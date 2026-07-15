DSE放榜2026｜英華女學校超狀 對法律興趣極大 受經商父母薰陶 冀入港大工管法學士雙學位課程

英華女學校超級狀元唐小雅，在核心科目與選修的中國文學、中國歷史、經濟及數學M1全獲5**，放榜後對自己奪得超級狀元十分驚喜和喜悅，形容是始料不及，認為是努力和運氣的雙重加持的結果。得知成績後，她亦第一時間傳訊息與經商的父母分享喜訊，十分感恩雙親一路以信任與鼓勵支持自己。

升學規劃方面，她目標修讀港大工商管理學學士（法學）及法學士雙學位課程，因為她自幼喜愛文史，也曾經參加過不少的法律相關的活動，令她對法律產生極大興趣。修讀經濟則與父母的工作有莫大的關係，她的父母從事商業有關的工作，經過的多年薰陶，以及其本身對經濟科的興趣，使她選擇商科繼續留港深耕。

回顧讀書歷程，數學科的粗心失分曾經是她最大難關，父親教導她「要承認自己不是數學天才」，以一種謙虛的心態去學習數學，不必執著難題，務必確保打好基礎，再去鑽研難題。為了讓自己的數學科取得更好的成績，她更以錯題簿學習法，不只抄完整題目，而是詳細紀錄卡題位置、錯誤的思路及原因，再附上對應的解題思路，通過長年累月的積累，最終取得高分。

她亦分享多套實用溫書方法，包括堅持早睡早起，每日最少睡七小時（十一點前就寢清晨七點起身），考試前兩個月每日八點半操模擬卷，配合DSE開考時段，以訓練在清晨保持最佳的頭腦狀態。

