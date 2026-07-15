DSE放榜2026｜浸大王錦輝中小學首名狀元劉子恬曾跳級 冀入中大讀腦神經科學

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今年首次誕生狀元劉子恬，她在今屆香港中學文憑試（DSE）的中文、英文、數學、化學、生物、經濟取得5**，並在數學延伸單元二取得5*的佳績，同時在公民與社會發展科達標，成為該校首位DSE狀元。

剛從挪威回港的她，對今日放榜成績深感滿意。她的母親是中大物理學教授，父親則於近期退休。因此從小住在大學宿舍的她，對中大有份獨特的感情，「中大就像我的家一樣」。她期望自己能入讀香港中文大學的醫科，畢業後成為一名醫生，尤其是腦神經科學。她表示，「大腦是控制我們肢體語言，也是最神秘的部分」，為此她曾在威爾斯院醫進行影子實習，並參與中大夏令營，並在閒暇時候透過書籍自學醫科相關的知識。

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校方指劉子恬自幼對科學科別具濃厚興趣，更在短短一年內完成五年級及六年級課程，直接跳級升讀七年級，為一名未曾就讀六年級的資優生。劉子恬自一年級起於該校就讀，學業成績一直名列前茅，尤其於科學範疇表現卓越，展現出快速掌握複雜概念並靈活運用之能力。另外，校方對醫學的熱誠不僅止於課堂，更付諸實踐，曾主動參與並完成多項醫院實習及大學級醫學課程，包括臨床影子計劃及科研項目，從中深化對病人照護、醫療體系及醫學倫理的理解，進一步堅定其投身杏林、以仁心仁術服務社會之志向。

在校期間，劉子恬在學術與游泳表現持續優異，校方指其待人有禮、尊重他人、富有同理心，深得同儕敬重。此外，她亦為校內傑出領袖，擔任學校文化大使主席，曾多次統籌大型典禮及負責司儀培訓，展現卓越的組織與溝通能力。

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校長陳偉佳博士表示，深信劉子恬不僅能在醫學院嚴謹課程中脫穎而出，日後更將成為卓越的醫生，為醫療專業及社會作出重要貢獻。

學校高級副校長鄧紹南稱讚劉子恬「理性、對自我要求高、善於調節自己的狀態」，正是她的這份自律，令她在疫情期間充實自己，並以優異的成績在Grade 6跳級。

記者：陳洋

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