大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 5間停課學校逐步復課

大埔宏福苑世紀五級火劫焚燒逾43小時，釀成至少146人死79人傷，包括一名37歲消防員殉職，至今仍有多人下落不明。民政事務總署會亦於全港18區設置弔唁處。逾千名市民亦自發性到宏福苑現場獻花悼念。災難遇害者辨認組（DVIU）在周五起進入封鎖線內，搜索是否有人體殘肢、屍體或骨灰，以死者身邊物件、身體特徵及DNA等，協助確認遺體身份。

宏福苑五級火最新消息（12月1日）

【10:00】民政及青年事務局副局長梁宏正表示，截至昨晚已有1900戶登記1萬元應急補助金，已向1760戶受災居民派發。

【08:00】上周四及五5間大埔區學校停課，至今早各停課學校以網課等不同方式，逐步復課。

中華基督教會馮梁結紀念中學逐步復課。梁國峰攝

【00:10】愛協稱，周六至周日再救出91隻動物 其中73隻生還

【00:10】消息指，警方周日再拘捕2名男女，其中一人為前區議員張錦雄；另一名被捕女子為一名義工。

宏福苑五級火最新消息（11月30日）

【23:25】入境處將會由12月1日至12月6日作出特別安排，於非辦公時間在將軍澳入境處總部提供特別服務時段，為受大埔火災影響的居民辦理個人證件補領手續。

【23:15】房屋局轄下的獨立審查組於11月29日已根據《建築物條例》發出命令，勒令相關外牆維修工程立即暫時停工。審查組亦在特別巡查行動中發現深水埗怡閣苑維修工程以塑料膠板遮封窗戶，已即時要求項目註冊承建商移除塑料膠板，並會諮詢法律意見考慮作出檢控。

【23:05】根據專業人員暫時評估，已視察樓宇的整體結構沒有即時危險，但少量單位結構損壞較嚴重。房屋局已聯絡緊急維修承建商盡快完成相關鞏固工程，讓警務處及消防處人員能夠盡快進入單位搜證及其他行動。

【23:00】政府自11月27日晚陸續向每戶受影響居民提供一萬元現金的應急補助金。截至今日下午1時，已為超過1900戶登記，並向1420戶派發相關應急補助金；截至今日中午12時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款達9億元，連同政府投入的三億元啓動資金，基金總額已有約12億元，會用在協助居民重建家園。

入夜後，仍有大批市民到場獻花。劉駿軒攝

【17:20】警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻指，雖然宏志閣未有受火勢波及，但整個屋苑環境惡劣，有大量從高處墮下的棚架竹枝及冷氣機，另有高空物品搖搖欲墜，擔心會傷及居民，遂現階段不會解封。

【17:15】房屋署副署長（發展及建築）梁洪偉表示，房屋署已完成6幢樓宇的初步勘測，其結構均無即時危險。剩下宏新閣和宏昌閣的勘察工程今日亦已經展開，隨即警方已進入現場搜證。

【17:10】警務處災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊指，警方昨日已完成宏仁閣及宏道閣的搜索工作，今日進入宏盛閣、宏建閣、宏泰閣3幢大廈，至今宏建閣、宏泰閣工作已經完成，宏盛閣工作正進行，稍後會進入宏新閣。由於多幢樓宇嚴重熏黑，沒有正常照明，人員需利用頭燈及手提照明工具進行搜索。DVIU人員於樓宇、房間、樓梯、走廊及天台均發現遺體。

【17:05】警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢指，截至下午4時，目前有146人死亡79人受傷，包括DVIU今日找到的18具遺體，54具遺體有待辨認，逾40人仍然失聯，另有100宗個案無法追查。警方至今成功聯絡159名市民確認安全；另外確認92名死者及37名傷者為較早前報稱失聯的人士。

【16:55】警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢、警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻、警務處災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊及房屋署副署長（發展及建築）梁洪偉將交代火警最新情況。

大埔宏福苑五級火情況（截至17:00 - 30/11/2025）

死者 146人（包括1消防員） 傷者 79人（包括11消防員） 失蹤個案 約40人（100宗個案無法追查） 被捕人 建築工程公司3負責人（52至68歲）涉誤殺被捕，獲准保釋候查後再遭廉署拘捕 7男1女（40歲至63歲）遭廉署拘捕調查是否涉貪，分別為顧問公司兩董事兩經理、棚架工程分判商一對夫婦東主及一名中間人 一名男子涉嫌藉火災企圖煽動被警方國安處拘捕 起火大廈 7座（屋苑1983年落成，共8廈每座248單位，僅宏志閣未波及） 當局動員 2311名消防及救護，309架次消防車輛，約600名警方DVIU人員

【15:20】警務處處長周一鳴到火場視察，向DVIU人員了解救災情況。

警務處處長周一鳴到火場視察，向DVIU人員了解救情況。梁國峰攝

【14:05】大批市民到宏福苑附近的廣福邨公園獻花，至下午約2時近千人排隊，出現長長的人龍。

【13:25】財政司副司長黃偉綸及民青局局長麥美娟今日（30日）分別表示，過渡性房屋可供有需要的災民免費長期居住，直至家園完成重建。

【12:56】印尼駐港總領事館表示，截至昨日（29日），已確認有7名印尼傭工不幸罹難。 另外3人受傷，其中1人無礙後已隨僱主家庭撤離，其餘2人仍在醫院接受治療。

【12:34】警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員繼續到宏福苑各大廈蒐證，至接近中午時份抬走遺體。消息稱，DVIU於宏盛閣發現遺體。另外愛協稱，昨夜及今早陸續收到消防於不同大廈搜索到的寵物，如有任何消息，該會會立刻致電寵物主人。主人如需獸醫或寵物物資的援助，可到愛協寵物救援站（廣義樓與廣禮樓之間的公園），或致電9503 6229 聯絡該會。

DVIU人員繼續到宏福苑各大廈蒐證，至接近中午時份抬走遺體。劉駿軒攝

宏福苑五級火最新消息（11月29日）

【23:50】菲律賓駐香港總領事館證實，大埔宏福苑五級火中，有一名菲律賓女子不幸罹難。

【23:30】消息指，一名男子於網上成立關注組並發起聯署，提出四點訴求，他涉嫌藉大埔宏福苑火災，意圖煽動被警方國安處拘捕。

補助金至今逾1800戶登記

政府已陸續向每戶受影響居民提供一萬元現金的應急補助金，以解受影響居民燃眉之急。截至今日下午3時3-分，已為超過1,800戶登記，並向929戶派發相關應急補助金。

愛協共處理逾180隻動物 當中45隻離世

大埔宏福苑五級火至今造成128人死亡、83人受傷，大量飼養在單位內的動物亦受波及。愛協表示，經整合各個義工團體的數字後，記錄中受影響寵物的總數為339隻。

宏仁閣宏道閣結構無即時危險 小量單位須臨時鞏固

房屋局獨立審查組聯同由房屋署兩位副署長，以及五位首長級總結構工程師帶領的房屋署專業人員，周六（29日）到宏福苑視察受損大樓整體結構安全情況。至下午一時，審查組已完成視察全幢宏仁閣、全幢宏道閣，以及宏昌閣首兩層的樓宇整體結構安全情況。經目測視察現場情況，審查組評估宏仁閣和宏道閣樓宇整體結構沒有即時危險，初步發現小量單位結構損壞較嚴重，有需要進行臨時鞏固工程，已動員緊急維修承建商安排相關鞏固工作。

11人被捕 包括建築工程公司3負責人

警方以涉嫌誤殺拘捕3人，分別為工程公司兩董事及工程顧問，獲准保釋候查後，再就廉署的貪污調查被拘捕。另外，廉政公署亦已拘8人，以調查他們是否涉貪，他們包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人，據了解涉及工程顧問公司「鴻毅建築師」兩名董事及相關項目經理。

涉事8大廈火警鐘未能正常操作

保安局局長鄧炳強早前表示，初步調查相信宏福苑宏昌閣低層棚網首先起火，因發泡膠板燃燒令火勢快速蔓延至其他樓層，同時令玻璃爆破，火勢蔓延到室內，導致大面積起火，加上高溫令竹棚及棚網燃燒，燒斷的竹節飛墮令其他樓層起火，短時間波及毗鄰6座樓宇。他續指起火大廈棚網經初步化驗，發現達到阻燃要求，但圍封大廈窗戶的發泡膠板屬高度易燃，令火勢一發不可收拾，釀成災難；消防處處長楊恩健則指出，派出防火專責隊伍檢查涉事8大廈消防系統火警鐘，發現確實未能正常操作，將採取執法行動。

天價維修費達3.3億 住戶屢與法團爆爭拗

宏福苑去年初通過3.3億元大維修方案工程。每戶業主需攤分15.6萬至18.2萬元，引起部分業主強烈不滿。有人質疑造價過高及招標過程透明度不足，加上曾見工人在竹棚吸煙，單位窗台亦發現煙頭，多次與法團爆發激烈爭拗。翻查宏福苑業主立案法團網頁，於2024年10月曾刊登工程承建商「宏業建築工程有限公司」通告，指為配合外牆工程，會為大廈外牆採取保護措施，包括玻璃窗保護、設置泥頭槽及木板等。

宏福苑8座大廈，宏昌閣（暗紅）最先起火，之後蔓延至其他大廈，僅宏志閣（灰）倖免。

