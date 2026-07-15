DSE放榜2026｜培正中學兩狀元受中大人熱情友善感染 被校園環境吸引 有意入讀該校醫科

培正中學在中學文憑試誕生兩名狀元，其中在M1同獲5**佳績的熊鎧蕎更晉身「超級狀元」；狀元何卓諾則考獲6科5**，M2獲5*佳績。兩人原本只期望分數足夠入讀自己心儀學科，對成為狀元是喜出望外。

兩人志向一致，均希望入讀中文大學醫學系，修讀內外全科醫學士（MBChB）。談及確立升學方向的契機，他們指在中五暑假時，曾一同參與中大醫學院舉辦的「暑期臨床體驗計劃」，當時深受中大人的熱情友善所感染，並被中大舒適寫意的校園環境所吸引。熊鎧蕎分享，自己從小就對醫學深感興趣。父母雖期望她從醫，但從不施加壓力，反而透過醫療遊戲引導，循循善誘，讓她能順從心意、自主抉擇。

至於何卓諾，則是受到無國界醫生的分享所啟發。他深信每個人都應發揮所長以回饋社會，並感嘆無國界醫生在戰火紛飛的國家服務，每日面對生離死別，卻依然竭盡全力拯救每條生命，這份崇高精神深深打動了他，因而立志行醫。

在讀書心得方面，兩位Gen Z均善用網絡平台持續自我增值，除了會利用AI去推測考題方向，同時也會在Threads翻查網民的應試技巧。對於考獲好成績，二人均不約而同地把成果歸功於身邊的人。熊鎧蕎認為，「考DSE就像跑馬拉松，沿途有一群同行朋友互相鼓勵、互補不足，令心情不再迷惘。」何卓諾則自言是幸福的人，「多謝父母給予適當壓力，推動我一直進步。」

備戰文憑試期間，兩人都曾面對低潮期，身為Mirror Eden忠粉的熊鎧蕎會聽《e先生連環不幸事件》來減壓；何卓諾則偏愛陳奕迅，用《重口味》為自己打氣。

對於近期實習醫生KOL事件，兩人並未多談，但他們認為：「作為醫科生，應該先清楚對錯界線，知道甚麼該做、甚麼不該做。」

兩位狀元的家長都有陪伴子女取成績單，對於子女考獲佳績，兩人的父母都感動得「眼濕濕」。熊鎧蕎的父母希望她成為一個有同理心的人，由心而發去幫助他人。對女兒取得好成績，笑言要辦McDonald派對慶祝。何卓諾的媽媽則強調飲水思源，希望兒子日後有所成就，回饋母校、回饋社會；就兒子成為狀元，全家可能吃何卓諾最愛的壽司慶祝。

記者：唐綺晴

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