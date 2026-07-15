DSE放榜2026｜皇仁書院超級狀元吳家穎 鼓勵善用AI輔助溫習 打算入讀港大醫學院

DSE放榜2026｜中學文憑試（DSE）今日（15日）放榜，傳統名校皇仁書院誕生1名超級狀元及2名狀元，刷新該校歷屆最佳紀錄，3人均計劃在港升讀醫科。

DSE放榜2026｜皇仁書院今年誕生3位DSE狀元，當中包括一位超級狀元。（左）狀元 唐明德、（中） 超級狀元 吳家穎、（中）校長陳祥偉、（右） 狀元 趙汝謙（攝：蘇正謙）

今屆超級狀元之一的吳家穎在中英數、數學延伸部分（M2）、化學、經濟及物理科均考獲5**，公民科亦達標。他感謝父母一直給予充足自由度，盡量滿足其學習需要，不刻意施加壓力；亦感謝一班朋友每天陪伴到圖書館溫習，無私分享筆記、互相勉勵，以及感謝老師耐心解答疑難，成為他備戰文憑試的重要後盾。

皇仁書院超級狀元 吳家穎（攝：蘇正謙）

談及備試心得，吳家穎透露主要透過反覆操卷，提升答題技巧，亦會善用人工智能（AI）協助學習，尤其用於理解化學及物理等抽象概念。他鼓勵師弟妹多善用AI輔助溫習，但不建議完全依賴AI整理筆記。AI發展迅速惹人類被取代憂慮，他認為應抱持開放態度，與其擔心被取代，不如學懂擁抱AI。他相信醫療行業會隨時代不斷演變，人們應持續提升自己、熟習AI工具，當科技進一步發展時，便能更得心應手應對。

皇仁書院超級狀元 吳家穎（攝：蘇正謙）

即將揭開人生新一頁，他打算入讀香港大學醫學院，成為醫生，甚至投身醫學研究。他解釋本港人口老化，醫療需求持續增加，希望憑自身所學回饋社會，為本地醫療出一份力。近年不少尖子選擇赴海外升學，他坦言決定留港，尤其家人年紀漸長，留港更便利照顧，亦因為香港是他成長的地方，有深厚歸屬感。針對早前明愛醫院實習醫生兼港大醫科生因連串不當行為惹起爭議，他認為無論是否KOL，醫護人員都應時刻保持專業操守。提到大埔宏福苑火災，他直言感到非常心痛，但亦認為繼續前行，以讓社會更安全發展。

皇仁書院狀元 趙汝謙（攝：蘇正謙）

至於狀元趙汝謙，考獲中英數學、生物、化學及物理5＊＊及公民科達標，數學延伸部分（M2）則考獲5＊，與超級狀元可謂擦身而過。他對成為狀元感到榮幸，透露亦有利用AI輔助溫習；又感謝父親每日接送前往考場，以及母親製作補品支持；他同樣計劃入讀港大醫科，盼成為醫生解決市民身心健康等問題，他認為人類與AI應該取長補短，惟醫生「醫病亦醫人心」，AI暫時未能做到，相信醫生角色在未來仍然非常重要。

皇仁書院狀元 唐明德（攝：蘇正謙）

被問到摘星秘訣，趙汝謙直言努力溫習外，亦要有適當放鬆，才能行更遠的路，他完成英文考試後，已跟同學吃甜品逛街。他亦提到，宏福苑火災讓其化悲憤為努力，更有動力貢獻社會。

另一狀元唐明德，考獲中文、英文、數學、生物、化學及物理科5**；數學延伸部分（M2）5；及公民科達標。他打算入讀中大醫科，直言疫下體會到醫護人手短缺，故盼能成為他們的一份子貢獻社會。

攝影：蘇正謙

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