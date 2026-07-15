JUPAS改選2026｜DSE考獲20分都有機會入港大/中大/科大？盤點67個Expected Score介乎20-29分的「3大」課程
發佈時間：06:45 2026-07-15 HKT
JUPAS改選2026｜中學文憑試（DSE）今日放榜。成績理想的考生固然值得高興；若分數與預期有落差，同學亦毋須灰心，大可把握明日開始的「大學聯合招生辦法（JUPAS）」改選機制，按獲編配的時段重新調配課程選擇，以提升入讀心儀大學的機會。香港大學（港大/HKU）、香港中文大學（中大/CUHK）及香港科技大學（科大/HKUST）早前已公布各課程的最新預計入學分數（Expected Score），發現「3大」有67個課程的Expected Score，分數介乎於20至29分內，換言之，成績中游的學生，亦有機會入讀「3大」。
DSE放榜2026｜留意改選策略
《星島教育》特別按「3大」的Expected Score，劃分為「20至22分」、「22至26分」及「26至29分」三個組別，並詳列計分方法及加權科目，盤點成績中游的考生，有機會入讀的學士學位課程。然而，要提提考生的是，即使文憑試成績達到某課程的預計入學分數，僅代表其申請具備競爭力，並不保證必然獲取錄，策略上可考慮將該課程列於Band A1或A2位置；若分數高於預計入學分數2分或以上，獲取錄的勝算相對較大。此外，大學收生並非單看公開試成績，亦會綜合考量申請人的面試表現及比賽/活動的經驗及成就（OEA）等其他因素。但緊記在Band A3位置，必須填報收生門檻較為穩妥的「保險」課程，以策萬全。
DSE放榜2026｜預計入學分數為「20至22」的課程
1. 音樂（JS4082）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：20-21#
計分方法：最佳5科（優先考慮科目：音樂）
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
2. 宗教研究（JS4109）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：20-21#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文 x 1.25
- 課程詳細資訊
3. 教育學士(幼兒教育)（JS4372）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：20.5-21.5#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
4. 日本研究（JS4068）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：21-22#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
5. 哲學（JS4094）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：21-22#
- 計分方法：中文、英文加最佳3科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
6. 翻譯（JS4123）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：21-22#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
7. 藝術（JS4044）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：21-23#
- 計分方法：最佳5科（優先考慮科目：視覺藝術）
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
8.教育學士（幼兒教育及特殊教育）（JS6092）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：22
- 計分方法：英文+最佳4科
- 加權科目：英文 X 1.5
- 課程詳細資訊
9. 人類學（JS4006）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：22-23#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
10. 護理學（JS4513）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：22-27#
- 計分方法：最佳5科（優先考慮科目:生物/化學/物理）
- 加權科目：生物/ 化學 /物理的最佳一科 X 1.2
- 課程詳細資訊
延伸閱讀：DSE放榜2026｜成績未達5科2級不用愁 專家教如何用5年取學士學位
DSE放榜2026｜預計入學分數為「22至26」的課程
1. 酒店旅遊及房地產（JS4226）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：22.5-23.5#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
2. 數據科學與政策研究（JS4893）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：22.5-23.5
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
3. 工商管理學士綜合課程（JS4202）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：23-24#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
4. 專業會計學（JS4240）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：23-24#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
5. 神學（JS4111）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：23-24#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
6. 中國研究（JS4136）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：23-24#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文 X 1.25
- 課程詳細資訊
7. 人體運動科學與健康研究（JS4320）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：23.5-24.5#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
8. 城市研究（JS4838）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：23.5-24.5#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
9. 歷史（JS4056）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：23.5-26#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
10. 建築學文學士（JS6004）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：24
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
11. 園境學文學士（JS6028）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：24
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
12. 文學士（城市研究）（JS6042）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：24
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
13. 文理學士（設計+）（JS6236）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：24
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
14. 工學學士（數據與系統工程）（JS6315）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：24
- 計分方法：英文+數學+最佳3科（生物/化學/組合科學/物理須達第3級或以上；優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
15. 工學學士（機械工程）（JS6339）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：24
- 計分方法：英文+數學+最佳3科（生物/化學/組合科學/物理，其中一科須達第3級或以上；優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
16. 工學學士（土木工程）（JS6353）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：24
- 計分方法：英文+數學+最佳3科（生物/化學/組合科學/物理，其中一科須達第3級或以上；優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
17. 工學學士（計算機工程）/（電機工程）/（電子工程）（JS6987）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：24
- 計分方法：英文+數學+最佳3科（生物/化學/組合科學/物理，其中一科須達第3級或以上；優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
18. 護理學學士（JS6468）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：24
- 計分方法：最佳5科+最佳第6科x0.5
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
19. 社會科學學士（JS6717）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：24
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
20. 英文（JS4032）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：24-25#
- 計分方法：最佳5科（優先考慮科目：英國文學）
- 加權科目：英文 X 1.5
- 課程詳細資訊
21. 語言學（JS4070）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：24-25#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文 X 1.2
- 課程詳細資訊
22. 材料科學與工程學（JS4470）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：24-25#
- 計分方法：最佳5科（須包括M1/M2/生物/化學/物理/資訊及通訊科技）
- 加權科目：數學 X 1.25；M1/M2 X 1.25；化學 /物理 X 1.25
- 課程詳細資訊
23. 社會科學（JS4801）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：24.5-25.5#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文 X 1.3
- 課程詳細資訊
24. 全球研究（JS4892）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：24.5-25.5#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文 X 1.5
- 課程詳細資訊
25. 工學學士（生物醫學工程）（JS6925）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：25
- 計分方法：英文+數學+最佳3科（生物/化學/組合科學/物理，其中一科須達第3級或以上；優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
26. 新聞學學士（JS6822）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：25
- 計分方法：英文+最佳4科
- 加權科目：英文 X 1.5
- 課程詳細資訊
27. 公共人文學（JS4100）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：25-26#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：中文 X 1.5；英文 X 1.5
- 課程詳細資訊
28. 健康與體育運動科學（JS4329）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：25-26#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
29. 建築學（JS4812）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：25-26#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文 X 1.5
- 課程詳細資訊
30. 社會工作（JS4874）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：25-26#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
31. 社會學（JS4886）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：25-26#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文 X 1.5
- 課程詳細資訊
32. 政治與行政學（JS4848）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：25.5-26.5#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文 X 1.5；中文 X 1.25
- 課程詳細資訊
33. 理學士（測量學）（JS6016）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：26
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
34. 文理學士（環球衞生及發展）（JS6250）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：26
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
35. 社會工作學學士（JS6731）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：26
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
36. 外交與國際事務（JS4898）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：26-27#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
37. 全球傳播（JS4858）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：26-27#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文 X 1.3
- 課程詳細資訊
延伸閱讀：DSE放榜2026｜專家拆解5大分數/情況出路 預計這個分數可穩入「八大」
DSE放榜2026｜預計入學分數為「26至29」的課程
1. 新聞與傳播學（JS4850）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：26.5-27.5#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文 X 1.3；中文 X 1.3
- 課程詳細資訊
2. 中醫全科學士（JS6482）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：27
- 計分方法：最佳5科+最佳第6科 X 0.5（生物/化學/物理，其中一科須達第3級或以上）
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
3. 計算與數據科學（港滬科技菁英）（JS6200）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：27
- 計分方法：英文+數學+最佳3科（生物/化學/物理/經濟/資訊及通訊科技，其中一科須達第3級或以上；優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
4. 文理學士（應用人工智能）（JS6224）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：27
- 計分方法：英文+數學+最佳3科（優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
5. 計算與數據科學（JS6999）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：27
- 計分方法：英文+數學+最佳3科（生物/化學/物理/經濟/資訊及通訊科技，其中一科須達第3級或以上；優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
6. 理學士（環球中國研究）（JS5411）
- 大學名稱：香港科技大學HKUST
- 預計入學分數：27
- 計分方法：英文+中文+最佳3科
- 加權科目：英文 X 2、中文 X 1.5
- 課程詳細資訊
7. 中國語言及文學（JS4018）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：27-28#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：中文 X 1.2
- 課程詳細資訊
8. 法學士（JS4903）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：27-28#
- 計分方法：英文+最佳4科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
9. 中醫學（JS4542）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：27.5-28.5#
- 計分方法：最佳5科（優先考慮科目:生物/化學/物理中的1至2科）
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
10. 心理學學士（JS6705）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：28
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
11. 文理學士（金融科技）（JS6248）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：28
- 計分方法：英文+數學+最佳3科
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
12. 地理與資源管理學（JS4836）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：28-29#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文 X 1.5；地理 X 1.5
- 課程詳細資訊
13. 文學士及教育學士（語文教育）- 中文教育（JS6080）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：29
- 計分方法：中文+最佳4科
- 加權科目：中文 X 1.5
- 課程詳細資訊
14. 環球工程與商業課程（JS6937）
- 大學名稱：香港大學HKU
- 預計入學分數：29
- 計分方法：英文+數學+最佳3科（生物/化學/物理，其中一科須達第3級或以上；優先考慮科目：M1/M2達第3級或以上）
- 加權科目：-
- 課程詳細資訊
15. 理學A組（JS5102）
- 大學名稱：香港科技大學HKUST
- 預計入學分數：29
- 計分方法：英文+數學+生物/化學/物理/M1/M2中最佳一科+最佳2科
加權科目：英文X 1.5、物理/M1/M2 X 2、生物/化學 X 1.5
- 課程詳細資訊
16. 理學B組（JS5103）
- 大學名稱：香港科技大學HKUST
- 預計入學分數：29
- 計分方法：英文+數學+生物/化學/物理/M1/M2中最佳一科+最佳2科
加權科目：英文 X 1.5、生物/化學 X 2、物理/M1/M2 X 1.5
- 課程詳細資訊
17. 理學士（學習設計與科技）（JS4386）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：29-30#
- 計分方法：最佳5科（優先考慮科目：M1/M2、生物、化學、物理、企業、會計與財務概論、設計與應用科技、經濟、地理、科技與生活(食品科學與科技)、資訊及通訊科技）
加權科目：數學 X 1.5；Ｍ1/M2 X 1.5；生物、企業、會計與財務概論、化學、設計與應用科技、經濟、地理、科技與生活(食品科學與科技)、資訊及通訊科技 X 1.5
- 課程詳細資訊
18. 機械與自動化工程學（JS4408）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：29-30#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：數學 X 1.5；Ｍ1/M2 X 1.5；物理 X 1.5；生物/ 化學/設計與應用科技/資訊及通訊科技 X 1.25
- 課程詳細資訊
19. 電子工程學（JS4434）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：29-30#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：數學 X 1.5；Ｍ1/M2 X 1.5；物理 X 1.5
- 課程詳細資訊
20. 經濟學（JS4824）
- 大學名稱：香港中文大學CUHK
- 預計入學分數：29-30#
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：數學 X 1.5；Ｍ1/M2/化學/經濟/物理中最佳科目X 1.5
- 課程詳細資訊
#以較低分數計算
DSE放榜2026｜8大院校DSE收生分數換算表
|院校
|5**
|5*
|5
|4
|3
|2
|1
|香港大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港中文大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港科技大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
註：*內外全科醫學士及內外全科醫學士環球醫學領袖培訓專修組別的分數換算為5**=7；5*=6；5=5；4=4；3=3；2=2；1=1
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