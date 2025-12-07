立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
發佈時間：23:20 2025-12-07 HKT
立法會選舉2025/選舉結果/當選名單︱立法會選舉12月7日舉行，投票時間由早上7時30分至晚上11時30分。投票歷時16小時，地區直選最終投票率為31.90%，較上一屆總投票率的30.2%多1.7個百分點，逾130萬名選民投票。《星島頭條》直擊點票過程並整合地區直選、功能界別、選委會界別當選人名單，讓讀者一文睇清。
地區直選點票結果
地區直選：鄧家彪、方國珊成票王票后
地區直選方面，在九龍東選區，工聯會鄧家彪憑53,675票高票當選成功連任，成王今屆選舉「票王」，而張培剛則以29,116票奪得第二席。至於現任民建聯顏汶羽僅獲24,250票，「落馬」未能連任。
新界東南：方國珊「圓夢」高票躋身立法會
新界東南選區，專業動力方國珊以58,828票的高票「圓夢」，首次躋身立法會並成為「票后」；港島西選區，現任的工聯會郭偉强不敵民建聯陳學鋒與新民黨陳家珮，最終連任失敗。
新界西北：工聯會陸頌雄「落馬」
新界西北地方選區，周浩鼎42,347票，莊豪鋒34,756票，兩人當選。現任的工聯會陸頌雄「落馬」。
新界西南：陳穎欣成功連任 郭芙蓉奪第二席
而在九龍中，民建聯李慧琼與A4聯盟楊永杰雙雙成功當選連任。至於九龍西，A4聯盟梁文廣、民建聯鄭泳舜分別以25,692票和41,767票，二人成功連任。
新界西南地方選區，工聯會陳穎欣52900票成功連任、郭芙蓉獲37,020票當選，奪第二席。港島東地方選區選舉結果出爐，工聯會吳秋北獲39,707票當選、民建聯植潔鈴22,054票，險勝自由黨阮建中（21,696票），奪第二席。
新界東北：陳克勤、李梓敬齊連任
新界東北地方選區，民建聯陳克勤獲41,612、新民黨李梓敬42,749，兩人成功連任。新界北地方選區，新社聯譚鎮國獲41,657票、民建聯姚銘獲33,389票，兩人當選。
功能界別點票結果
會計界：吳錦華黑馬跑出 黃俊碩落馬
至於功能界別，多位現任議員連任，但不少界別由新面孔勝出，部分戰況更是以極微小的票數差距分出勝負。會計界上演「黑馬跑出」，吳錦華以4,389票擊敗獲得3,618票的現任民建聯黃俊碩，成功當選。在漁農界，陳博智以82票對79票，僅3票之差險勝對手楊上進。
保險界，陳沛良以48票對40票擊敗林溢東。法律界則由自由黨陳曉峰以1,543票取得議席。飲食界，梁進獲101票當選，江志恒獲22票。
醫療衞生界，現任的林哲玄獲11,739票成功連任，對手梁禮賢獲4,889票。地產及建造界，恒地黃浩明獲316票，經民聯趙式浩獲150票，黃浩明當選。工程界，卜國明獲3,058票、霍偉棟獲2,377票，以約700票之差當選。
旅遊界：劍后江旻憓當選 力壓對手馬軼超
體演文出界，現任議員霍啟剛以193票擊敗對手羅光萍成功連任。旅遊界，「劍后」江旻憓首次參選，即以131票力壓對手馬軼超（23票），順利當選。
進出口界，鍾奇峰獲137票當選。社福界，陳文宜以2,179票力壓其餘兩名對手當選。紡織及製衣界，陳祖恒以202票當選。鄉議局，劉業強以119票成功連任。
商界（第一），林偉全以404票當選；商界（第二），姚祖輝以194票當選；商界（第三），嚴剛以199票當選。建測規園界，劉文君以2157票，險勝2040票的林家輝。
鄧飛/邱達根/邵家輝/吳永嘉/陳振英/陳勇等連任
香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界，陳勇以414票當選，成功連任。批發及零售界，邵家輝以827票，擊敗謝邱安儀，成功連任。
勞工界，蘇栢燦281票、周小松521票、譚金蓮297票、李廣宇485票、林偉江506票。周小松、李廣宇、林偉江3人當選。航運交通界，林銘鋒獲162票當選。
金融服務界，李惟宏獲227票當選。金融界，陳振英以42票成功連任。教育界，鄧飛亦以13,759票成功連任。科技創新界，邱達根以65票，同樣成功連任。
工業界（第一），由黃永威以153票當選；工業界（第二）則由吳永嘉以246票當選，成功連任。
選委會界別點票結果
選委會40席揭盅 姚柏良陳凱欣成票王票后
選委界40個議席當中，24名現任立法會議員成功連任，「轉跑道」到選委界的姚柏良，以1397票成為票王；現任議員陳凱欣以1386票，成為票后。民建聯派8人參選，陳恒鑌、葛珮帆、陳仲尼、林琳、陳永光、何俊賢、朱立威、洪錦鉉全數當選。工聯會派出4人，只有黃國及梁子穎當選，兩名副會長馬光如和曾志文均落選。
多名首次參選新人成功晉身議會，包括全國政協委員范駿華、商人莊家彬、港區人大代表文頴怡等、美麗華酒店集團首席營運總裁陳宗彝、香港警察員佐級協會前主席陳祖光。
- 姚柏良（當選，1397票）
- 李家駒（當選，1193票）
- 文頴怡（當選，1308票）
- 伍婉婷（970票）
- 吳傑莊（當選，1331票）
- 伍煥杰（當選，1164票）
- 劉智鵬（當選，1275票）
- 鄧銘心（當選，1073票）
- 樓家強（當選，1231票）
- 范凱傑（當選，1034票）
- 蘇紹聰（當選，1076票）
- 洪錦鉉（當選，1042票）
- 柯家洋（813票）
- 何俊賢（當選，1267票）
- 管浩鳴（當選，1233票）
- 吳英鵬（當選，1002票）
- 招國偉（887票）
- 郭志華（947票）
- 黃錦輝（當選，1329票）
- 陳永光（當選，1269票）
- 李鎮強（當選，1354票）
- 何君堯（當選，1241票）
- 馮英倫（988票）
- 林筱魯（當選，1189票）
- 陳恒鑌（當選，1348票）
- 曾志文（793票）
- 劉振江（954票）
- 馬光如（934票）
- 何敬康（當選，1210票）
- 魏明德（當選，1345票）
- 陳少波（937票）
- 范駿華（當選，1155票）
- 陳宗彝（當選，1066票）
- 陳凱欣（當選，1386票）
- 梁子穎（當選，1089票）
- 葛珮帆（當選，1321票）
- 朱立威（當選，1144票）
- 陳紹雄（當選，1273票）
- 林琳（當選，1160票）
- 鄧咏駿（954票）
- 莊家彬（當選，1194票）
- 李浩然（當選，1360票）
- 林振昇（當選，1311票）
- 黃國（當選，1187票）
- 黃錦良（當選，1201票）
- 簡慧敏（當選，1268票）
- 梁美芬（當選，1316票）
- 陳曼琪（當選，1311票）
- 陳祖光（當選，1067票）
- 陳仲尼（當選，1343票）
選管會：3個受大埔火災影響票站 投票率與其他票站相若
選管會主席陸啟康見記者時表示，地方選區累積投票率31.9％，最高投票率3個區為新界西南、新界東南、新界西北；功能界別方面，投票率最高3個界組分別為商界（第三）、科技創新界、漁農界。鄰近邊境投票站全日有7,100名選民投票、公務員專屬投票站合共約2萬人、7個醫管局醫護人員專屬投票站631人、少數族裔專用投票站7人、院舍外展投票站319名、17個懲教院所專用投票站2,400名、警署3個專用投票站3人。
被問及點票時間，陸啟康指現時所有點票工作進行暢順，在預期之內，期望數小時內完成點票。至於本屆投票時間延長至晚上11時30分，陸啟康認為是便民措施，並非「谷票」，因為不投票的人始終不會投，「加到24小時都唔會投」，惟便民措施亦要考慮成本，選管會需要檢討和分析成效。
他又指，3個受大埔火災影響票站的投票率，與其他票站相若，也聽聞有災民出來投票，反映他們希望立法會議員幫忙發聲。被問及網上有人出售選舉投票心意卡，陸啟康表示法律上無法阻止，稱「攞咗贈品，你要攞去賣都無辦法」，強烈呼籲「你想攞心意卡，最好就自己嚟投票。」
功能界別吸引了社會各界人士參選，文中提及的焦點人物包括出戰旅遊界的劍擊運動員江旻憓，以及競逐連任體育、演藝、文化及出版界的霍啟剛等。
2025年立法會選舉的投票已於12月7日完成，並於翌日即12月8日完成所有點票工作，隨即公布當選人名單。
今屆選舉涵蓋三大界別，分別為「地區直選」、「功能界別」以及「選舉委員會界別」。