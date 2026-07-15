DSE放榜2026｜聖保羅書院超級狀元朱瑋韜  選修歷史經濟 擬留港讀法律

聖保羅書院的朱瑋韜在文憑試取得6科5**，另外在數學延伸部分M1，同樣亦取得5**，加上公民與社會發展達標，成為該校2019年後的首名超級狀元。

他表示，將來計劃修讀港大工商管理學學士（法學）及法學士雙學位課程，並在港成為執業律師。他表示，報名英國學位是後備選項，在港就讀法律是更直接的途徑。

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朱瑋韜的選修科包括倫理與宗教、歷史與經濟科，一般被視為文商科。被問到如何看待社會重理輕文，他強調最重要是興趣，自己對理科興趣不大，即使「捱」過文憑試亦沒有意思。對於外界憂慮人工智能取代律師職位，他認為律師須承擔法律責任，是人工智能所不能取代。

記者：高俊謙

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