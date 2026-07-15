DSE放榜2026｜保良局董玉娣中學狀元 中三起不補習 獨特「站立溫習法」防瞌睡 現於哈佛讀暑期課程

屯門的保良局董玉娣中學今年再誕文憑試狀元，該校李心兒考獲6科5**佳績。目前正於美國哈佛大學修讀暑期課程的她，未能親身領取成績單，由母親及姐姐代領。李心兒透過視象會議接受傳媒訪問，期望將來留港升讀醫科，強調並非為追求名氣與權威，而是希望成為一名具同理心、能讓病人信任的仁醫。美加墨合辦世界盃，李心兒在當地亦緊貼賽事，本身是哈利卡尼（Harry Kane）的忠實粉絲的她，期望英格蘭奪冠。

（左起）李心兒班主任溫玉華、班主任何尚峰、校長劉子聰、李心兒母親及其姐姐。

李心兒坦言，立志行醫的初衷，源於觀察到本地公立醫院醫生與病人的相處時間往往極短。她深感無奈，希望未來能成為一位耐心聆聽、與病患建立深厚信任關係的醫生，「我不想追求甚麼學術權威或名利，而是希望能切實關切病人的需要。」提到早前有網絡紅人（KOL）醫生捲入操守爭議，她認為行醫者絕不應以名利為先，違規者應受相應處分，這亦是她未來行醫的重要警惕。

在現今「補習成風」的學習環境下，李心兒自中三起便停止補習。她解釋背後有三大考量：首先是體恤父親作為家中唯一經濟支柱，不願補習費加重家庭負擔；其次，她認為學校資源與支援已極為充足，不遜於補習社；最後，她傾向自主編排作息。「去補習社時間會被硬性規定，放學後已經很累，硬著頭皮去只會適得其反，我更喜歡靠自律來學習。」李心兒亦曾嘗試學校推薦的AI工具，但發現解答偶有出錯，為確保準確性，她更傾向直接向老師請教，亦合乎她對求學求真的堅持。

保良局董玉娣中學狀元李心兒的成績單今日由其母親（左）及姐姐代領。

談及溫習心得，李心兒分享了獨特的「站立溫習法」。她笑言坐着溫習容易打瞌睡，站立則能有效提神。備考期間，她每日最多溫習8小時，早上專注記憶和背誦學術內容；下午和晚上則操練歷屆試題，並堅持在深夜12時前入睡。此外，她每日下午均會抽空與家人或朋友打羽毛球及乒乓球，藉運動紓緩壓力。

佳績背後，李心兒將功勞歸於身邊人。「老師經常主動關心我的學習進度，甚至在深夜也會回覆問題。」她感謝與她並肩作戰的好友，一起溫習及消遣，令漫長的備考過程不覺孤單。而家人的體諒更是她最強大後盾，父母和姐姐從不施加學業壓力，給予莫大自由度與信任。目前身處美國的李心兒，修讀哈佛課程之餘，亦受惠於當地主辦世界盃「沒有時差」的優勢，每天緊貼賽事。作為英格蘭隊及球星哈利卡尼（Harry Kane）的忠實粉絲，她興奮表示期望英格蘭能順利奪冠。

由於李心兒獲得由哈佛大學香港校友會教育基金舉辦的2025年「哈佛書獎」獎學金，現正負笈美國哈佛大學修讀課程，故未能親身回校領取成績單。（圖片來自校網）

李心兒母親及姐姐今日代取成績單。李媽媽對女兒成為狀元深感詫異，形容心兒熱愛閱讀，常到圖書館借書，特別鍾情英國文學及香港作家作品。姐姐補充，父母對心兒學習採取「自由放任」態度，不僅沒有施加壓力，反而常勸她不要整天留在家讀書，多出門活動，直言「她的讀書壓力大概來自於自我要求」。

董玉娣中學連續兩年誕生狀元，去年應屆考生黃泓智更榮膺「超級狀元」。校長劉子聰指李心兒學業優異之餘，亦是校內乒乓球隊隊員，「學生不能只靠死讀書，透過課外活動學習待人接物、管理情緒和壓力，才能在文憑試期間保持穩定表現。」他笑言，近年文憑試開考前，他都會親手為每位考生書寫並製作類似揮春的「過膠紅紙書籤」作精神鼓勵，不少校友至今仍好好保存。