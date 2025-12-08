立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝

立法會選舉2025︱立法會選舉完成投票，選舉委員會界別由50人爭40席，當選名單率先出爐。其中在旅遊界讓路予江旻憓、「轉跑道」到選委界的姚柏良，以1397票成為票王；現任議員陳凱欣以1386票，成為票后，24名爭取連任的議員全數當選。多名首次參選新人成功晉身議會，包括全國政協委員范駿華、商人莊家彬、港區人大代表文頴怡等、美麗華酒店集團首席營運總裁陳宗彝、香港警察員佐級協會前主席陳祖光。

多名法律界人士成功入局，包括前律師會會長蘇紹聰、大律師范凱傑、吳英鵬等。

工聯會兩名副會長落敗 馮英倫「梗頸四」

民建聯派出8人參選，全部當選，包括爭取連任的陳恒鑌、葛珮帆、陳仲尼、林琳、陳永光、何俊賢，以及港區人大代表朱立威、觀塘區議員洪錦鉉。教聯會亦成為「大贏家」，爭取連任的會長劉智鵬當選，主席黃錦良、副會長兼培僑中學校長伍煥杰亦當選。

工聯會派4人參選，只有現任議員黃國及梁子穎成功連任，新參選的兩名副會長馬光如和曾志文皆落敗。

10名落選者包括發展局前政治助理馮英倫，排第41名，他獲得988票，比奪得最後一席的大律師吳英鵬少14票。其他落選者包括測量學會前會長劉振江、公屋聯會總幹事招國偉、香港中小型企業聯合會會長郭志華、商人柯家洋等。

陳凱欣感謝選委信任 延續高效議政

「票王」姚柏良表示，能取得最高票是對他的充分肯定，感謝選委的支持，亦看到今次選委界別選舉所有候選人都是非常優秀，相信選委要作出選擇都非常困難，很榮幸選舉號碼是1號才能取得最高票，認為「票后」陳凱欣才是實至名歸。

他續稱，自己過去4年很努力為旅遊業發聲、推動旅遊業的復甦及發展，選委都看到他的往績，能在新跑道上當選反映各界都很重視旅遊界的發展，可推動到更多跨界別的合作。

「票后」陳凱欣衷心感謝所有選委，亦稱50位候選人是各有各長處，在互相補位情況，希望有不同背景的議員進入議會，如一個社會縮影般反映不同界別的聲音，希望可延續高效的議政、論政，會即時投入工作。

自由黨李鎮強同樣感謝選委投票支持，認為今次選舉大家都十分團結，可就不同政綱論政，各選委表達個人能力、想法等，又稱過去的高效工作，因為在背後做了很多不同的溝通工作，希望可以延續下去，又形容50位候選人都是「精英」。

多名當選議員稱積極跟進宏福苑大火制度改革

范駿華表示今次競選比較激烈，一直保持平常心，但到宣布時仍感到緊張，能夠當選都要感謝所有支持他的選委及助選團。至於上任後要立即處理宏福苑災後重建工作，他指要看上任後政府提出哪些方案，是否能夠針對問題源頭處理，希望明年上半年政府有明確改革的方向，並以謹慎的態度處理，向市民作出交代。

連任成功的管浩鳴表示，今次競爭激烈，很感恩可以成功連任。針對宏福苑火災，他表示法規上要作全面的檢視，積極跟進改革，而社福機構已盡力幫助災民，社工壓力很大，已在思考不同方法處理。

連任成功的吳傑莊表示所有候選人都非常有實力，非常榮幸能夠連任，而很多選委都反映記得他過往的工作，形容選委都非常有質素，可為市民選出有水平的議員。未來工作方面，他指首要處理宏福苑災後重建，包括經濟上的支援，是否需要撥款等，亦要檢視制度上的改革，關心法團及分判商的關係該如何處理，同時中央「十五五」規劃出台，關注創科等方面的工作。

連任成功的新民黨何敬康感謝選委支持，由於該黨其他候選人選情緊張，心情仍然沉重，但明白社會亦有其他工作需要處理，今天起可以重拾議員工作，希望可配合特區政府推動改革，做好火災後續工作。