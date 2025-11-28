大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證

大埔宏福苑發生五級大火，至今造成最少94人死亡，包括1名37歲消防員殉職，全城哀傷。廉政公署表示，由於事件涉及重大公眾利益，已成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。至今日（11月28日）廉署表示，在多區先後拘捕8人，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人。據了解，被捕人包括工程顧問公司「鴻毅建築師」兩名董事及相關項目經理，廉署人員今日押解他們到相關辦公室搜證。

廉政公署表示，被捕人為7男1女（40歲至63歲）。其中四人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的兩名董事，以及兩名負責監督有關工程的項目經理；另外三人為棚架工程分判商，包括一對夫婦東主；餘下一人為中間人。

廉署續指，人員今日亦到13個處所執行搜查令，包括搜查涉事工程顧問公司及棚架工程分判商的辦公室及被捕人的住所，檢獲相關工程文件及銀行紀錄。有關調查仍在進行，所有被捕人士現正被廉署扣查。

據了解，被捕人包括工程顧問公司「鴻毅建築師」兩名董事及相關人士。他們早上11時許押解其中一人返回九龍灣辦公室搜證。各人逗留約一個小時至中午1時許，穿上白色外套的男子雙手被鎖上手銬，由調查人員帶走離開辦公室。其後廉署再押解兩人返回九龍灣辦公室搜證，據了解二人為鴻毅建築師的項目經理。

至下午約3時半，廉署人員押解另一名男子到九龍灣辦公室調查，穿深色短袖衫男子用白色外套包裹雙手，相信是遮蓋被鎖上手銬的雙手。廉署人員在辦公室逗留約20分鐘後帶走該名男子，登車返署繼續調查。

至傍晚6時左右，廉署人員再押解另一名男子到九龍灣辦公室調查。據了解，該名男子為鴻毅建築師的項目經理。他雙手被鎖上手銬，被廉署人員帶返辦公室搜證後，登車返署繼續調查。至於另一名男子亦在晚上9時左右被押返辦公室調查。

整個搜救過程中，消防揭發建築物外牆的保護網、防水帆布、塑膠布等疑未符合防火標準，亦發現一座未被波及的大廈，每層電梯大堂窗外都被發泡膠封閉，不排除發泡膠令火勢迅速蔓延。警方新界北總區重案組探員，昨日(27日)拘捕承接大維修的工程公司兩名董事和一名工程顧問（52至68歲），先後押解3人到工程公司位於新蒲崗的辦公室、元朗蝦尾新村一村屋及馬鞍山沃泰街8號一屋苑單位調查攑證。

消息稱，被押返蝦尾新村搜屋的52歲被捕男子，是涉事工程公司的姓何男董事。至於被押返沃泰街8號搜屋的68歲被捕男子，則為姓黃工程顧問，負責授權簽字。同案另有一名工程公司姓侯的男董事。他們因嚴重疏忽導致重大傷亡，涉嫌「誤殺」被捕，現被扣留調查。

大埔宏福苑五級火，火警大致被救熄，消防處正進行搜救工作。消防處副處長(行動)陳慶勇在今（28日）凌晨1時許的記者會上表示，預計今早約9點可以完成7幢全部單位爆破救援，以確保無人被困，陳慶勇指滅火行動大致完成，仍有4個單位要滅火，其他單位則灑水降溫，避免死灰復燃，其後將全力救援，包括處理餘下25個求助個案，部份在宏昌閣、宏泰閣的較高層位置。