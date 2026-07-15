Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE放榜2026｜浸大王錦輝中小學首名狀元劉子恬曾跳級 冀入中大讀腦神經科學

教育新聞
更新時間：09:00 2026-07-15 HKT
發佈時間：09:00 2026-07-15 HKT

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今年首次誕生狀元劉子恬，她在今屆香港中學文憑試（DSE）的中文、英文、數學、化學、生物、經濟取得5**，並在數學延伸單元二取得5*的佳績，同時在公民與社會發展科達標，成為該校首位DSE狀元。

剛從挪威回港的她，對今日放榜成績深感滿意。她的母親是中大物理學教授，父親則於近期退休。因此從小住在大學宿舍的她，對中大有份獨特的感情，「中大就像我的家一樣」。她期望自己能入讀香港中文大學的醫科，畢業後成為一名醫生，尤其是腦神經科學。她表示，「大腦是控制我們肢體語言，也是最神秘的部分」，為此她曾在威爾斯院醫進行影子實習，並參與中大夏令營，並在閒暇時候透過書籍自學醫科相關的知識。

延伸閱讀：DSE放榜2026︱全方位升學攻略 JUPAS改選/八大熱門課程/彈性收生資訊 (持續更新)

校方指劉子恬自幼對科學科別具濃厚興趣，更在短短一年內完成五年級及六年級課程，直接跳級升讀七年級，為一名未曾就讀六年級的資優生。劉子恬自一年級起於該校就讀，學業成績一直名列前茅，尤其於科學範疇表現卓越，展現出快速掌握複雜概念並靈活運用之能力。另外，校方對醫學的熱誠不僅止於課堂，更付諸實踐，曾主動參與並完成多項醫院實習及大學級醫學課程，包括臨床影子計劃及科研項目，從中深化對病人照護、醫療體系及醫學倫理的理解，進一步堅定其投身杏林、以仁心仁術服務社會之志向。

在校期間，劉子恬在學術與游泳表現持續優異，校方指其待人有禮、尊重他人、富有同理心，深得同儕敬重。此外，她亦為校內傑出領袖，擔任學校文化大使主席，曾多次統籌大型典禮及負責司儀培訓，展現卓越的組織與溝通能力。

延伸閱讀：JUPAS改選2026｜DSE考獲20分都有機會入港大/中大/科大？盤點67個Expected Score介乎20-29分的「3大」課程

校長陳偉佳博士表示，深信劉子恬不僅能在醫學院嚴謹課程中脫穎而出，日後更將成為卓越的醫生，為醫療專業及社會作出重要貢獻。

學校高級副校長鄧紹南稱讚劉子恬「理性、對自我要求高、善於調節自己的狀態」，正是她的這份自律，令她在疫情期間充實自己，並以優異的成績在Grade 6跳級。

記者：陳洋

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

最Hit
DSE放榜2026狀元名單．持續更新
DSE放榜2026狀元名單．持續更新︱香港華仁書院狀元患先天眼疾 視力餘不足一成無礙取佳績
社會
41分鐘前
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
投資理財
4小時前
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽。路透社、美聯社
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽
足球世界
5小時前
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
醫生教室
18小時前
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-14 10:43 HKT
路透社
世界盃2026｜十六強出局後僅一球員乘專機返國 巴西總統盧拉批國家隊「丟架」
即時國際
9小時前
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
01:24
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
影視圈
18小時前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
20小時前
施南生離世丨8年前座談會認早已立遺囑 看透生死交帶不用搶救：最重要是死得快
施南生離世丨8年前座談會認早已立遺囑 看透生死交帶不用搶救：最重要是死得快
影視圈
18小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
2026-07-14 06:00 HKT