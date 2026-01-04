萬千星輝2025丨Bob林盛斌奪最佳男主持 超激動敲爆獎座全場嘩然 承諾幫陳庭欣搵男友

無綫電視年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於2026年1月4日（星期日）晚上8時在澳門上葡京綜合度假村盛大舉行，TVB翡翠台現場直播各獎項包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、大灣區視帝及視后等大獎得主的誕生。Bob林盛斌及車婉婉分別獲頒最佳男、女主持。

TVB頒獎禮2025丨Bob林盛斌整爛獎座全場嘩然

王祖藍、金剛和林曉峰負責頒獎，當公布Bob林盛斌得獎後，坐在身旁的麥美恩身貼身攬實Bob林盛斌狂搖，場面激動。Bob林盛斌上到台後，立即表示「頭先畀麥美恩夾一夾之後，真係乜都唔記得晒」，並跟陳庭欣講：「出年我就同你搵男朋友，我咩都唔做淨係招呼你」，引得全場掌聲。他於台上曾志偉、樂小姐等高層，之後多謝老婆和屋企小朋友，到最後他表示「一路以嚟都有人叫我死肥佬、死光頭佬，話好樣衰，把聲好嘈，叫我食屎、收皮，多謝用過我嘅所有監製，令到我有機會話畀人聽，我係專業嘅！」，Bob林盛斌越講越激動，最後他將獎座大力敲在頒獎枱上，竟不慎將獎座整爛，惹得全場嘩然，王祖藍直指Bob林盛斌是TVB開台以後，首個於台上整爛獎座的得獎人。

相關閱讀：萬千星輝2025丨吳業坤獲飛躍進步男藝員 曾是樂壇紅人「偽毒」失民心 情定日妻加入港隊

TVB頒獎禮2025丨車婉婉得獎爆喊

當聽到自己得獎後，車婉婉即時忍不住哭了出來，他於台上攬住幾名頒獎人時，已越喊越激動。車婉婉表示好開心可以得獎，並特意多謝神，多謝曾志偉給她機去主持《中年好聲音》，成為她主持生涅轉捩點。

相關閱讀：萬千星輝2025丨葉蒨文奪飛躍女藝員：多謝GＭ 「島大女神」變曾展望女友 單親家庭成長選美入行