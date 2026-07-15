DSE放榜2026｜嘉諾撒聖瑪利書院狀元 參與腫瘤科體驗計劃受啟發 冀讀醫服務市民

嘉諾撒聖瑪利書院的姚祉琳，是今屆文憑試狀元之一，她在中英文、數學（必修）、物理、化學和生物6科均勇奪5**佳績。她對科學充滿熱誠，曾參與腫瘤科體驗計劃，深受醫生啟發，認為醫生對病人身心均有重要影響，冀留港攻讀醫科服務市民，但未選定哪所大學的醫學院。

姚祉琳坦言，成績較學校預測高，「無諗過呢個成績」，得知喜訊後家人亦相當感動。她感激家人平時不作過度管束，給予她極大的信心和支持。提到報讀醫科的啟發，她指曾經參加暑期實習，到醫院腫瘤科參觀體驗，發現醫生除了醫人，還可醫治心靈，醫生的說話可令病人心情變得樂觀，「醫生一兩句說話可以影響很多，身心上都可以幫助到病人」，她感到非常震撼，故決志於成為醫生。對於AI運用於醫學上，姚同學也有留意相關的醫學風波，認為AI可以擔當協助角色，但不能取替醫生的專業判斷，「最重要是醫生保持謙遜的心才能幫到病人，須靠自己保持正直，堅守內心底線。」

嘉諾撒聖瑪利書院狀元姚祉琳（圖片來源：《親子王》）

談及讀書心得，她坦言自己容易受成績影響心情，惟情緒對備戰DSE相當重要，因此會盡量抽時間休息，減輕心理負荷；運動亦是減壓的好方法，姚同學指自己會選擇打羽球球。她亦善用Flashcard（記憶卡）重溫問題，並輔以網上工具檢查答案，讓學習更具效率。她亦提到「Study Leave」期間，困在家中不斷溫習感到難以忍受，故相約同學回學校溫習，在熟悉的環境互相鼓勵，還有老師抽空補課指導，溫習自然更為起勁。