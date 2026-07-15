DSE放榜2026｜保良局羅氏基金中學首誕狀元 超狀對成績感驚喜 放榜前徹夜難眠 靠睇世界盃減壓

保良局羅氏基金中學首誕「超級狀元」

今年有三間中學首次誕生文憑試狀元，就讀將軍澳的保良局羅氏基金中學的黃樂彥以化學、物理、資訊及通訊科技，及M2 (延伸數學）均獲5**膺為「超級狀元」。黃樂彥坦言對結果感到驚喜，始料不及，他昨晚更心情緊張得徹夜難眠，惟觀看世界盃法國對西班牙的賽事減壓。

超級狀元黃樂彥：行醫夢，用生命協助生命

提到升學規劃，黃樂彥有意入讀中文大學環球醫學課程，指自己對中大校園環境熟悉，感覺較為親切；加上課程設有師徒計劃，學生可在修讀期間跟隨醫學界專家，了解醫療發展。他續稱，未來傾向留港行醫，形容香港是他「土生土長」的地方，期望日後「用生命協助生命」，回饋社會。

零補習奪 5**！超級狀元黃樂彥利用「番茄工作法＋AI」高效備戰

提到讀書心得，黃樂彥坦言過往未有補習，主要依靠課堂專心聽講，並在課後運用「番茄工作法」及自製筆記鞏固知識。他認為學習需張弛有度，遇到不明白之處應適時休息，「大概溫習25分鐘便休息相應時間」，以免精神過度繃緊。他又提到，在備戰文憑試期間曾運用人工智能（AI）協助擬定約12篇範文題目，形容AI是鞏固知識的有效工具，並認為在現今趨勢下難以避免使用，關鍵在於自我調節，善用AI作為人類的「另一雙手」。作為過來人，他寄語師弟妹凡事盡力而為，並期望未來能回饋社會。

保良局羅氏基金中學校長與母親成狀元最強後盾

成功背後離不開家人支持，他特別感謝母親在考試期間的陪伴，並經常提醒他放鬆心情、不要過度緊張，得以「良好心態」應試。保良局羅氏基金中學校長孫嘉俊形容，今日是全校上下共同慶賀的日子，學校過往公開試成績一向表現出色，形容今屆成績「錦上添花」。