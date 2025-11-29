大埔宏福苑五級火｜涉誤殺被捕建築工程公司3負責人 獲釋後再遭廉署拘捕

大埔宏福苑發生五級大火，導致逾百人死傷。廉政公署就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，繼昨日（11月28日）較早時拘捕8名涉案人士，昨晚再拘捕3人，至今累計11人落網。3名被捕男子為宏福苑大維修工程承建商負責人，年齡介乎52歲至68歲。他們日前遭警方拘捕，昨晚獲釋後就廉署的貪污調查被拘捕。3人正被廉署扣查，有關調查仍在進行。

相關新聞 : 大埔宏福苑五級火｜工程公司3人被捕 警搜新蒲崗辦公室蒙頭帶走一人

大火發生後，消防發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布等疑未符合防火標準，亦發現一座未被波及的大廈，每層電梯大堂窗外都被發泡膠封閉，不排除發泡膠令火勢迅速蔓延。警方隨即拘捕大廈維修承建商「宏業建築工程」3名男負責人涉嫌「誤殺」，分別為姓何、姓侯及姓黃（52至68歲），據悉為兩名董事及1名工程顧問。他們於昨日已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

相關新聞 : 大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證