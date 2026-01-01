何沛珈「升呢」萬千星輝頒獎禮司儀 回復單身後事業起飛獲重用

《東周刊》最近獨家爆「東張女神」何沛珈與「星三代」阮浩棕分手，結束兩年地下情，有指是因TVB嚴格執行「禁愛令」所致，何沛珈日前出席活動時承認已分手，現時想專心發展事業；而近日發現官方公布的《萬千星輝頒獎典禮2025》司儀名單中，驚見何沛珈成為四大司儀之一，迅即被公司委以重任。

撰文︰娛樂組

力爭飛躍進步及女主持獎

《萬千星輝頒獎典禮2025》將於本周日（4日）在澳門隆重舉行，TVB日前公布頒獎禮的司儀名單，有別於去年全晚只用一位司儀坐鎮，今年則有四大司儀，分別是車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰，除了陸浩明外，其餘三人都是首次做頒獎禮司儀，不過他們經常主持不同節目，相信定能擔起此重任，而TVB今年更起用主持界的後起之秀，亦能為觀眾帶來新鮮感。

何沛珈自2020年參選港姐入行後，一直備受TVB力捧，近年又憑主持《東張西望》升呢做「東張女神」而為人熟悉，更曾為《萬千星輝賀台慶》和《歡樂滿東華》等大騷擔任司儀。除了主持外，何沛珈在綜藝及戲劇上的發展亦表現亮眼，更成功入圍《2025萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」及「最佳女主持」十強，前途無限。

然而，隨着何沛珈的事業起飛，早前出席公開活動時，她承認已回復單身，稱與「星三代」阮浩棕仍有保持聯絡、仍是朋友，又指現時正值事業衝刺期，所以想專注在事業方面。努力工作是會有回報的，她有份主持的綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》被安排於周一（5日）播出，而在4日舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》，何沛珈更被委以重任，成為頒獎典禮當晚的四大司儀之一！TVB今年未有起用麥美恩、馮盈盈等慣用大騷司儀，反而給予機會後起之秀，相信何沛珈亦會好好把握今次的難得機會。