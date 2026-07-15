JUPAS改選2026｜DSE考獲20分都有機會入港大/中大/科大？盤點67個Expected Score介乎20-29分的「3大」課程

JUPAS改選2026｜中學文憑試（DSE）今日放榜。成績理想的考生固然值得高興；若分數與預期有落差，同學亦毋須灰心，大可把握明日開始的「大學聯合招生辦法（JUPAS）」改選機制，按獲編配的時段重新調配課程選擇，以提升入讀心儀大學的機會。香港大學（港大/HKU）、香港中文大學（中大/CUHK）及香港科技大學（科大/HKUST）早前已公布各課程的最新預計入學分數（Expected Score），發現「3大」有67個課程的Expected Score，分數介乎於20至29分內，換言之，成績中游的學生，亦有機會入讀「3大」。

DSE放榜2026｜留意改選策略

《星島教育》特別按「3大」的Expected Score，劃分為「20至22分」、「22至26分」及「26至29分」三個組別，並詳列計分方法及加權科目，盤點成績中游的考生，有機會入讀的學士學位課程。然而，要提提考生的是，即使文憑試成績達到某課程的預計入學分數，僅代表其申請具備競爭力，並不保證必然獲取錄，策略上可考慮將該課程列於Band A1或A2位置；若分數高於預計入學分數2分或以上，獲取錄的勝算相對較大。此外，大學收生並非單看公開試成績，亦會綜合考量申請人的面試表現及比賽/活動的經驗及成就（OEA）等其他因素。但緊記在Band A3位置，必須填報收生門檻較為穩妥的「保險」課程，以策萬全。

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：20-21#

計分方法：最佳5科（優先考慮科目：音樂）

計分方法：最佳5科（優先考慮科目：音樂） 加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：20-21#

計分方法：最佳5科

加權科目：英文 x 1.25

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：20.5-21.5#

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：21-22#

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：21-22#

計分方法：中文、英文加最佳3科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：21-22#

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：21-23#

計分方法：最佳5科（優先考慮科目：視覺藝術）

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：22

計分方法：英文+最佳4科

加權科目：英文 X 1.5

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：22-23#

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：22-27#

計分方法：最佳5科（優先考慮科目:生物/化學/物理）

加權科目：生物/ 化學 /物理的最佳一科 X 1.2

課程詳細資訊

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延伸閱讀：DSE放榜2026｜成績未達5科2級不用愁 專家教如何用5年取學士學位

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：22.5-23.5#

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：22.5-23.5

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：23-24#

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：23-24#

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：23-24#

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：23-24#

計分方法：最佳5科

加權科目：英文 X 1.25

課程詳細資訊



大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：23.5-24.5#

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：23.5-24.5#

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：23.5-26#

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：24

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：24

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：24

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：24

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：24

計分方法：英文+數學+最佳3科（生物/化學/組合科學/物理須達第3級或以上；優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：24

計分方法：英文+數學+最佳3科（生物/化學/組合科學/物理，其中一科須達第3級或以上；優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：24

計分方法：英文+數學+最佳3科（生物/化學/組合科學/物理，其中一科須達第3級或以上；優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：24

計分方法：英文+數學+最佳3科（生物/化學/組合科學/物理，其中一科須達第3級或以上；優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：24

計分方法：最佳5科+最佳第6科x0.5

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：24

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：24-25#

計分方法：最佳5科（優先考慮科目：英國文學）

加權科目：英文 X 1.5

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：24-25#

計分方法：最佳5科

加權科目：英文 X 1.2

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：24-25#

計分方法：最佳5科（須包括M1/M2/生物/化學/物理/資訊及通訊科技）

加權科目：數學 X 1.25；M1/M2 X 1.25；化學 /物理 X 1.25

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：24.5-25.5#

計分方法：最佳5科

加權科目：英文 X 1.3

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：24.5-25.5#

計分方法：最佳5科

加權科目：英文 X 1.5

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：25

計分方法：英文+數學+最佳3科（生物/化學/組合科學/物理，其中一科須達第3級或以上；優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：25

計分方法：英文+最佳4科

加權科目：英文 X 1.5

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：25-26#

計分方法：最佳5科

加權科目：中文 X 1.5；英文 X 1.5

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：25-26#

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：25-26#

計分方法：最佳5科

加權科目：英文 X 1.5

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：25-26#

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：25-26#

計分方法：最佳5科

加權科目：英文 X 1.5

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：25.5-26.5#

計分方法：最佳5科

加權科目：英文 X 1.5；中文 X 1.25

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：26

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：26

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：26

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：26-27#

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：26-27#

計分方法：最佳5科

加權科目：英文 X 1.3

課程詳細資訊

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延伸閱讀：DSE放榜2026｜專家拆解5大分數/情況出路 預計這個分數可穩入「八大」

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：26.5-27.5#

計分方法：最佳5科

加權科目：英文 X 1.3；中文 X 1.3

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：27

計分方法：最佳5科+最佳第6科 X 0.5（生物/化學/物理，其中一科須達第3級或以上）

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：27

計分方法：英文+數學+最佳3科（生物/化學/物理/經濟/資訊及通訊科技，其中一科須達第3級或以上；優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：27

計分方法：英文+數學+最佳3科（優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：27

計分方法：英文+數學+最佳3科（生物/化學/物理/經濟/資訊及通訊科技，其中一科須達第3級或以上；優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港科技大學HKUST

預計入學分數：27

計分方法：英文+中文+最佳3科

加權科目：英文 X 2、中文 X 1.5

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：27-28#

計分方法：最佳5科

加權科目：中文 X 1.2

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：27-28#

計分方法：英文+最佳4科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：27.5-28.5#

計分方法：最佳5科（優先考慮科目:生物/化學/物理中的1至2科）

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：28

計分方法：最佳5科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：28

計分方法：英文+數學+最佳3科

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：28-29#

計分方法：最佳5科

加權科目：英文 X 1.5；地理 X 1.5

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：29

計分方法：中文+最佳4科

加權科目：中文 X 1.5

課程詳細資訊

大學名稱：香港大學HKU

預計入學分數：29

計分方法：英文+數學+最佳3科（生物/化學/物理，其中一科須達第3級或以上；優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）

加權科目：-

課程詳細資訊

大學名稱：香港科技大學HKUST

預計入學分數：29

計分方法：英文+數學+生物/化學/物理/M1/M2中最佳一科+最佳2科

加權科目：英文X 1.5、物理/M1/M2 X 2、生物/化學 X 1.5

加權科目：英文X 1.5、物理/M1/M2 X 2、生物/化學 X 1.5 課程詳細資訊

大學名稱：香港科技大學HKUST

預計入學分數：29

計分方法：英文+數學+生物/化學/物理/M1/M2中最佳一科+最佳2科

加權科目：英文 X 1.5、生物/化學 X 2、物理/M1/M2 X 1.5

加權科目：英文 X 1.5、生物/化學 X 2、物理/M1/M2 X 1.5 課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：29-30#

計分方法：最佳5科（優先考慮科目：M1/M2、生物、化學、物理、企業、會計與財務概論、設計與應用科技、經濟、地理、科技與生活(食品科學與科技)、資訊及通訊科技）

加權科目：數學 X 1.5；Ｍ1/M2 X 1.5；生物、企業、會計與財務概論、化學、設計與應用科技、經濟、地理、科技與生活(食品科學與科技)、資訊及通訊科技 X 1.5

加權科目：數學 X 1.5；Ｍ1/M2 X 1.5；生物、企業、會計與財務概論、化學、設計與應用科技、經濟、地理、科技與生活(食品科學與科技)、資訊及通訊科技 X 1.5 課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：29-30#

計分方法：最佳5科

加權科目：數學 X 1.5；Ｍ1/M2 X 1.5；物理 X 1.5；生物/ 化學/設計與應用科技/資訊及通訊科技 X 1.25

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：29-30#

計分方法：最佳5科

加權科目：數學 X 1.5；Ｍ1/M2 X 1.5；物理 X 1.5

課程詳細資訊

大學名稱：香港中文大學CUHK

預計入學分數：29-30#

計分方法：最佳5科

加權科目：數學 X 1.5；Ｍ1/M2/化學/經濟/物理中最佳科目X 1.5

課程詳細資訊

#以較低分數計算

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院校 5** 5* 5 4 3 2 1 香港大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港中文大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港科技大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1

註：*內外全科醫學士及內外全科醫學士環球醫學領袖培訓專修組別的分數換算為5**=7；5*=6；5=5；4=4；3=3；2=2；1=1

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