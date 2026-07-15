DSE放榜2026｜喇沙書院狀元聽歌減壓 愛聽譚詠麟《霧之戀》 望獲贈「校長」9月演唱會門票

傳統名校喇沙書院誕生兩名狀元，分別是許樂與莊梓謙，兩人均選修物理、化學、生物及數學科延伸部分單元二（M2），其中許樂更憑M2 5**的佳績而膺為「超級狀元」。兩人均決定升讀本地醫學院，並稱讚學校舉辦豐富的醫院實習活動，能與眾多醫學院醫學院「師兄」交流，奠定了兩位狀元讀醫的志向。

雖然成績優異，但說起備考時最「怯」的科目，兩人均笑稱「科科都擔心」，尤其是必修的中英文科，沒有明確的評分標準，主觀性高，導致得分波動較大。他們特地利用人工智能（AI）就往年試卷模式模擬挑戰題，盡力把握閱讀卷得分位，亦由AI推薦合適的修辭和鋪陳手法，為寫作潤筆。不過他們都說，最信賴的仍是「精準把關」的學校老師們，AI只是學習過程中的輔助工具。

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談及備考時的減壓方法，許樂坦言Study Leave（溫習假）時壓力最大，「掉了不少頭髮」，所以溫習間隔會放鬆聽歌，最愛的是K-pop男團Stray Kids，勵志瀟灑的歌詞推動自己迎難而上；莊梓謙則酷愛聽「校長」譚詠麟的金曲，尤其是《霧之戀》，希望能獲贈「校長」9月的演唱會門票。

關於近日有女KOL實習醫生違反醫院規定被解僱一事，兩位即將步入醫學院的狀元均表示遺憾。許樂認為事件揭示醫學倫理的重要性，對從業者是個很好的警惕；莊梓謙則深入個人品格層面，認為即使爭取到醫生這種坊間認知中的「成功職業」，也不能忘記謹言慎行。

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最後被問到為何決定本港升學，許莊兩人均表示香港是供自己長大、讀書的家，希望以自己所學回饋社會。兩人在醫院實習期間曾接觸來自各階層的病人和家屬，意識到社會不同背景人士的需要，希望能在醫護領域發揮所長，服務大眾。