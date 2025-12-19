宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄

哀樂悲鳴，人間有淚！在大埔宏福苑英勇殉職的消防隊目（追授）何偉豪，今（19日）日以最高榮譽舉殯，靈柩先後到達火場及生前駐守的沙田消防局，舉行路祭與告別儀式，大批市民沿途送別心中英雄。

銀樂隊吹奏下，靈柩下葬園區，未婚妻Kiki在消防處長楊恩健手中接過特區旗，望着徐徐降下的靈柩悲哭拭淚。偉豪生前出生入死的同袍墳頭告別，「你是我們的英雄，在天堂見，偉豪！」黃土一撒，一代英魂長眠浩園。

【下午13:02】何偉豪的靈車抵達最後一站和合石浩園，滿園花牌和肅立人群，偉豪生前飼養的愛犬亦在場送別主人。銀樂隊吹奏《最後崗位》，六名同袍將靈柩緩緩推入園區，家屬捧着偉豪的遺照隨行。

消防處長楊恩健率眾除帽默哀兩分鐘，靈柩上放上偉豪生前的消防帽，襟前白花的未婚妻Kiki望着降下的靈柩不斷悲泣，又在楊恩健手中接過特區旗。其後，親友和同袍分批向靈柩獻花道別，一朵朵白花拋下，一串串淚水灑下，場面哀傷。

偉豪生前出生入死的同袍致哀，「多年兄弟，致敬！」眾人立正敬禮，其中一人對着棺木說：「偉豪，好好休息吓。」至下午1時50分，下葬儀式大致完畢，偉豪媽媽不忍別離，不斷在愛兒遺照前鞠躬。偉豪同袍圍聚墳頭作最後告別，「你是我們的英雄，在天堂見，偉豪！」不少同袍流下男兒淚，令人悲傷。

【早上11：40】靈車抵達何偉豪生前駐守的沙田消防局，銀樂隊奏樂下，同袍在靈車兩旁列隊緩行，消防處長楊恩健率領一眾消防員、救護員列隊迎接，靈車停下，車頭擺放一個花牌，多名地區及消防處代表上前鞠躬致敬，6分鐘後，同袍敲響鐘聲，三短一長，象徵正式落更，悠悠哀樂，全體敬禮恭送靈車前往長眠之地浩園，聚集附近半百市民目送靈車離去。

【早上11：10】何偉豪靈車在宏福苑火場對開迴旋處進行簡單告別儀式，站滿大批消防員、警員及地區人士，包括警務處新界北總區指揮官林敏嫻、大埔區指揮官江永祥及大埔民政專員陳巧敏等。靈車前擺放一個花牌，多名地區及居民代表向着靈車鞠躬，逗留7分鐘後，前往何偉豪生前駐守的沙田消防局。市民聚集在附近天橋，送別心中英雄。

【早上10：30】何偉豪的靈柩蓋上特區旗，抬上消防特製的靈車，一名同袍帶同何偉豪生前的消防帽登車，車上擺放未婚妻Kiki及家人花牌，旁邊站着一排排手臂纏黑紗的同袍，直接送往宏福苑火場，供大眾最後致敬。踏正早上10時30分，哀樂奏起，靈車緩緩離開，特首李家超、 前特首林鄭月娥與多名司局長、紀律部隊首長列隊恭送靈車離開。大批市民在紅磡世界殯儀館兩旁送別何偉豪，有市民難掩悲傷拭淚，場面哀傷。

宏福苑大火殉職的消防隊目（追授）何偉豪，昨（12月18日）在紅磡世界殯儀館世界堂以道教形式設靈。多名官員及社會人士昨先後到靈堂致祭，包括行政長官李家超，另有專程向何偉豪作最後致敬的市民。靈堂內，何偉豪遺照前方中央被摯親花牌簇擁，包括女友KiKi的心形花牌，寫有「偉豪摯愛仙遊，痛徹心扉，不思量，自難忘」。

何偉豪喪禮安排：

0900至0930 世界殯儀館外 公眾悼念區 1000至1030 世界殯儀館 最高榮譽喪禮舉行

供政府官員、社會賢達和消防處屬員參與，將不會對公眾開放 1100 宏福苑 路祭，消防人員、當區官員及賢達到場致敬

經大埔太和路、寶鄉街、廣福道及大埔公路元洲仔段抵達，公眾可沿途致敬 1130 沙田消防局 消防處處長楊恩健帶領消防人員，在消防局外列隊致最後敬禮，當區官員及賢達到場致敬

經大埔公路沙田段、沙田鄉事會路及源禾路抵達，公眾可沿途致敬 1230 和合石墳場 靈車抵達「浩園」進行安葬儀式

何偉豪終年37歲 遺下雙親兄弟及未婚妻

何偉豪生於1987年，2016年加入消防處任職消防員。消防處形容，何偉豪表現優秀，在消防處服務9年間，工作勤奮，待人有禮，克盡職守，樂於指導年資較淺的同事，深受同袍愛戴。他多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹、勤快高效和機敏善斷的優點。

2025年11月26日，何偉豪奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動，其間身受重傷，不幸殉職，終年37歲，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。

何偉豪離世，消防處損折英才，香港社會痛失棟樑。消防處強調：「何偉豪奮勇無畏、捨己為人的專業精神足為典範，將永誌香港市民心中。」為表揚其向火逆行的無私奉獻精神，消防處已向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜。