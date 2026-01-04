萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》王敏奕爆喊奪女配角多謝老爺 嫁曾國祥做曾志偉新抱曾有壓力

萬千星輝頒獎典禮2025／王敏奕／最佳女配角丨無綫電視盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。34歲的王敏奕（Venus）憑《新聞女王2》中「劉艷」一角，獲提名《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女配角」，最終擊敗被視為大熱對手的龔慈恩、蔣祖曼獲得獎項。

TVB頒獎禮2025丨王敏奕領獎緊張聲音顫抖

王敏奕獲頒「最佳女配角」，先獲龔慈恩、佘詩曼在台下擁抱祝賀，而老爺曾志偉更點頭露出微笑，認可新抱在劇中的表現。王敏奕上台領獎時非常緊張，接受頒獎嘉賓夏文汐及張兆輝恭賀，唞一啖大氣後才聲音顫抖表示：「Sorry！我好緊張，我知Live嚟嘅，我要鎮定啲。」

王敏奕眼泛淚光，自我打氣後開始發表感言：「多謝！多謝！多謝！多謝每一個投我票嘅觀眾，多謝TVB、多謝公司，多謝許（濤）生、多謝珍姐（曾勵珍）搵我拍劇，多謝樂小姐（樂易玲）、多謝老爺（曾志偉）、多謝佳導（鍾澍佳）。」王敏奕感謝一眾高層後笑說：「原來真係會一片空白㗎！」

王敏奕之後感謝一齊提名的龔慈恩，以及其他女演員。王敏奕表示：「其實喺公司呢幾年，我學識嘅就係...一定要好虛心，一直努力、一直努力，因為我哋唔係，做演員唔係比緊賽，呢個獎唔係我哋最終極嘅目標。我哋每一個作品，每一個角色能夠俾人記住，已經係一件好值得加許嘅事。」

王敏奕深呼吸後感恩續道：「好感恩！好多謝大家，一個演員係唔需要靠一個獎去話畀佢知，佢有幾好，但一個獎一定可以令到一個演員，更加堅持咁樣行落去。呢個獎我希望亦都鼓勵，所有覺得自己夠努力，有一日你都會攞獎。多謝大家！」

TVB頒獎禮2025丨王敏奕補鑊多謝老公

王敏奕憑《新聞女王²》撼低對手陳自瑤和前輩龔慈恩捧走「最佳女配角」獎，她帶淚多謝坐在台下的老爺曾志偉，卻沒多謝老公曾國祥。王敏奕在後台受訪時留意到《新聞女王2》奪大灣區最喜愛TVB劇集，立即大叫「Yes！」王敏奕談到得獎後發台瘟，自嘲可能較適合做演員，不做直播，坦承要冷靜情緒。問到沒多謝老公，她解釋有望見的人就多謝，隨即笑言多謝曾導演（老公）給她很多支持，並指老公稍後會來。《新聞女王2》演員會大肆慶功，會否開拍第三輯要靠團隊，因《新聞女王》成功，拍第二輯要超越前作是不容易。《許詩晴傳》拍攝如火如荼，會否想有自己的角色《劉艷傳》，王敏奕指演員被動，會隨緣，演好任何角色。

TVB頒獎禮2025丨王敏奕14歲做模特兒入行

王敏奕近年由影壇走入電視圈，演技自然、外型亮麗受大批網民追捧，認為她終有一天會成為視后。除了事業，王敏奕的私生活也是外界焦點，全因她嫁給了曾志偉的兒子、導演曾國祥。

王敏奕的演藝生涯始於中學時期，當時年僅14歲的她便以兼職模特兒身份踏足娛樂圈，並曾參與港台節目《過渡青春》。2008年，16歲的她通過試鏡獲得了出演電影《烈日當空》的機會，從此開啟了她兼顧學業與演藝事業的忙碌生活。為了在演藝道路上有更好的發展，王敏奕曾遠赴紐約修讀電影及戲劇課程，為成為一名全職藝人打下堅實基礎。

2014年，王敏奕在TVB劇集《女人俱樂部》中飾演李麗珍角色的年輕版「朱莉」，因其神似的眼神和出色的演技而備受關注。此後，她陸續參演了多部影視作品，包括ViuTV電視劇《假設性無罪》，TVB劇集《香港愛情故事》、《婚後事》、《法證先鋒V》等，不斷挑戰自我，磨練演技，直至近年接拍《新聞女王》及《新聞女王2》演技備受肯定。

TVB頒獎禮2025丨王敏奕與曾國祥低調結婚

王敏奕與導演曾國祥於2019年結束了長達六年的愛情長跑，在日本舉行了浪漫的婚禮。兩人婚後生活雖然低調，但感情一直穩定甜蜜。儘管曾因工作分隔兩地，但感情依舊。她曾在訪問中表示，視丈夫為「緊密的隊友」，在忙碌的工作中互相扶持。

TVB頒獎禮2025丨王敏奕成為曾志偉新抱

作為香港娛樂圈大哥大曾志偉的新抱，王敏奕坦言這個身份曾為她帶來一定的壓力，曾介意努力被別人的說話抹殺。不過，隨著時間的推移，她已能坦然面對外界的目光，並表示會用自己的努力來證明實力。她曾在訪問中透露，老爺曾志偉非常忙碌，希望他能多加休息，言語間流露出對家人的關心。對於被稱為「曾志偉新抱」，王敏奕表示並不介意，認為這是一個事實。她更希望大家能記住她作為一名演員的身份，並期待有朝一日能成為老公曾國祥鏡頭下的女主角。此次憑藉《新聞女王2》獲得「最佳女配角」提名，無疑是對王敏奕多年來努力的肯定。