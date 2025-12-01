宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試

大埔宏福苑上周的五級大火焚燒逾43小時，造成至少151人死亡，至今仍有多人下落不明。保安局局長鄧炳強今日（12月1日）會見傳媒時表示，火勢受控後，調查人員在8幢大廈不同地方檢取棚網樣本，包括平常很難到達、連消防員都要爬出去的地方，最終發現有7個樣本不符合阻燃標準，懷疑有人將不合標準的保護網混入使用。而且，在隨手可得的棚網樣本裏，合格機率越高，相反在一些較難取得樣本的地方，合格率越低。

7月打風後 購不合規棚網作替換

廉政專員胡英明同場詳細說明棚網造假時間線，指事源在今年7月颱風襲港期間，原先安裝在8棟大廈棚架的防護網被破壞，於是有涉案人士在一間本地供應商分批購買防護網以作更換。證據顯示，涉案人士以每卷54元購買2,300卷、約75,000平方米防護網，但這批防護網未達阻燃標準，他們將防護網替換到損壞的地方，經署方計算後，相關數量足以包圍該整個宏福苑。

中環大火後憂抽查 裝少量阻燃棚網應付

及至今年10月尾，中環發生一宗涉及棚架防護網的火警，涉案人士擔心宏福苑棚架防護網會被抽查檢驗。為應付檢測，涉案人士在同一間本地供應商，以每卷100元購買115卷、約37,000平方米的一批達阻燃標準防護網。他們將這些合規防護網裝在樓宇樁腳，企圖魚目混珠，並成功在往後的測試中，獲得合格結果。

棚網合規與否 同等數量僅相差10萬元

記者根據胡英明提供的涉案棚網數量及價錢計算，未達防阻燃標準的棚網（$54 x 2,300卷）合共花費124,200元；若以同等數量計算，合規的阻燃棚網（$100 x 2,300卷）則須花費230,000元，兩者相差僅105,800元。（註：據胡英明所述，2,300卷足以包圍宏福苑全數8棟大廈。）

胡英明說，就宏福苑維修工程可能涉及的貪污，已經展開全面調查，目前為止共拘捕12人，包括工程顧問、承建商和搭棚的盤頭。他又指，警方與廉署已開始與律政司檢視現時所得的證據，考慮是否有足夠證據檢控涉案人士。

陳國基斥古惑：誤殺罪搏蠅頭小利不符比例

政務司司長陳國基形容涉案人士的手法非常「古惑」，將合規與不合規的棚網混合來用，並將不合規的棚網放置於難以檢取的位置，以逃避政府檢測。他直斥「這是處心積慮的犯案」，非常可恥，亦強烈譴責涉案人士「為了蠅頭小利，害死咁多條人命」，會依法追究到底，還死傷者公道。

陳國基又說，其實買合規的棚網所相差的費用不是很多，反問「係咪為差少少錢，要所有市民冒險？」他坦言，若誤殺罪名成立，可被判處很長時間的監禁，「為咗少少利潤值唔值得呢？以誤殺罪名去博蠅頭小利，根本係完全唔合符比例」，呼籲業界人士遵守政府法律和規定。

警方共拘捕13人涉嫌誤殺

鄧炳強表示，警方與廉政公署合共已拘捕14人，當中部分人是同時被警方與廉署拘捕。警務處刑事及保安處處長陳東表示，警方就案件共拘捕13人，包括12男1女，年齡介乎40至77歲，涉嫌誤殺，被捕人士包括大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司及二判外牆工程公司等相關人士。

