公立醫院收費2026年起加價 一文即睇急症/門診/專科收費詳情 1萬元上限措施是甚麼？

更新時間：14:50 2025-12-18 HKT
發佈時間：14:50 2025-12-18 HKT

【公院加價】香港公立醫院收費將於明年1月1日起調整，在新機制下，急症室服務、普通科門診、處方藥物等等均調高收費，並設有「全年1萬元醫療費用」上限措施，超出的費用將由醫管局「包底」，合資格市民可申請。

公立醫院收費2026年起加價 一文即睇急症/門診/專科收費詳情

公院加價｜公營急症室服務為甚麼會加價？

公立醫院急症室主要是為有需要病人提供緊急醫療服務。調整收費目的在於能更有效地集中資源去照顧有緊急醫療需要的病人 ，同時鼓勵病情較輕微的病人善用社區基層醫療及家庭醫生服務。 

醫院管理局（醫管局）期望透過重整各項服務收費，鼓勵市民善用醫療資源，加強醫療保障、理順公立醫院的服務資助和減少浪費濫用；同時優化現有的醫療費用減免機制，加強對「貧、急、重、危」病人的醫療保障，強化公營醫療服務作為全民安全網。

醫管局轄下的醫院／門診服務均按照列於政府之收費表收費。醫療收費可分為下列3類：

  • 公眾服務收費（符合資格人士）
  • 公眾服務收費（非符合資格人士）
  • 私家服務收費

了解更多：醫管局

公院加價｜甚麼是符合資格人士 / 非符合資格人士？

根據定義，只有下述類別的病人，才有資格按照適用於「符合資格人士」的收費率繳費：

  • 持有香港身份證的人士（逾期或不再有效除外）
  • 身為香港居民的11歲以下兒童
  • 醫院管理局行政總裁認可的其他人士

醫管局指，以上類別以外的人士均是「非符合資格人士」，包括非香港居民。

了解更多：醫管局

    公院加價｜公營醫療服務（合資格人士）收費詳情

      公院加價｜公眾服務收費（符合資格人士）

      服務 收費（港幣）
      急症室門診
      • 免費（只限「危殆」及「危急」人士）
      • 每次$400（其他分流類別病人）
      * 其他分流類別病人如在接受醫生診症前離開急症室，可於急症室登記後24小時內提出申請退回$350。

      普通科門診（家庭醫學診所包括綜合診所）
      • 診症：每次$150
      • 藥物：每種$5（最多四星期）
      • 注射/敷藥：每次$50
      專科門診
      • 診症：每次$250
      • 藥物︰每種$20（最多四星期）
      住院
      • 急症病床：每日$300
      • 療養/復康、護養及精神科病床：每日$200
      老人科日間醫院
      • 診症：每次$100
      復康日間醫院
      • 診症：每次$100
      精神科日間醫院
      • 診症：免費
      腫瘤科或腎科診所／中心
      • 診症：每次$250
      社區服務
      • 社區老人評估小組診症服務 / 社康護理服務（普通科）/ 社區專職醫療服務：每次$100
      • 精神科社康護理服務：免費
      病理檢驗服務
      • 基礎項目：免費
      • 進階項目：每種$50
      • 高端項目：每種$200
      非緊急放射造影服務
      • 基礎項目：免費
      • 進階項目：每種$250
      • 高端項目：每種$500

        了解更多：醫管局

        公院加價｜公營醫療服務（非符合資格人士）收費詳情

          公院加價｜公眾服務收費（非符合資格人士）

          服務 收費（港幣）
          急症室門診
          • 每次$2100
          * 分流後的病人如在接受醫生診症前離開急症室，可於急症室登記後24小時內提出申請退回$1850。

          普通科門診（包括綜合診所）
          • 診症：每次$500
          • 藥物：每種$40（最多四星期）
          • 注射/敷藥： 每次$250
          專科門診
          • 診症：每次$850
          • 藥物︰每種$90（最多四星期）
          住院
          • 普通科病房：每日$7400
          • 深切治療病房：每日$35600
          • 加護病房：每日$21000
          • 嬰兒護理室：每日$3100
          • 精神科醫院：每日$3100
          老人科日間醫院
          • 診症：每次$2700
          復康日間醫院
          • 診症：每次$1900
          精神科日間醫院
          • 診症：每次$1800
          腫瘤科診所
          • 診症：每次$1300
          眼科診所
          • 診症：每次$950
          腎科診所／中心
          • 長期血液透析：每次$3000
          • 急性血液透析：每次$6000
          社區服務
          • 社區老人評估小組診症服務：每次$850
          • 社康護理服務（普通科）：每次$800
          • 社區專職醫療服務 / 精神科社康護理服務：每次$2000
          病理檢驗服務
          • 基礎項目：每種$400
          • 進階項目：每種$800
          • 高端項目：每種$16100
          非緊急放射科服務
          • 基礎項目：每種$400
          • 進階項目：每種$1600
          • 高端項目：每種$4700

            了解更多：醫管局

            公院加價｜公立醫院急症室收費分2類？

            急症室實行病人分流制度，目的是為確保有緊急需要的市民（合資格人士）能獲得適時的服務。病人會根據其臨床情況被分為5個類別，及有以下2種收費：

            • I類（危殆）
            • II類（危急）
            • III類（緊急）
            • IV類（次緊急）
            • V類（非緊急）
            費用每次$400 費用豁免
            • III類（緊急）
            • IV類（次緊急）
            • V類（非緊急）
            • I類（危殆）
            • II類（危急）

              了解更多：醫管局

              公院加價｜「緊急」病人重新分流後列為「危急」，所繳費用可否退還？

              急症室服務新收費是根據病人就診前所屬的最終分流類別而定。在服務新收費下，所有I類（危殆）及II類（危急）病人均獲豁免收費。

              分流類別為I類（危殆）及II類（危急）的病人如就診後無需入院，費用將退還予病人（毋需申請）；如病人就診後需入院,費用將在住院賬單中抵銷。

              了解更多：醫管局

              公院加價｜甚麼是1萬元醫療費用上限？持有物業可申請嗎？

              醫管局表示，為了擴大醫療費用減免機制及大幅加強支援低收入家庭及弱勢社群，2026年1月1日起會引入公營醫療服務項目全年收費上限一萬元的措施，減輕患者負擔。2026年起，只要市民在公立醫院內的合資格醫療開支（適用於所有收費項目包括住院及門診，自費藥械除外）累計達1萬元，超出的費用將毋須支付。

              市民需透過「HA Go」App或在公院繳費處主動申請，毋須任何文件。病人如持有物業仍可受惠於「一萬元上限措施」，只要病人的住院及門診費用（自費藥械除外）達到一萬元全年上限，持有物業與否不影響其申請資格。

              「申請醫療費用減免」的病人仍可受惠於「一萬元上限措施」若病人只獲部分醫療費用減免，而需要繼續支付醫療費用，如醫療費用累積達到每年上限一萬元，經批核後的年度剩餘醫療費用將毋須支付。

              了解更多：醫管局

              延伸閱讀：香港中醫醫院正式分階段投入服務 一文即睇4大預約方式 首年可享低至7折優惠

