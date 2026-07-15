DSE放榜2026｜協恩中學超狀劉彥彤 形容醫生為神聖職業 有意跟隨家姐步伐入中大醫學院

今屆「超級狀元」之一，協恩中學劉彥彤在中英數，連同物理、化學、生物、數學延伸部分(M2)悉數摘得5**，公民科亦達標。她透露有意跟隨就讀中大醫學院的家姐步伐，報讀中大醫科，立志成為兼具同理心、以助人為本的醫生。

談及從醫初心，劉彥彤形容醫生是神聖職業，啟發來自自身就醫經歷。她指過往就算只是普通傷風感冒，負責醫生都願耐心聆聽病人不適、細心體諒患者感受，這份溫柔專業的態度，令她立定決心從醫，期望日後以同等體貼、具同理心的態度對待每一位求診者。家庭環境對她影響深遠，現就讀中大醫科四年級的家姐，時常以過來人身份，分享備考及將來讀醫應對壓力的實用心得；父母同為中大IT畢業生，從未強迫她揀選特定學科，只鼓勵她追尋真正熱愛的方向。她亦補充，升中時結識同樣有志報讀醫科的好友，「見到她努力，我就更加有動力」，成為砥礪伙伴。

被問及早前實習醫生涉洩露病人私隱風波，劉彥彤直言，醫生最重要是專業操守，無論處理病人資料、運用醫療資源都必須謹守規矩。針對近年輸入內地醫護人才，她坦言有關安排無可避免會加劇行業競爭，而本港醫療系統本身負荷已沉重，未來從醫競爭壓力勢必加大，但相信「香港的醫生會有一定的競爭力」。至於公營醫療收費加價措施，她認為各項調整均經相關部門深思熟慮後才推行，相關安排反映背後醫療體系面對的各種現實考量。

面對不少學生依賴AI整理資料、溫書，劉彥彤自有一套獨特溫習心法，強調「方便、易睇」同時會以問題形式去引導自己歸納所學。她習慣親自整理各科重點筆記，認為更容易牢記；強調溫書成效取決於知識吸收程度，而非埋首溫習的時長，應跟隨自身學習節奏。她分享閒暇時透過聽歌、彈琴、散步紓緩壓力，笑言彈琴只屬業餘愛好；亦有關注世界盃賽事，但稱只是「即興睇」，沒有特定支持隊伍。她更笑稱，「學習也可以是一種興趣」，享受吸收新知識的過程。英文科王老師亦大為讚賞，指劉彥彤凡事力求盡善盡美，日常讀書態度專注認真。

劉彥彤對於大學生活充滿期待，畢業後會留港行醫，運用所學服務本地市民。她認為作為醫生除了要具備專業知識外，更要學會共情，設身處地理解每位病人的痛苦與需要，以溫柔細心的態度提供醫療服務