宏福苑大火︱獨立委員會視察宏福苑災場 穿白色保護衣上樓 了解實際環境、火災原因

社會
更新時間：12:02 2025-12-23 HKT
發佈時間：12:02 2025-12-23 HKT

大埔宏福苑五級火，政府早前成立獨立委員會審視事故原因及提出建議，由法官陸啟康領導，成員包括立法會議員陳健波及港鐵主席歐陽伯權。獨立委員會上周召開首次會議後，今日（23日）上午約9時半，陸啟康、陳健波及歐陽伯權首次親身到宏福苑災場巡視。一行人其後身穿全套白色保護衣，在宏福苑外圍視察，並進入部分樓宇了解。約12時10分，委員會一行人完成巡視，並離開宏福苑。

視察宏福苑室內外不同地點

獨立委員會下午發稿，指今日到宏福苑室內外不同地點視察，以進一步了解屋苑的實際環境和情況、導致火災發生及火勢迅速蔓延的原因、大廈配置的消防裝置及設備、樓宇維修工程使用的物料，以及施工安全等事宜。

行政長官李家超早前成立委員會，委任陸啟康為委員會主席，以及陳健波及歐陽伯權為委員會委員，審視大埔宏福苑火災的事故原因及相關問題，提出建議，防止同類事故再次發生。委員會於12月19日正式展開工作。

記者：蔡思宇

攝影：陳浩元

相關文章：大棋盤︱獨立委員會今視察宏福苑災場

