Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄

突發
更新時間：09:50 2025-12-19 HKT
發佈時間：09:50 2025-12-19 HKT

哀樂悲鳴，人間有淚！在大埔宏福苑英勇殉職的消防隊目（追授）何偉豪，今（19日）日以最高榮譽舉殯，靈柩先後到達火場及生前駐守的沙田消防局，舉行路祭與告別儀式，大批市民沿途送別心中英雄。

銀樂隊吹奏下，靈柩下葬園區，未婚妻Kiki在消防處長楊恩健手中接過特區旗，望着徐徐降下的靈柩悲哭拭淚。偉豪生前出生入死的同袍墳頭告別，「你是我們的英雄，在天堂見，偉豪！」黃土一撒，一代英魂長眠浩園。

 【下午13:02】何偉豪的靈車抵達最後一站和合石浩園，滿園花牌和肅立人群，偉豪生前飼養的愛犬亦在場送別主人。銀樂隊吹奏《最後崗位》，六名同袍將靈柩緩緩推入園區，家屬捧着偉豪的遺照隨行。

消防處長楊恩健率眾除帽默哀兩分鐘，靈柩上放上偉豪生前的消防帽，襟前白花的未婚妻Kiki望着降下的靈柩不斷悲泣，又在楊恩健手中接過特區旗。其後，親友和同袍分批向靈柩獻花道別，一朵朵白花拋下，一串串淚水灑下，場面哀傷。

偉豪生前出生入死的同袍致哀，「多年兄弟，致敬！」眾人立正敬禮，其中一人對着棺木說：「偉豪，好好休息吓。」至下午1時50分，下葬儀式大致完畢，偉豪媽媽不忍別離，不斷在愛兒遺照前鞠躬。偉豪同袍圍聚墳頭作最後告別，「你是我們的英雄，在天堂見，偉豪！」不少同袍流下男兒淚，令人悲傷。

【早上11：40】靈車抵達何偉豪生前駐守的沙田消防局，銀樂隊奏樂下，同袍在靈車兩旁列隊緩行，消防處長楊恩健率領一眾消防員、救護員列隊迎接，靈車停下，車頭擺放一個花牌，多名地區及消防處代表上前鞠躬致敬，6分鐘後，同袍敲響鐘聲，三短一長，象徵正式落更，悠悠哀樂，全體敬禮恭送靈車前往長眠之地浩園，聚集附近半百市民目送靈車離去。

【早上11：10】何偉豪靈車在宏福苑火場對開迴旋處進行簡單告別儀式，站滿大批消防員、警員及地區人士，包括警務處新界北總區指揮官林敏嫻、大埔區指揮官江永祥及大埔民政專員陳巧敏等。靈車前擺放一個花牌，多名地區及居民代表向着靈車鞠躬，逗留7分鐘後，前往何偉豪生前駐守的沙田消防局。市民聚集在附近天橋，送別心中英雄。

【早上10：30】何偉豪的靈柩蓋上特區旗，抬上消防特製的靈車，一名同袍帶同何偉豪生前的消防帽登車，車上擺放未婚妻Kiki及家人花牌，旁邊站着一排排手臂纏黑紗的同袍，直接送往宏福苑火場，供大眾最後致敬。踏正早上10時30分，哀樂奏起，靈車緩緩離開，特首李家超、 前特首林鄭月娥與多名司局長、紀律部隊首長列隊恭送靈車離開。大批市民在紅磡世界殯儀館兩旁送別何偉豪，有市民難掩悲傷拭淚，場面哀傷。

宏福苑大火殉職的消防隊目（追授）何偉豪，昨（12月18日）在紅磡世界殯儀館世界堂以道教形式設靈。多名官員及社會人士昨先後到靈堂致祭，包括行政長官李家超，另有專程向何偉豪作最後致敬的市民。靈堂內，何偉豪遺照前方中央被摯親花牌簇擁，包括女友KiKi的心形花牌，寫有「偉豪摯愛仙遊，痛徹心扉，不思量，自難忘」。

相關報道：宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪設靈 各界花海致敬英雄 李家超等多名官員到場悼念

何偉豪喪禮安排：

0900至0930

世界殯儀館外

  • 公眾悼念區
1000至1030

世界殯儀館

  • 最高榮譽喪禮舉行
  • 供政府官員、社會賢達和消防處屬員參與，將不會對公眾開放
1100

宏福苑

  • 路祭，消防人員、當區官員及賢達到場致敬
  • 經大埔太和路、寶鄉街、廣福道及大埔公路元洲仔段抵達，公眾可沿途致敬
1130

沙田消防局

  • 消防處處長楊恩健帶領消防人員，在消防局外列隊致最後敬禮，當區官員及賢達到場致敬
  • 經大埔公路沙田段、沙田鄉事會路及源禾路抵達，公眾可沿途致敬
1230

和合石墳場

  • 靈車抵達「浩園」進行安葬儀式

何偉豪終年37歲 遺下雙親兄弟及未婚妻

何偉豪生於1987年，2016年加入消防處任職消防員。消防處形容，何偉豪表現優秀，在消防處服務9年間，工作勤奮，待人有禮，克盡職守，樂於指導年資較淺的同事，深受同袍愛戴。他多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹、勤快高效和機敏善斷的優點。

2025年11月26日，何偉豪奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動，其間身受重傷，不幸殉職，終年37歲，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。

相關報道：宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」

何偉豪離世，消防處損折英才，香港社會痛失棟樑。消防處強調：「何偉豪奮勇無畏、捨己為人的專業精神足為典範，將永誌香港市民心中。」為表揚其向火逆行的無私奉獻精神，消防處已向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
01:54
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
5小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
6小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
17小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 14:12 HKT
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
5小時前
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
22小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
20小時前
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
社會
3小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 10:46 HKT