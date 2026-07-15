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DSE放榜2026｜聖保羅男女中學誕3超狀2狀元 成今屆大贏家 有狀元患先天心臟病 望行醫照顧病人

教育新聞
更新時間：12:38 2026-07-15 HKT
發佈時間：12:38 2026-07-15 HKT

傳統名校聖保羅男女中學成為今屆文憑試大贏家，共誕生3名超級狀元和2名狀元，兩名超級狀元馬端行和陳凱然，同樣選修生物、化學和經濟；狀元蔡善行、莊以臨和超級狀元王繹嘉則修讀生物、化學和物理，5人均以入讀醫科為目標。

患有先天性心臟病的狀元莊以臨透露，自己患有先天性心臟病，大約半年發病一次，他形容醫生們都相當關顧，容許家人陪伴在側，希望入讀中大醫學院，將來成為照顧病人全方面福祉的醫生。蔡善行身邊有朋友患上情緒病，但不知道如何幫助他們，期望到港大醫學院學習，為受情緒病困擾者尋找「解藥」。馬端行出生不久就要入住深切治療部9日，她引述家人稱當時非常緊張，但最終安然無恙，令她感受到醫生對病人的作用。

對於平日如何減壓，蔡善行表示在備戰時會去觀看師弟妹參加的不同比賽，平日亦會獨自或與他人一同玩《馬里奧賽車》等多人遊戲，強調與朋友外出和調劑生活相當重要，凌晨有與莊以臨在內的友人看法國對西班牙的世界盃比賽。王繹嘉平日喜愛打籃球，他坦言在備試期間打少了，取而代之的是聽音樂和看Youtube影片，強調要有適當的休息。陳凱然則指興趣和朋友均重要，在讀書時也要分一點時間培養興趣，因為興趣會陪伴自己走更長的路。

早前該校學生捲入「藥倍安心」涉「請槍」爭議引起社會關注，蔡善行坦言事件多少打擊學生們的心情，但相信同學們大部分的科研成品都是自行研發，不會為獲獎而放棄底線。被問到實習醫生Angel的行為，莊以臨強調醫科學生應緊記自己初心而非為「曬命」，王繹嘉亦稱守法和尊重病人是做合格醫生的重要一環。

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