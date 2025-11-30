大埔宏福苑五級火｜將軍澳入境處總部明日起一連六日 非辦公時間為居民補領個人證件

入境事務處（入境處）今日（30日）宣布，入境處將會由明日（12月1日）至12月6日作出特別安排，於非辦公時間在將軍澳入境處總部提供特別服務時段，為受大埔火災影響的居民辦理個人證件補領手續。入境處會繼續留意實際情況，檢視相關的服務安排。若有最新資訊會盡快向市民公布。

現時，受大埔火災影響的居民可無需預約，於辦公時間前往任何一間入境處辦事處辦理相關的個人證件申請手續。有關各辦事處的服務詳情、地址及辦公時間，請參閱附件一。

在特別安排下，入境處將於非辦公時間在將軍澳入境處總部提供特別服務時段，為受大埔火災影響的居民辦理個人證件補領手續，特別服務時段為12月1日（星期一）至12月5日（星期五）晚上6時至10時，及12月6日（星期六）下午1時至晚上10時。相關服務涵蓋香港身份證和香港特別行政區（特區）旅行證件（如特區護照、簽證身份書、回港證）、香港出生證明書或結婚證書核證副本等申請，同時包括辦理延長逗留期限申請，及索取現時逗留條件及期限的紀錄。

此外，入境處會同時派員到政府仍開放的兩個臨時庇護中心（東昌街社區會堂及大埔社區中心），安排受火災影響的居民由專車接送到將軍澳入境處總部辦理相關申請。有關專車詳情，請參閱附件二。

入境處表示會特事特辦，加快處理有關申請，務求於兩天內完成備製相關個人證件，供受大埔火災影響的居民盡快領取。就受火災影響的居民補領申請，入境處簽發的個人證件以及延長逗留期限申請費用全免。

至於港澳居民來往內地通行證（回鄉證）等內地機關簽發的旅行證件方面，入境處已協調香港中國旅行社集團，將會於相同的特別服務時段同時開放香港中旅證件服務將軍澳中心，供受火災影響的居民前往辦理申請回鄉證等由內地機關簽發的旅行證件的手續。

如有查詢，可電郵（[email protected]）或致電查詢熱線（2824 6111）與入境處聯絡。