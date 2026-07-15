Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE放榜2026｜沙田崇真首誕狀元鄭一力 曾受醫護照顧 盼讀醫傳遞溫暖

教育新聞
更新時間：11:14 2026-07-15 HKT
發佈時間：11:14 2026-07-15 HKT

在今年的香港中學文憑試（DSE）放榜日，沙田崇真中學迎來該校首屆狀元的誕生，DSE狀元鄭一力在中文、英文、數學、化學、生物、物理科目取得5**，數學延伸單元二5*，並於公民與社會發展科達標。

沙田崇真中學，今年首次誕生文憑試狀元。
沙田崇真中學，今年首次誕生文憑試狀元。

鄭一力指讀醫科向來是他的升學目標，他透露，因為身體狀態欠佳的緣故，需要經常進出醫院和診所，而醫護人員無微不至的照顧，激勵他投身醫學界。他盼望未來能學成行醫，將這份對病患的溫暖關懷繼續傳遞下去。

延伸閱讀：DSE放榜2026｜皇仁書院超級狀元吳家穎 善用AI理解抽象概念 鼓勵師弟妹效法 打算入讀港大醫學院

沙田崇真中學助理校長盧晉銘表示，鄭一力的狀元之路並非一帆風順。在中一時，他的成績其實處於下游（約全級第90名）。然而，他憑藉自身努力，成績不斷進步，最終在文憑試中取得矚目成績。

延伸閱讀：DSE放榜2026｜浸大王錦輝中小學首名狀元劉子恬曾跳級 冀入中大讀腦神經科學

盧晉銘表示，鄭一力一直以平常心面對考試，因此對於成為本屆狀元感到始料未及，更形容這次是「超常發揮」。同時，他也由衷感謝學校老師一直以來的悉心幫助。

記者：陳洋

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

最Hit
DSE放榜2026狀元名單．持續更新
01:15
DSE放榜2026狀元名單．持續更新︱香港華仁書院狀元患先天眼疾 沙田崇真首位狀元：中一成績下游 成功反彈
社會
1小時前
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
投資理財
6小時前
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽。路透社、美聯社
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽
足球世界
7小時前
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
醫生教室
20小時前
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-14 10:43 HKT
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
影視圈
3小時前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
21小時前
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
01:24
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
影視圈
20小時前
路透社
世界盃2026｜十六強出局後僅一球員乘專機返國 巴西總統盧拉批國家隊「丟架」
即時國際
11小時前
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學首誕狀元劉子恬。(小圖)左為校長陳偉佳。
DSE放榜2026｜浸大王錦輝中小學首名狀元劉子恬曾跳級 冀入中大讀腦神經科學
教育新聞
3小時前