加重咗嗰種唔捨得，失而復得嘅感覺原來有好有唔好，再一次講拜拜原來係唔捨得。（拍第三季？）唔知呀真係！如果有一個好嘅劇本都想。」黃宗澤就指要看總監製鍾澍佳之後有甚麼驚喜給他們。對於《新聞女王2》劇情被網民稱為「神預言」，阿佘覺得這是很神奇的事，也不希望這些事情會發生，黃宗澤直言不想有天災人禍。提到阿佘因大埔火災事件令工作受影響，她表示相信全部藝人也有受影響，又指很多活動取消，故本來的工作也改變了形式。黃宗澤指意外不只影響藝人，還影響整個社會，市民心情也很沉重；剛過了45歲生日的他，願望是希望不要再有天災人禍，所有人平安健康和開心。

對於是否有信心憑此劇爭視帝視后？兩人表示不知道，他們認為最好不只兩人得奬，而是全部人一起得奬，整套劇代表團隊。阿佘笑指大結局可放低一切仇恨，望黃宗澤得視帝。問到黃宗澤誰是最大對手？他坦然覺得是前輩級的林保怡。問到未攞過視帝的他是否想攞？黃宗澤說：「冇所謂，如果多啲人因為《新聞女王2》攞到獎，會開心！」至於身為視后大熱的阿佘是否有信心破紀錄第四次奪后？她表示：「其實好難講，都係睇投票，我哋要做嘅經已做咗，好畀心機去演好我哋嘅角色，其他交畀觀眾投票。（做啲嘢拉票？）好難㗎！因為個個都有自己心水，如果啲票咁容易拉到就唔係鐵粉！」

至於誰是她的勁敵？阿佘坦言大家也很用心去演好自己的角色，將最好一面呈現給觀眾，每個人都是勁敵，任何一個人得到獎也是值得的：「獎項得一個，如果攞唔到就戥人開心！」

佘媽識黃媽媽會傾電話

《星島頭條》早前獨家直擊馬國明低調為離世爸爸舉殯，問他們是否有關心對方？阿佘表示有傳訊息給馬明，而他亦有回覆，問到馬明現在的心情，她說：「唔開心，我聽到都唔開心，因為我知道佢好錫屋企人，一定係好唔開心。」黃宗澤就認為現階段應該給予時間讓他靜靜地安排爸爸的事情，給予空間和時間讓他消化，不需要經常提起。

另外，完成《新聞女王2》後，阿佘表示會休息，而聖誕加上新年，也想能陪媽咪去旅行，而黃宗澤也希望有時間休息，笑言媽媽不停旅行，自己不用陪她。阿佘笑稱兩人的媽媽也很忙，黃宗澤即表示知道阿佘跟自己的媽媽傾過電話，阿佘解釋兩人相識，「我都有黃媽媽傾幾句。」

黃宗澤拍緊《風華背後》

正為《風華背後》開工的黃宗澤表示該劇可能需要拍到倒數當日。他指法庭戲對白要精準，故需要請教法律顧問。問兩人之後是否有興趣拍一套法庭劇再互鬧？他們表示可以考慮，阿佘笑說這次未鬧夠，黃宗澤形容自己好像《男親女愛》中鄭裕玲鬧黃子華般每日被欺壓，「阿佘做我上司，日日欺壓我，等佢順返條氣，賤咗咁多集都要做返啲好事，怕性命不保。」提到阿佘衣着性感，她即怕醜表示「多謝」，黃宗澤聽到後就遮眼，問到是否不敢看？他笑指雖然好想睇，禮貌上是不應看。