2025年大事回顧︱宏福苑大火成港人傷痛 飲用水風波物流署把關不力 極端天氣來襲創紀錄

2025年對港人無疑是百感交集的一年，大埔宏福苑大火造成至少161人死亡、居民痛失至親及家園，重建仍是漫漫長路。而縱觀全年，本港發生多宗大事件，包括今年3月啟德體育園正式開幕，接連舉辦多場大型演唱會、足球盛事，港足比賽更多次「坐爆」啟德主場館；第15屆全國運動會成功舉行，香港首次以聯合承辦城市身份參與。

極端天氣越趨頻繁，今年颱風接連來襲，半月內五次發出黑色暴雨警告，打破多年記錄。政府施政方面，物流署購入冒牌內地水引起牽然大波，時任署長陳嘉信致歉，承認採購程序存在不足，政府正進行檢討及紀律調查。《星島頭條》嚴選2025年十大新聞，與你回顧這不平凡的一年。

啟德體育園於3月1日正式開幕，成為香港歷來規模最大的體育基建項目，也迅即成為休閒娛樂、旅遊、推動盛事經濟的新地標。根據美國音樂產業權威雜誌《Pollstar》的報告，啟德體育園本年在門票總銷量方面全球排名第三，共售出125萬張門票，總收入超過1.91億美元。

開幕至今，啟德體育園已成功舉辦多項國際級盛事，包括香港足球代表隊亞洲盃外圍賽賽事、K-POP年度大型頒獎典禮「MAMA」，以及英國搖滾樂隊Coldplay演唱會等。啟德亦成為香港的「新主場」，多名港足賽事門票售罄，現場一片紅海，其中對新加坡的亞洲盃外圍賽，入場人數更達破紀錄的47,076人。

近年經濟不景，企業結業潮在2025年仍未緩解，僅上半年已有23間連鎖食肆、名店離場。其中，紮根香港近10年的外賣平台「戶戶送」（Deliveroo）於3月10日宣布將全面退出香港，平台服務維持至4月7日正式終止。

此外，有41年歷史、首創冰皮月餅的大班麵包西餅於6月24日宣布全線停業，超過120名員工被拖欠逾1600萬港元的薪金及解僱補償。創立於1992年的海皇粥店為全港首間連鎖粥店，高峰期有逾30間分店，風光一時，惟今年5月突然全線結業。

戲院結業潮亦持續，包括新光戲院、新寶戲院、MCL康怡、海運戲院、嘉禾黃埔、嘉禾MegaBox等多間影院和院線結業，市場陷入寒冬。

2025年間，多艘國家軍艦先後到訪香港。其中，由航空母艦山東艦、導彈驅逐艦延安艦與湛江艦，以及導彈護衛艦運城艦組成的編隊，於7月3日起訪港五日，並在周末首次開放予公眾參觀。山東艦進入香港海域期間，甲板上除有十多架艦載戰鬥機列陣，官兵亦排列成「國安家好」字樣。

同年9月底，中國海軍83艦編隊的戚繼光艦及沂蒙山艦，在執行遠海實習任務後，於9月30日抵港舉行艦艇開放活動。為慶祝國慶76周年，百多名官兵在戚繼光艦甲板上列隊組成「76」字樣，並以旗語傳遞「國安家好」祝願。其後，軍艦駛往昂船洲軍港，於10月1日起一連兩日免費開放予已預約市民參觀。

香港今年多次遭遇極端天氣，更創多年來「掛波」次數最多紀錄。先有颱風「韋帕」襲港，隨後超強颱風「樺加沙」更為本港帶來嚴重破壞，成為自1950年以來在南海範圍內的第二強颱風。「樺加沙」襲港十號風球生效期間，富麗敦海洋公園酒店被海水沖爆玻璃，幸無客人或員工受傷；將軍澳南海濱長廊有餐廳，被海浪衝毀大門，餐廳付之一炬 。

除了颱風外，本港今年亦暴雨連連。由7月29日至8月14日間5次發出黑色暴雨警告信號，打破一年內黑雨生效次數的紀錄。其中8月4日的黑雨，歷時超過11小時，為歷來生效時間第二長，僅次於2023年9月7日至8日的「世紀黑雨」。

值得一提的是，今年7月10日由政務司司長陳國基督導的「應對極端天氣督導委員會」，提前一日作「超前部署」，宣布所有日校翌日停課，惟本港多區風和日麗，更錄得零雨量，政府安排惹來批評。陳國基事後解釋，保障市民大眾的生命安全是政府的首要任務，哪怕做多、哪怕安全系數過大，都應該「寧安全、莫後悔」。陳國基又向立法會議員發訊息，指不想市民怪責天文台和教育局，並稱「決定是我做的！」

政府飲用水風波 李家超批把關不力

政府物流服務署於2025年透過公開招標程序，將政府瓶裝水供應合約批予3家供應商，為期3年。其中，港島及部分離島合約由內地「鑫鼎鑫商貿有限公司」旗下品牌「鑫樂」中標。其後，「鑫樂」被揭發其聲稱的製造商「樂百氏」曾多次涉及產品質量問題，引發公務員及公眾對食安的疑慮。

政府起初強調招標符合程序並可節省公帑，其後「樂百氏」致函物流署澄清與中標公司無任何業務關係，政府遂指未能信納鑫鼎鑫能繼續履行合約，於8月中暫停並隨後終止與「鑫鼎鑫」的合約。財庫局局長許正宇及時任物流署署長陳嘉信於8月21日召開記者會，陳指投標文件涉偽造成分，物流署將承擔主要責任，並就該署於程序上的不足致歉。行政長官李家超公開批評物流署把關不力，對專職採購的部門感到大為失望，並承諾全面檢討採購機制，防止同類事件再次發生。

許正宇之後公布檢討政府採購機制專責小組提出的6項先行措施，審計署亦公布審查結果，當中列出物流署8宗罪，包括「鑫鼎鑫」於文件上明顯具有詐騙跡象，但物流署卻未有核實真偽，以及市場研究工作不足等。

陳嘉信已離任署長並退休，他原本獲頒銀紫荊星章，但由於政府正就飲用水事件進行紀律調查，調查涉及包括前線、中層和高層多名人員，陳嘉信未有出席授勳典禮。

熱氣球節甩轆事件

中環海濱熱氣球節於9月4日開鑼，惟市民入場才後發現熱氣球僅供展示，不提供乘坐升空體驗，怒斥主辦方「詐騙」。據官方網站公告，主辦方稱曾與政府部門持續溝通，惟最終僅獲准由持執照的專業飛行技術人員操作，不允許一般乘客乘搭，相關安排於活動當日下午才正式對外公布。

政府回應事件時強調，活動並非由政府主辦，指主辦方於8月中的熱氣球測試效果未如理想，安全風險顯著，經審慎考慮公眾安全後，最終僅批准作熱氣球展示，不批准接載乘客。

第15屆全國運動會成功舉辦 港隊成績歷來最佳

第十五屆全國運動會由粵港澳三地聯合主辦，是香港首次承辦這項全國性綜合運動會。本屆全運會於11月9日至21日舉行，香港賽區承辦的賽事項目包括，自行車（場地自行車、公路自行車）、高爾夫球、擊劍、手球（男子）、七人制橄欖球、沙灘排球、籃球（男子U-22組）、鐵人三項、田徑（馬拉松）。

本屆全國運動會中，港隊共派出602名運動員，參與28個競賽項目，最終奪得9金、2銀、8銅，合計19面獎牌的優異成績，創下歷屆最佳紀錄。其中，單車代表李思穎表現尤為突出，個人獨攬三面金牌。

宏福苑五級大火 全城悲痛

大埔宏福苑於11月26日發生五級火災，造成至少161人死亡，消防隊目（追授）何偉豪在事故中不幸殉職。11月26日下午2時51分，宏昌閣低層防護網先起火，火勢迅速蔓延，除宏志閣外大廈均受波及。火警於當晚6時22分升為五級，持續焚燒逾43小時，直至11月28日上午10時許才大致被救熄。

是次大廈維修工程金額逾3.3億元，承辦商「宏業建築工程有限公司」被指涉嫌魚目混珠，將不合規的圍網，與合規的圍網混合使用，以及以防沙石為由用發泡膠封窗，導致火勢加速蔓延。其後，多個正在維修的屋苑被揭發棚網的阻燃證書懷疑造假，政府下令所有大廈外牆棚網均須拆除，並頒布新例，棚網須按既定要求就地採樣，先進行檢測，待合格後方可上架。

政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，截至12月23日，已收到的外界捐款約38億元，連同政府投入的三億元啟動資金，基金總額約為41億元。政府亦成立「獨立委員會」審視事件，由法官陸啟康領導，目標9個月內向特首提交報告。

立法會選舉投票訊超上屆 40名新丁入局

在大埔火災陰霾下，第8屆立法會換屆選舉如期在12月7日舉行，最終地區直選投票率為31.9%，較2021年上屆高1.7個百分點；投票人數約131萬人，較上屆減少約32,998人。本屆選舉，政府首次主辦選舉論壇，又向投票市民派發心意謝卡，持卡者可於部分商店享有消費優惠；以及新設專屬投票站及院舍外展投票站，便利不同群體投票。

選舉結果有不少亮點，包括西貢區議員方國珊六度參選終於圓夢，在新界東南選區以58,828票高票當選，成為地區直選「票后」；奧運金牌得主、「劍后」江旻憓首次參選即勝出，贏得旅遊界功能界別議席。新一屆90名議員中，40人為新丁，議員將於1月1日宣誓就任。

公營醫療加價 1月1日起實施

隨著公立醫院就診人數持續上升，醫管局的藥費開支也逐年攀升。2024至25年度的藥物總開支已達127.5億元。為更有效地集中資源去照顧有緊急醫療需要的病人 ，同時鼓勵病情較輕微的病人善用社區基層醫療及家庭醫生服務，醫管局於今年3月公布公營醫療服務收費調整方案，涉及藥費及診症費等多項收費，新收費將於明年1月1日起實施。

急症室服務由每次診症180元增至400元，而獲分流為第I類（危殆）及第II類（危急）類別的病人可獲豁免繳費，無須申請。藥費方面，專科門診由原來每種藥物15元、以16星期為收費單位，改為每種藥物20元、以4星期為收費單位；家庭醫療服務則從過往免費提供藥物，改為每種藥物5元、以4星期為收費單位。

